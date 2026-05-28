Vladimir Drăghia, dezvăluiri după „Desafio: Aventura”. Ce a fost cel mai dificil pentru el în competiție: „M-a schimbat”

Vladimir Drăghia s-a numărat printre concurenții noului show „Desafio: Aventura”, difuzat de PRO TV și filmat în Thailanda la finalul anului 2025. Actorul și fostul câștigător „Exatlon” a vorbit despre experiența trăită în competiție, presiunea pe care a simțit-o și dorul de familie din perioada petrecută departe de casă.

Vladimir Drăghia, despre experiența din Thailanda

Invitat să povestească despre aventura din Thailanda, Vladimir Drăghia a mărturisit că emisiunea i-a depășit așteptările și că formatul competiției l-a surprins prin complexitatea lui.

„Experiența a fost mult mai frumoasă decât mă așteptam. Mă așteptam să-mi placă, dar nu atât de mult! Mă așteptam să fie complexă, dar nu atât de complexă. Este, din punctul meu de vedere, cam cel mai complex joc de acest fel de până acum din România. Nu este doar despre sportivitate, este despre interacțiunea dintre oameni, despre relațiile dintre oameni, despre cum să te faci util și plăcut în echipa din care faci parte. Cum să poți să ții legăturile alea și cu cei din echipele adverse, pentru că jocul începe pe echipe, dar se termină la individual. Nu știam absolut nimic despre modalitatea de votare. Că ne votăm între noi, că ne votează de acasă… Habar nu aveam, nu știam nimic! Și era cumva tot timpul un pariu așa, în orb, pe orice. Nu știam ce ne rezervă următoarea zi și cred că asta face parte din frumusețea jocului”, a declarat Vladimir Drăghia pentru Libertatea.

Cum l-a schimbat „Desafio: Aventura”

Vladimir Drăghia a explicat că experiența din Thailanda l-a schimbat într-o anumită măsură, însă nu radical.

„M-a schimbat, da! Orice experiență te schimbă, dar cum să zic, n-a fost atât de extremă. Adică n-a fost genul de experiență din care să te întorci absolut schimbat, să ai o epifanie din asta… M-a schimbat în ideea în care am venit cu niște cunoștințe noi, cu niște prieteni noi, foarte bucuros că am făcut parte din proiectul ăsta… Cam asta-i schimbarea”, a afirmat Vladimir Drăghia.

Dorul de familie, cel mai greu lucru din competiție

Deși aventura din Thailanda a fost una intensă, actorul spune că cel mai greu i-a fost să stea departe de familie. Acesta a dezvăluit că soția lui a fost cea care l-a încurajat să accepte proiectul.

„Mi-au lipsit… Soția mea e principalul motiv pentru care am fost de acord să plec. Ea e cea care m-a îndrumat să mai merg într-un show de genul ăsta. Știa că am nevoie, eu sunt genul foarte aventurier așa, îmi place să fac lucruri. Mi-a fost dor de soția mea… 10 din 10, îți dai seama! Eu sunt foarte prins în familie. Toată viața mea e în jurul lor. Eu asta fac. Dimineața duc fetele la școală, după aceea le aduc, dorm în mașină… Uite, Dumbo știe că, ultimele dăți când a încercat să se vadă cu mine, îi trimiteam poză că eram în mașină cu copilul. Așa că da, dacă e să-mi fi lipsit ceva acolo sau cineva, sunt fetele mele”, a încheiat Vladimir Drăghia.

Câți bani a primit Vladimir Drăghia

După luni de provocări dificile și probe extreme, patru concurenți au ajuns în fazele decisive ale competiției: Vladimir Drăghia, Valentin Tănase, Rafa Szabo și Dumbo. Înaintea marii finale, Rafa a părăsit competiția după duelul cu Valentin Tănase, cunoscut drept „cel mai rapid om din România”, iar ultimul act i-a adus față în față pe cei mai puternici concurenți ai sezonului.

Deși Dumbo a fost cel care a plecat acasă cu marele premiu, Vladimir Drăghia a avut, la rândul său, un parcurs solid. Actorul ar fi primit câte 2.000 de euro pentru fiecare etapă în care a rezistat în competiție, iar pentru că a ajuns până la final și a trecut prin toate cele 20 de stage-uri, suma acumulată a ajuns la 40.000 de euro. La aceasta s-au adăugat încă 7.000 de euro obținuți din recompensele câștigate în timpul probelor, astfel că actorul a plecat din competiție cu aproximativ 47.000 de euro.

