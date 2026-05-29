Masterclass Albini Prassa la „Valori care rezistă timpului”: povestea ceasurilor create pentru România, spusă chiar în inima BNR

Istoria relațiilor dintre România și Elveția nu se citește doar în documente diplomatice sau în arhive oficiale. Uneori, ea poate fi descoperită în cele mai fine detalii ale unui ceas. În mecanisme complicate, în ediții rare și în povești care au traversat mai bine de un secol.

Între 4 și 6 iunie, în cadrul evenimentului „Valori care rezistă timpului”, organizat de Ambasada Elveției în România și găzduit de Banca Națională a României, publicul va putea participa la un masterclass special dedicat acestei istorii fascinante.

Intitulat „Ceasuri pentru România: then and now”, masterclass-ul va fi susținut de Ion Schiau, fondatorul ALBINI PRASSA, și propune o incursiune spectaculoasă în universul orologeriei româno-elvețiene, de la finalul secolului al XIX-lea până în prezent.

Bucureștiul elegant în care ceasurile erau simbol de statut

Masterclass-ul începe cu o călătorie în România de dinaintea Primului Război Mondial, într-o perioadă în care Bucureștiul devenea unul dintre cele mai cosmopolite orașe ale Europei de Est.

Participanții vor descoperi cine erau marile nume ale comerțului cu ceasuri din epocă, cum își alegeau românii modelele preferate și ce colecții speciale erau create exclusiv pentru piața locală.

Povestea a fost reconstruită cu ajutorul istoricilor, colecționarilor și pasionaților care au recuperat, în timp, documente rare, reclame de epocă și piese aproape imposibil de văzut de publicul larg.

Acces rar la colecții private și modele istorice

Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale masterclass-ului îl reprezintă accesul privilegiat la colecții private de ceasuri, multe dintre ele necunoscute publicului.

Vizitatorii vor putea vedea modele istorice create special pentru România, dar și modul în care marile manufacturi elvețiene priveau piața românească acum mai bine de 100 de ani.

Este o incursiune rară într-un univers în care orologeria nu înseamnă doar lux, ci și identitate culturală, relații comerciale și memorie istorică.

România continuă să inspire colecții speciale

Legătura dintre România și orologeria elvețiană nu aparține doar trecutului. Și astăzi sunt create colecții dedicate țării noastre, inspirate din sport, istorie, artă sau mari aventuri antreprenoriale.

Printre exemplele prezentate în cadrul masterclass-ului se numără și povestea Companiei Franco-Române de Navigație Aeriană, considerată prima companie aeriană transcontinentală din lume — un reper istoric care continuă să inspire proiecte contemporane.

Publicul va putea descoperi inclusiv culisele creative ale acestor ediții speciale și modul în care ia naștere colaborarea dintre o manufactură elvețiană și distribuitorii pasionați din România.

Un eveniment despre timp și valori care rămân

Masterclass-ul „Ceasuri pentru România: then and now' face parte din evenimentul „Valori care rezistă timpului”, un eveniment dedicat relațiilor româno-elvețiene și ideii de excelență transmisă de peste 115 ani.

Timp de trei zile, între 4 și 6 iunie, spațiul simbolic al Băncii Naționale a României va deveni locul în care istoria, eleganța și pasiunea pentru orologerie se întâlnesc într-o experiență unică pentru publicul interesat de patrimoniu, design și cultură.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4-6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială.

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors’ Fund

Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media

Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

