De la ce a pornit, de fapt, conflictul dintre Emmanuel și Brigitte Macron, în care președintele francez a fost lovit de soția lui. De vină ar fi o actriță celebră

Emmanuel și Brigitte Macron au fost anul trecut protagoniștii unui moment ce a devenit viral.

Videoclipul viral în care Brigitte Macron părea că îl împinge și îl lovește pe soțul ei revine din nou în atenția lumii întregi.

Cine este actrița de la care ar fi pornit incidentul

Presupusa palmă aplicată de Brigitte Macron soțului ei, Emmanuel, ar fi fost provocată de faptul că aceasta a văzut pe telefonul lui un mesaj de la actrița iraniană Golshifteh Farahani, susține o nouă carte.

În videoclipul devenit viral în luna mai a anului trecut, prima doamnă a Franței a fost surprinsă împingându-l în față pe președintele francez, în timp ce cuplul se pregătea să coboare dintr-un avion în Vietnam.

La acel moment, Macron a insistat că incidentul „nu a fost nimic” și a declarat că doar „se tachina, sau mai degrabă glumea, cu soția sa”.

Însă jurnalistul francez Florian Tardif prezintă o imagine cu totul diferită în noua sa carte, „Un cuplu (aproape) perfect”, care promite să ofere o „investigație” asupra „zonelor interzise” din relația dintre soț și soție.

Vorbind miercuri la postul RTL, Tardif — jurnalist la Paris Match și urmăritor al familiei Macron încă din 2017 — a descris celebrul moment drept o clasică „scenă de cuplu”.

„Ce s-a întâmplat este că ea [Brigitte Macron] a văzut un mesaj de la o persoană cunoscută. O actriță iraniană: Golshifteh Farahani”, a spus el.

Tardif susține că Macron ar fi întreținut o relație „platonică” cu apreciata actriță „timp de câteva luni”, însă îi trimitea „mesaje care mergeau destul de departe”, precum: „Te găsesc foarte frumoasă.”

Născută la Teheran, Farahani este o actriță în vârstă de 42 de ani care trăiește acum în exil după ce a refuzat să poarte hijab în timp ce juca în filme internaționale.

„Asta mi-au spus persoane apropiate lui și asta spun și eu în această dimineață”, a declarat Tardif în interviu, insistând că a „verificat” povestea și că tot ce apare în cartea sa se bazează pe „fapte”.

Aceste mesaje ar fi provocat „tensiuni” în cuplu, culminând cu o ceartă aprinsă și „semnificativă” la bordul avionului prezidențial, aflat pe pista aeroportului din Hanoi, susține jurnalistul.

„Această scenă privată a devenit publică din cauza unei neînțelegeri în avion. S-a crezut că disputa se terminase. Nu era așa”, a concluzionat el.

Momentul a fost ironizat recent și de Donald Trump stârnind reacții puternice pe scena politică internațională.

Incidentul din avion dintre soții Macron, interpretat de un expert în citirea pe buze

Brigitte Macron l-ar fi numit pe președinte „ratat” după disputa stânjenitoare care a avut loc în avion, în timpul vizitei de stat în Vietnam, potrivit unui expert în citirea pe buze, citat de The Express.

„În momentul în care ușa avionului se deschide, președintele Macron se întoarce spre Brigitte”, a explicat expertul. „Într-un gest neașteptat, ea îl împinge în față. Realizând că ușa este deja deschisă și că personalul asistă la scenă, Emmanuel pare vizibil stânjenit și ridică rapid mâna într-un salut forțat.”

Analistul a declarat că Emmanuel Macron, în vârstă de 47 de ani, a încercat să-și recapete calmul și s-a apropiat de soția sa, în vârstă de 72 de ani, înainte de a traversa spre cealaltă parte a avionului. Apoi i-ar fi făcut semn să-l urmeze, spunându-i: „Hai să mergem.”

„Le mulțumește piloților și face cu mâna către camere, încercând să-și refacă imaginea publică”, a continuat analistul.

Deși părea temporar calm, tensiunea ar fi reapărut atunci când cuplul a coborât scările avionului, pe pista aeroportului. „Îi oferă brațul; ea îl ignoră, preferând să se țină de balustradă”, a spus specialistul. „În timp ce trece pe lângă el, pare să murmure… ‘Dégage, espèce de loser’ – tradus în română: ‘Pleacă, ratatule.'”

Se pare că președintele i-a răspuns apelativului ofensator cu „Essayons, s’il te plaît” – adică „Hai să încercăm, te rog?” – la care Brigitte ar fi replicat sec, în limba maternă: „Non” („Nu”).

„Expresia lui finală, alături de cuvintele citite pe buze ‘Je vois’ – ‘Înțeleg’ – spune totul”, a adăugat expertul. Acesta a încheiat analiza cu o remarcă sugestivă:

„O rară interacțiune spontană care lasă să se întrevadă tensiuni mai profunde în cuplu. Merită urmărită evoluția, mai ales în contextul unui calendar diplomatic încărcat.”

Momentul tensionat dintre Brigitte și Emmanuel Macron a fost surprins pe camere după aterizarea în capitala Vietnamului, Hanoi. În imagini, președintele apare lângă ieșirea avionului, iar Brigitte se apropie brusc de el și îl împinge puternic cu ambele mâini în zona capului.

Vizibil surprins, Macron încearcă să mascheze momentul salutând presa aflată la fața locului. La scurt timp, cei doi ies din aeronavă unul lângă altul, dar fără să se atingă sau să se țină de mână. Ulterior, Emmanuel Macron a emis un comunicat în care neagă că ar fi avut loc o ceartă, catalogând întâmplarea drept „o glumă”.

„Toată lumea trebuie să se calmeze”, a declarat el, menționând că publicul a transformat momentul într-un fel de „catastrofă geo-planetară”. „Se spun tot felul de prostii”, a adăugat.

