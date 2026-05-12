Câți bani au primit actorii din filmul The Devil Wears Prada 2. Meryl Streep a făcut un gest impresionant

Anne Hathaway, Meryl Streep și Emily Blunt ar fi fost plătite cu câte 12,5 milioane de dolari pentru a reveni în distribuția filmului The Devil Wears Prada 2.

Potrivit Variety, deși Meryl Streep ar fi putut obține un onorariu mult mai mare pentru a interpreta din nou celebrul personaj Miranda Priestly, actrița ar fi acceptat o sumă mai mică, astfel încât colegele sale să primească aceeași remunerație.

Două surse au declarat pentru publicație că Meryl Streep, Anne Hathaway și Emily Blunt au negociat un acord de tip favored nations cu studioul 20th Century Studios, ceea ce înseamnă că toate cele trei actrițe au primit același salariu de 12,5 milioane de dolari. Totodată, acestea ar urma să încaseze și bonusuri în funcție de succesul filmului în cinematografe.

Potrivit surselor, Stanley Tucci ar fi avut un onorariu între 2 și 4 milioane de dolari, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

Continuarea peliculei lansate în 2006, care urmărește povestea personajelor la 20 de ani distanță de evenimentele originale, ar fi generat deja încasări de aproximativ 433 de milioane de dolari la nivel mondial de la premiera din 1 mai, potrivit Variety. Alte două surse citate de publicație susțin că actrițele ar putea câștiga încă 20 de milioane de dolari dacă filmul regizat de David Frankel își menține succesul la box office.

În noul film, Meryl Streep revine în rolul Mirandei Priestly, Anne Hathaway o interpretează din nou pe Andy Sachs, iar Emily Blunt revine în rolul lui Emily Charlton. De asemenea, Stanley Tucci se întoarce în rolul lui Nigel Kipling. Cu puțin timp înainte de lansarea mult-așteptatului sequel, Meryl Streep a dezvăluit că inițial a refuzat să joace în filmul original din 2006.

„Știam că va fi un succes”, a declarat actrița în vârstă de 76 de ani în cadrul emisiunii „Today with Jenna & Sheinelle”. „Am citit scenariul, scenariul era grozav. M-au sunat, mi-au făcut o ofertă, iar eu am spus: Nu. Nu o să fac asta”, a povestit ea.

Actrița din „Big Little Lies” a explicat ulterior că a vrut să vadă ce se întâmplă dacă își dublează onorariul cerut, iar studioul a acceptat imediat.

„Și îmi doream rolul, dar dacă nu ar fi acceptat, eram împăcată cu ideea. Pentru că eram deja în vârstă, aveam 56 de ani și eram pregătită să mă retrag”, a spus Meryl Streep.

Primul film The Devil Wears Prada, regizat tot de David Frankel, a avut încasări de peste 326 de milioane de dolari la nivel mondial, cu un buget de aproximativ 40 de milioane de dolari. Înainte de lansarea continuării, Anne Hathaway a vorbit și ea cu entuziasm despre experiența filmărilor pentru producția originală, într-un interviu acordat revistei People.

„Mi-a plăcut enorm să filmez primul film. Știu că eram stresată, anxioasă și treceam prin tot felul de emoții, dar a fost una dintre cele mai amuzante experiențe datorită oamenilor alături de care am lucrat”, a spus actrița.

Anne Hathaway a descris-o pe Emily Blunt drept „un om minunat”, iar despre Stanley Tucci a spus că este „extrem de amuzant și foarte spontan”.

Despre Meryl Streep, actrița a declarat că este „o persoană care definește felul în care se fac lucrurile” și „cineva care trăiește excelența fără să se complacă vreodată în succes, continuând mereu să se dezvolte ca artist.”

Foto: Profimedia

