Scrisoarea Prințesei Diana care schimbă tot ce știai despre debutul căsniciei sale cu Prințul Charles

O scrisoare a Prințesei Diana, scoasă la licitație, include dezvăluiri surprinzătoare despre viața acesteia alături de Regele Charles, la începutul căsniciei lor.

O scrisoare a Prințesei Diana către o prietenă apropiată, trimisă în timpul lunii de miere cu Prințul Charles (actual Regele Charles al III-lea) pune într-o lumină nouă debutul mariajului între cei doi, considerat până acum foarte furtunos. Este vorba despre o scrisoare care ajunge acum la licitație, parte dintr-un lot de materiale rare care o privesc pe fosta Prințesă de Wales care a încetat din viață în 1997, într-un accident de mașină care a avut loc la Paris.

Casa de licitații Gorringe a anunțat că lotul provine din colecția lui Katherine Hanbury, o prietenă din copilărie a regretatei prințese, alături de care aceasta a urmat cursurile West Heath Girls’ School între 1973 și 1977. Din acest lot face parte și scrisoarea Prințesei Diana către Hanbury, o scrisoare pe care casa de licitații o numește acum Honeymoon Letter, datorită faptului că detaliază aspecte necunoscute până acum ale debutului mariajului dintre prințesă și soțul ei, după nunta care a avut loc în iulie 1981. Scrisoarea de trei pagini este datată 27 septembrie 1981, ceea ce înseamnă că a fost trimisă de la reședința familiei regale din Balmoral, locul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, și totodată unul dintre locurile în care tânărul cuplu regal și-a petrecut luna de miere.

După fabuloasa nuntă care a avut loc pe 29 iulie la Catedrala Saint Paul din Londra, o ceremonie televizată privită la acea vreme de peste 750 de milioane de oameni, Prințesa Diana și Prințul Charles au pornit în luna de miere inițial îmbarcându-se pe Royal Yacht Britannia, care i-a dus în Egipt și insulele grecești, după care au călătorit în Scoția.

Interesant este faptul că scrisoarea Prințesei Diana către Katherine Hanbury o arată pe aceasta entuziasmată, deși numeroase declarații ale Dianei atât la vremea respectivă, cât și mult mai târziu în viață, arătau cât de devastată era aceasta să afle chiar înainte de nuntă de relația de lungă durată a Prințului Charles cu Camilla Parker-Bowles, actuala Regină Consoartă. Se pare însă că entuziasmul celor doar 20 de ani, cât avea Diana când s-a căsătorit, a făcut-o să treacă la momentul respectiv și doar temporar peste impasul care o făcuse să regândească ideea mariajului.

„Am avut o lună de miere de vis, cu soare din plin și cu mări liniștite și norocoase… acum suntem în Scoția până la finalul lui octombrie, ceea ce e minunat pentru noi – ador să stau afară toată ziua și urăsc Londra!”, arată scrisoarea Prințesei Diana. „E minunat să fii căsătorită – cred că pot să zic asta cu siguranță după două luni…!”. În scrisoare, Diana povestește și despre adaptarea în familia regală, declarând că „e un caz de a te juca de-a adulții!”.

Pe lângă scrisoarea Prințesei Diana, lotul scos la licitație mai include și 4 fotografii color care o înfățișează pe aceasta în perioada în care a urmat școala de fete West Heath (inclusiv o imagine de grup care o arată cu o altă elevă celebră, actrița Tilda Swinton) și un program de la o ceremonie privată care s-a ținut în comemorarea prințesei în noiembrie 1997, la biserica St. Martin-in-the-Fields.

Se estimează că întregul lot se va vinde la licitația casei de pe 7 iulie cu până la 8.000 de dolari, iar specialistul casei Gorringe în cărți și manuscrise rare, Albert Radford, a declarat că:

„Această arhivă intimă oferă o fațetă a Dianei, Prințesa de Wales, înainte de a fi afectată de îndatoriri și faimă. Prin amintirile clientei noastre de la școala de fete, Diana apare ca o persoană inocentă și orientată spre zona domestică; cineva ale cărei ambiții reale erau să aibă o familie și să se bucure de lucrurile obișnuite (…) Pare o tânără suspendată între dragoste și istorie – plină de speranță, fără să țină garda sus și care încă nu fusese înghițită de instituția care a definit-o ulterior. În aceste fragmente mici, aceste urme fragile, se simte inocența – alături de o credință încăpățânată și tăcută în ceva atât de simplu și greu de atins cum e dragostea.”

