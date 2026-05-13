Cătălin Scărlătescu, un nou business în Africa. Chef-ul plănuiește să se mute din țară: „Să funcționeze”

Cătălin Scărlătescu pregătește o nouă provocare în afara televiziunii. Juratul de la MasterChef România a vorbit recent despre planurile sale pentru perioada următoare și a dezvăluit că lucrează la un proiect surprinzător într-o destinație exotică din Africa, cel mai probabil în Zanzibar.

Cătălin Scărlătescu își deschide restaurant în Africa

Cea mai neașteptată schimbare din viața lui Cătălin Scărlătescu nu are însă legătură cu televiziunea, ci cu un nou proiect de business. După încheierea filmărilor pentru MasterChef România, chef-ul spune că nu va lua o pauză, ci se va concentra pe o afacere deschisă într-o destinație exotică din Africa.

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru călătorii, Scărlătescu a dezvăluit că a cumpărat un restaurant într-o zonă celebră pentru plajele spectaculoase și peisajele tropicale, cel mai probabil în Zanzibar. La începutul acestui an, juratul MasterChef a petrecut mai bine de o lună în America de Sud, iar apoi a ajuns și în Zanzibar.

„Eu, după ce termin filmările, am să plec într-o țară din Africa pentru că mi-am luat un restaurant acolo și mă duc să-i dau drumul, să-l pun să funcționeze.”, a declarat chef-ul pentru TVMania.

Detalii despre noul sezon MasterChef

În paralel cu filmările pentru noul sezon MasterChef, chef-ul spune că se pregătește pentru o etapă complet diferită și că își dorește să dezvolte o afacere într-un loc unde și românii îl vor putea întâlni în viitor.

În același timp, noul sezon al emisiunii culinare de la Pro TV vine cu mai multe schimbări importante. Una dintre cele mai vizibile este dispariția celebrului gheridon, element devenit deja emblematic pentru formatul show-ului. Pentru Cătălin Scărlătescu însă, schimbările fac parte din ritmul firesc al competiției.

„Am filmat atâtea emisiuni, atâtea bootcamp-uri, atâtea vârtejuri direct în emisiune, încât pentru mine, nu știu cum să vă zic, e ceva absolut normal. Din orice poziție m-ai pune, e ca și cum aș începe în secunda aia. Așa e un nou început, cu un format schimbat, dar e o chestie foarte fantastică, dinamică, foarte frumoasă și foarte antrenantă”, a declarat chef-ul pentru Tvmania.

Vacanță cu partenera lui

Cătălin Scărlătescu pare să trăiască o perioadă relaxată și pe plan personal, alături de iubita sa, Elena Gogean, o tânără arhitectă în vârstă de 27 de ani. Relația lor a devenit publică la scurt timp după despărțirea chef-ului de actrița Doina Teodoru, iar de atunci cei doi au fost văzuți tot mai des împreună în diverse destinații de vacanță.

Primele imagini cu cei doi au apărut pe litoralul românesc, vara trecută, iar ulterior au urmat călătorii în străinătate, inclusiv o vacanță prelungită în Mexic. Recent, cuplul a ajuns din nou într-o destinație de relaxare, de această dată în Grecia, unde își petrece timpul explorând mai multe zone turistice.

Deși evită, în general, aparițiile împreună în fotografii oficiale, amândoi au lăsat mici indicii pe rețelele de socializare că se află în același loc. Chef-ul a postat o imagine relaxată din vacanță, în timp ce Elena a publicat o fotografie de pe o barcă, confirmând indirect prezența ei alături de partener.

