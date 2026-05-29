Expoziția „Valori care rezistă timpului” de la BNR: Albini Prassa aduce în prim-plan 115 ani de relații România–Elveția prin orologerie

Ceasurile sunt acele obiecte în care rezidă multiple narațiuni, de la cele despre timp și istorie până la cele despre identitate sau avans tehnologie. Și toate aceste concepte sunt înglobate în mecanismele precise și în designurile spectaculoase sau clasice ale acestor obiecte utile, discrete, care ne însoțesc pe tot parcursul vieții. Lor le este dedicată expoziția „Valori care rezistă timpului”, precum și celor 115 ani de relații diplomatice dintre România și Elveția care sunt celebrați anul acesta.

Expoziția, organizată la sediul Băncii Naționale a României, îi are printre partenerii principali pe Albini Prassa, unul dintre cele mai importante nume de pe piața locală de profil și unul dintre cei mai activi promotori ai colaborărilor dintre marile case orologere elvețiene și publicul român.

Fondată în 2004, cu rădăcini atât în România, cât și în Elveția, Albini Prassa a construit în ultimele două decenii o punte culturală și comercială între cele două spații, devenind cunoscută inclusiv pentru edițiile speciale dedicate României realizate împreună cu brand-uri internaționale de prestigiu.

O incursiune în trecutul orologer al României

În cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”, vizitatorii vor descoperi piese rare și colecții private care nu au mai fost expuse publicului de peste 13 ani, ce recompun o parte spectaculoasă din istoria relației dintre România și orologeria elvețiană. De la ceasurile folosite de grăniceri și piloții armatei, până la instrumentele care au însoțit dezvoltarea căilor ferate românești, expoziția vorbește despre felul în care timpul a circulat într-o Românie aflată în plină transformare economică și socială.

În același timp, publicul va putea descoperi și atmosfera comercială a epocii: cine vindea ceasuri, cine le cumpăra și cum ajungeau aceste simboluri ale preciziei elvețiene în marile orașe românești.

Cum se naște și renaște un brand

Secțiunea dedicată prezentului aduce în prim-plan proiectele dezvoltate de Albini Prassa împreună cu diferite case orologere internaționale. Astfel de colaborări recuperează episoade antreprenoriale în care România a avut un rol de pionierat. Altele readuc în atenție povestea unei mărci fondate în urmă cu mai bine de un secol de emigranți de origine română stabiliți în Statele Unite — un brand care își regăsește astăzi identitatea și relevanța. Astfel, expoziția „Valori care rezistă timpului” vorbește despre memorie, continuitate și capacitatea de reinventare care este necesară pentru aceasta, într-o industrie în care tradiția și inovația lucrează împreună.

Timpul viitor

Expoziția include și o secțiune dedicată viitorului, care propune o incursiune în cele mai spectaculoase direcții ale industriei orologere contemporane. Vizitatorii vor putea vedea mecanisme neconvenționale, arhitecturi spectaculoase și moduri de afișare diferite de cele clasice, alături de tehnologii care au schimbat radical întreaga industrie în ultimele decenii.

Un spațiu special este rezervat ARC – Academia Română de Ceasornicărie, instituție fondată datorită maestrului orologer Mihai Ceciu și al cărei membru fondator este și Albini Prassa.

Academia va recrea o adevărată instalație vie de ceasornicărie: mese complet echipate cu scule tradiționale, aparate pentru verificarea mecanismelor și demonstrații live realizate cu ajutorul unui microscop digital conectat la display-uri pentru public.

Expoziția „Valori care rezistă timpului” va putea fi vizitată de publicul larg pe 5 și 6 iunie, la sediul Băncii Naționale a României, și promite să fie unul dintre cele mai interesante evenimente culturale dedicate patrimoniului orologer și relației dintre România și Elveția. Accesul la expoziție se va face doar pe baza înscrierii în formularul dedicat.

În cadrul evenimentului, publicul interesat va putea participa și la masterclass-urile susținute de Albini Prassa și ARC, programate pe 4 și 5 iunie. Mai multe detalii despre program, condițiile de acces și înscriere sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului, aici.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială.

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors Fund
Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media
Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

