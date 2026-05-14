Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, mesaje pline de dragoste pentru fiul lor. Alexandru a împlinit 7 ani: „Am învățat și am crescut împreună”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ștefan Bănică și soția lui, Lavinia Pîrva, au avut motive de sărbătoare în familie. Fiul lor, Alexandru, a împlinit 7 ani pe data de 13 aprilie.

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, urări pentru fiul lor

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au sărbătorit în avans ziua de naștere a fiului lor. Cei doi i-au organizat băiatului lor, Alexandru, o petrecere pe cinste alături de prietenii săi.

Lavinia Pîrva a făcut o postare amplă pe Instagram de ziua de naștere a fiului ei, Alexandru, în care descrie cu emoție felul în care a schimbat-o profund rolul de mamă.

„13 mai este, pentru mine, cea mai importantă zi din viața mea. Este ziua în care l-am adus pe lume pe Alexandru.

Astăzi mi-am amintit de cuvintele mamei mele: „Când vei fi mamă, vei avea o grijă care te va urmări toată viața, oriunde te-ai afla și indiferent în ce punct al vieții vei fi.” Atunci nu înțelegeam cu adevărat ce voia să spună, pentru că sunt lucruri în viață pe care nu le poți înțelege decât trăindu-le.

Doar în clipa în care ai venit pe lume am înțeles cu toată ființa mea ce înseamnă iubirea unei mame. Este grija aceea care nu doarme niciodată, protecția aceea pe care probabil doar o mamă o poate înțelege cu adevărat. Dar merită totul… pentru că este iubirea supremă. Bucuria supremă. Totul se simte la cea mai mare intensitate.

Este o iubire pe care nu aș fi avut cum să o cunosc fără tine.

Datorită ție am descoperit în mine lucruri despre care nu credeam că există și sentimente pe care nu credeam că este posibil să le trăiesc.

Astăzi împlinești 7 ani… cei mai importanți și mai transformatori ani pentru tine, dar și pentru mine. Pentru că am învățat și am crescut împreună și am făcut echipă…. cea mai frumoasă și puternică echipă!

Îți mulțumim că ne-ai ales pe noi să îți fim părinți.

Te iubim cu toată ființa noastră, iar cea mai mare dorință este să fii bine, sănătos, fericit, iubit și înțelept. La mulți ani, soarele noastru!”

De asemenea, Ștefan Bănică a publicat o imagine rară de familie, cu soția lui, Lavinia Pîrva, și fiul lor, Alexandru, alături de mesajul: „7 ani!!! Să ne trăiești, Alexandru!”

Lavinia Pîrva, detalii despre familie

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru.

Prezentă într-un podcast, Lavinia Pîrva, care a decis să facă o schimbare neașteptată în cariera ei, a abordat un subiect care a stârnit curiozitatea multor fani: motivul pentru care ea și soțul ei, Ștefan Bănică nu au ales să aibă mai mulți copii. Artista a precizat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. (…) Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo.'

Citește și:

Ce cadouri speciale au primit invitații de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea: „Și-au ales dintre cele șase…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro