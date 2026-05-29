Kultho transformă BNR într-un punct de întâlnire pentru pasionații de ceasuri, în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Povestea ceasornicăriei elvețiene și influența pe care aceasta a avut-o în România vor fi aduse în atenția publicului în cadrul expoziției „Valori care rezistă timpului”, găzduită de Banca Națională a României între 4 și 6 iunie. Evenimentul marchează 115 ani de relații diplomatice între România și Elveția și reunește exponate rare, experiențe interactive și sesiuni dedicate pasionaților de orologerie.

Printre partenerii principali se află Kultho, care propune o călătorie prin universul măsurării timpului, de la piese istorice și modele emblematice până la cele mai noi direcții din industria ceasurilor de lux.

Ceasuri de colecție și povești din trecut

Una dintre atracțiile majore ale expoziției este zona dedicată patrimoniului orologer, unde vizitatorii vor putea admira modele rare și vor descoperi detalii mai puțin cunoscute despre legăturile dintre marile manufacturi elvețiene și România.

Un loc special îl ocupă un cronograf Longines realizat în 1937, dotat cu bezel rotativ, o piesă reprezentativă pentru perioada în care brandul elvețian avea deja o prezență importantă în spațiul românesc.

Modelul este asociat unei etape importante din istoria aviației și a ceasurilor de pilotaj, iar documentele vremii arată că astfel de instrumente erau utilizate inclusiv în mediul militar și aviatic.

Expoziția va include și alte exemplare istorice aparținând unor nume consacrate din industrie, oferind o imagine de ansamblu asupra evoluției orologeriei și a influenței sale în România.

Vizitatorii vor putea afla informații despre ceasurile folosite de Familia Regală, despre instrumentele de măsurare a timpului utilizate în diferite epoci și despre contribuția manufacturilor elvețiene la dezvoltarea culturii orologere locale.

Cum arată orologeria în prezent

Pe lângă componenta istorică, evenimentul pune accent și pe ceasornicăria contemporană.

În zona dedicată prezentului vor fi expuse modele reprezentative pentru marile branduri internaționale, evidențiind tehnologiile moderne, designul actual și mecanismele care definesc industria de astăzi.

Participanții vor putea analiza de aproape diferite componente și vor avea ocazia să înțeleagă procesele complexe care stau la baza realizării unui ceas mecanic.

De asemenea, expoziția include spații dedicate demonstrațiilor tehnice, unde publicul va putea observa modul de lucru al unui ceasornicar și etapele prin care trece un mecanism înainte de a ajunge produs finit.

O privire către viitorul industriei

Organizatorii își propun să deschidă și o discuție despre direcția în care se îndreaptă orologeria mondială.

Noile tehnologii, materialele inovatoare, transformările pieței de lux și tendințele din zona colecționării vor fi abordate în cadrul unor sesiuni speciale și masterclass-uri dedicate publicului interesat de acest domeniu.

Prin combinația dintre patrimoniu, educație și inovație, expoziția urmărește să apropie universul ceasurilor de un public cât mai divers, de la colecționari experimentați până la cei care descoperă pentru prima dată fascinanta lume a mecanismelor de precizie.

Programul evenimentului

Expoziția „Valori care rezistă timpului” se desfășoară între 4 și 6 iunie la sediul Băncii Naționale a României. Participarea este gratuită, însă accesul se realizează exclusiv pe bază de înscriere prealabilă prin formularul pus la dispoziție de organizatori.

Vizitatorii pot consulta programul complet, detaliile despre masterclass-uri și formularul de înscriere pe pagina oficială a evenimentului.

Un eveniment dedicat valorilor care unesc Elveția și România de peste un secol

Organizat de Ambasada Elveției în România, „Valori care rezistă timpului” aduce în prim-plan nu doar excelența orologeriei elvețiene, ci și valorile care au definit, timp de 115 ani, relația dintre Elveția și România: încrederea, continuitatea, precizia și dialogul dintre instituții și societate. Găzduit de Banca Națională a României și desfășurat sub Auspiciile Familiei Regale a României, evenimentul invită publicul să descopere expoziția și seria de masterclass-uri dedicate patrimoniului, inovației și artei măsurării timpului, în perioada 4–6 iunie 2026. Accesul se face exclusiv pe bază de înscriere, iar detalii complete despre program și participare sunt disponibile pe platforma oficială.

Parteneri: Albini Prassa, Kultho, Swiss Sponsors Fund

Parteneri de comunicare: Ringier România, Phoenix Media

Eveniment susținut de: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, King of Valahia

Citește și:

Scrisoarea Prințesei Diana care schimbă tot ce știai despre debutul căsniciei sale cu Prințul Charles

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro