Vedete care au dezvăluit că au mers la terapie de cuplu

Unele cupluri de vedete au spus cum anume au reușit să-și consolideze relația atunci când au apărut provocări. Iar ceea ce au făcut a fost să apeleze la terapia de cuplu. Au ales să vorbească deschis despre acest subiect, normalizând, prin felul acesta, conversațiile despre terapie.

1. Pink și Carey Hart

Pink și Carey Hart s-au căsătorit în 2006. Formează unul dintre cuplurile solide de vedete, însă au întâmpinat și situații tensionate. S-au separat de mai multe ori și au vorbit deschis despre mersul la terapie de cuplu. „Oamenii îşi dau ochii peste cap când vorbim despre terapia de cuplu. Dar atât vă spun: merită tot efortul. Terapia nu este pentru oamenii slabi. Este o lecţie despre cum să ai răbdare şi să stai să-l asculţi pe celălalt”, spunea Pink într-o postare publicată pe Instagram în 2020.

2. Dax Shepard și Kristen Bell

În cazul în care te întrebai care e secretul căsniciei actriței Kristen Bell cu Dax Shepard, află că terapia de cuplu e răspunsul, după cum a declarat chiar ea pentru publicația People. Cei doi s-au logodit în 2010, iar în 2013 s-au căsătorit. Au trecut prin momente complicate și au ales să împărtășească asta. „Avem o căsnicie sănătoasă și am ajuns în acest punct făcând terapie atunci când aveam nevoie. Amândoi ne asumăm responsabilitatea când greșim și este ușor să lucrez cu el pentru că m-am căsătorit cu el, îmi place să îmi petrec timp cu el și am încredere în el.”

3. Barack și Michelle Obama

Barack și Michelle Obama s-au logodit în 1991, iar un an mai târziu s-au căsătorit la Chicago. Au două fiice, pe Malia și pe Sasha. Michelle Obama a povestit în cadrul emisiunii Good Morning America cum i-a ajutat pe ea și pe soțul ei terapia de cuplu. „Pentru noi, terapia de cuplu a fost una dintre acele metode care ne-au învățat să ne exprimăm diferențele. Ceea ce am învățat a fost că fericirea este ceva ce ține de mine și am început să lucrez mai mult la asta, am cerut ajutor, atât terapeutului, cât și altora.”

4. Neil Patrick Harris și David Burtka

Ceea ce a contribuit la consolidarea relației dintre Neil Patrick Harris și soțul său, David Burtka, a fost terapia de cuplu. David Burtka a vorbit despre acest subiect pentru Life & Style: „Mergem la terapie de cuplu. Nu este ceva în neregulă, ne place să vorbim cu cineva care este mediator. Asta ne-a ajutat relația.”

5. Patrick Dempsey și Jillian Fink

Patrick Dempsey și Jillian Fink s-au căsătorit în 1999. În 2015, au surprins cu vestea că divorțează, însă actorul nu era pregătit să renunțe la căsnicia lui. Așa că, a simțit că e cazul să depună toate eforturile posibile pentru a salva relația. Iar terapia de cuplu a fost benefică, după cum a mărturisit Patrick Dempsey pentru People: „Căsătoria noastră nu a fost ceva la care eram pregătit să renunț. Nu am simțit că am făcut tot ce trebuia. Am vrut amândoi să face acele eforturi. Jill și cu mine am decis că este timpul să lucrăm la problemele noastre și să ne îmbunătățim.”

6. Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk

În 2020, când se aflau în lockdown, Gwyneth Paltrow și soțul ei, Brad Falchuk, au făcut o ședință virtuală de terapie de cuplu. În cadrul acelei discuții, care a fost publicată și pe canalul de YouTube al platformei Goop, cei doi vorbesc cu Michaela Boehm, care este consilieră de intimitate și de relații, despre provocările, tensiunile pe care le-au întâmpinat în relația lor în timpul izolării, dar și despre cum s-a schimbat dinamica dintre ei.

7. Gabrielle Union și Dwyane Wade

Gabrielle Union și Dwyane Wade și-au făcut publică relația în 2010, iar în 2014 s-au căsătorit. În 2013 s-au despărțit, dar pentru scurt timp, din cauza distanței și a programului încărcat. Cei doi au mărturisit că au trecut prin aceleași probleme pe care le experimentează și alte cupluri și că au mers la terapie de cuplu. „Este vorba despre a învăța unul despre celălalt, de a învăța ce își dorește de la viață și carieră și de a încerca să fii înțelegător în legătură cu ceea ce vrea”, spunea Wade pentru People.

8. Bryan Cranston și Robin Dearden

Bryan Cranston și Robin Dearden s-au căsătorit în 1989. Actorul cunoscut pentru rolul din serialul Breaking Bad a povestit acum câțiva ani pentru Rolling Stone faptul că el și soția lui merg la terapie de cuplu. La început nu a fost de acord, dar după și-a dat seama că trebuie să lase în urmă preconcepțiile despre terapie și să apeleze la ajutor de specialitate. „Eu și soția mea mergem la un terapeut de cuplu. Înțelegerea noastră este că, dacă unul dintre noi simte nevoia să meargă, celălalt nu poate contesta.”

9. Ali Wong și Justin Hakuta

În 2022, Ali Wong și Justin Hakuta au anunțat că divorțează, după 8 ani de căsnicie. S-au cunoscut în 2010, la nunta unui prieten, iar în 2014 s-au căsătorit în San Francisco. Actrița a dezvăluit că în timpul relației au apelat la terapia de cuplu. „Pentru noi a fost foarte important. Nu știi niciodată ce se întâmplă în relațiile celorlalți”, a declarat ea pentru Time.

10. Will Smith și Jada Pinkett Smith

Will Smith și Jada Pinkett Smith nu au ascuns faptul că merg la terapie de cuplu. Într-un interviu pentru The Sun, actorul a dezvăluit că ajutorul venit din partea unui terapeut le-a salvat căsnicia. „Ce se întâmplă într-o căsnicie după ce faci terapie de cuplu? Iese adevărul la iveală. Și vă uitaţi unul la altul şi vă întrebaţi cum e posibil să vă iubiţi după ce ştiţi acele lucruri îngrozitoare unul despre celălalt.”

Foto: Arhiva ELLE, Profimedia, Hepta

