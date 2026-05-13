Gestul neașteptat făcut de Petrișor Ruge, partenerul de dans al Andreei Bălan, după ce a lipsit de la nunta artistei cu Victor Cornea

Pe 10 mai 2026, Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil.

Petrișor Ruge, absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea este fără îndoială evenimentul monden al primăverii. Artista și jucătorul de tenis au avut o cununie religioasă superbă pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

Andreea Bălan a dezvăluit numeroase imagini și clipuri de la nuntă, spre încântarea fanilor. Ceea ce au observat aceștia a fost absența notabilă a lui Petrișor Ruge, celebrul partener de dans al artistei.

La doar o zi de la nunta Andreei Bălan, Petrișor Ruge a dezvăluit pe rețelele sociale că își face debutul în muzică, lansând prima melodie sub numele de scenă Același om.

Coregraful și dansatorul a dat publicității și clipul primei sale piese, intitulată „E ok, să fii trist”, iar fanii l-au lăudat pentru inițiativă, însă mulți s-au întrebat dacă mesajul piesei are legătură cu Andreea Bălan și absența lui de la nuntă.

„Petrișor, de ce ai lipsit de la nuntă?”, l-a întrebat un fan. „Pare că nu mai face parte din echipa ei… el era baza show-urilor Andreei”, „Va fi bine, nu se termină viața la nimeni”, „Rămâne de văzut dacă mai face echipa cu ea sau nu”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Petrișor Ruge nu a răspuns întrebărilor celor care îl urmăresc, iar fanii au mai remarcat că de la concertul susținut de Andreea Bălan la Sala Palatului în luna martie, cei doi nu au mai apărut împreună pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan, cuvinte de laudă la adresa lui Petrișor Ruge

Andreea Bălan și Petrișor Ruge au o relație profesională de zeci de ani, cei doi cunoscându-se odată cu participarea la emisiunea Dansez pentru tine în 2007.

Anul trecut, în luna aprilie, Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant partenerului ei de dans, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Ea a dezvăluit atunci și imagini de colecție cu momente impresionante din cariera lor.

„Azi este despre @petrisor_ruge!!!

La mulți ani dragul meu partener de scenă!

Ești cel mai ambițios și talentat coregraf, dansator și om de scenă din tot universul! Reziliența și ambiția ta sunt de nemasurat!

Sunt cea mai norocoasă că ne-am cunoscut acum 18 ani la Dansez pentru tine, că am câștigat în Mexic medalia de argint pentru țara noastră și că de-a lungul anilor am rămas împreună pe scenă la bine și la greu!

Ești un om deosebit și meriți tot binele din lume și îți mulțumesc pentru toate coregrafiile, ideile și show-urile pe care le-ai creat pentru noi!

Fără tine nu aș fi fost artista de azi și abia aștept să facem lucruri frumoase în continuare!

Să te distrezi azi și întotdeauna așa cum o faci mereu pe scenă, mereu cu zâmbetul pe buze!

Ești un adevărat superman, mai ales când facem prizele. Noi, echipa, te iubim mult!”, a scris atunci Andreea Bălan.

Andreea Bălan a purtat patru rochii de mireasă la nunt a cu Victor Cornea

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri. Fiind obișnuită cu ritmul alert din timpul spectacolelor sale, în care se schimbă foarte des, pentru Andreea Bălan nu a fost deloc o provocare să aibă patru rochii de mireasă la nunta ei.

În ceea ce privește prima rochie de mireasă purtată de Andreea Bălan, aceasta a avut o trenă spectaculoasă de 4 metri și a fost creată de Oui-Da Fée. Cântăreața a realizat ședința foto în ea și a îmbrăcat-o pentru cununia religioasă. Ulterior, vedeta s-a schimbat într-o rochie pentru momentul valsului, semnată Bellara. Această ținută i-a permis să danseze în voie. La artificii, Andreea Bălan a optat pentru o rochie scurtă creată de către ESA Bridal. La final, la momentul tortului, artista a preferat o altă rochie scurtă, semnată tot de Bellara.

Foto: Instagram & Grabazei Photography

