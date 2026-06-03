9 filme de neratat în luna iunie 2026 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Madalina Frasineanu
In the Grey
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Iată ce filme poți vedea în luna iunie 2026 în cinematografe.

1. Masters of the Universe

După ce sunt separați timp de 15 ani, Sabia Puterii îl conduce pe prințul Adam (Nicholas Galitzine) înapoi în Eternia, unde descoperă că patria sa a fost distrusă sub domnia malefică a lui Skeletor (Jared Leto). Pentru a-și salva familia și lumea, Adam trebuie să-și unească forțele cu cei mai apropiați aliați ai săi, Teela (Camila Mendes) și Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), și să-și îmbrățișeze adevăratul destin ca He-Man – cel mai puternic om din univers.

Premiera: 5 iunie 2026

2. Disclosure Day

Dacă ai afla că nu suntem singuri în univers, dacă cineva ți-ar arăta, ți-ar dovedi asta, te-ai teme? Aceasta este premisa de la care pornește cel mai nou film regizat de Steven Spielberg. Din distribuție fac parte Josh O’Connor, Eve Hewson, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell. Citește și despre alte filme SF, pe care nu trebuie să le ratezi.

Premiera: 12 iunie 2026

3. In the Grey

Filmul urmărește o echipă de agenți secreţi de elită care acționează din umbră, la fel de confortabili în a manevra puterea și influența precum sunt în utilizarea armelor automate și a explozibililor de mare putere. După ce un mafiot nemilos provoacă o înșelătorie de un miliard de dolari, echipa este trimisă să recupereze banii într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigașă. Ceea ce începe ca un jaf imposibil devine rapid ceva mult mai grav, transformându-se într-un război total al strategiilor, înșelăciunii și supraviețuirii. Pelicula combină acțiunea explozivă cu umorul subtil, în stilul caracteristic regizorului Guy Ritchie, iar Jake Gyllenhaal, Eiza González, Henry Cavill, Rosamund Pike fac parte din distribuție.

Premiera: 12 iunie 2026

4. Supergirl

Cea mai nouă aventură DC Studios, „Supergirl” o aduce, din vară, pe marile ecrane din toată lumea, pe Milly Alcock în dublu rol ca Supergirl/ Kara Zor-El. Filmul este regizat de Craig Gillespie, după un scenariu de Ana Nogueira. Când un adversar neașteptat și nemilos lovește foarte aproape de casă, Kara/ Supergirl face echipă cu un personaj imprevizibil și pornesc împreună într-o călătorie interstelară în căutarea dreptății. Din distribuția filmului mai fac parte Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham și Jason Momoa.

Premiera: 26 iunie 2026 

5. Scary Movie 6

Pregătește-te de o porție sănătoasă de amuzament! Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale. Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans fac parte din distribuția acestei comedii. Descoperă și care sunt comediile cu distribuții impresionante, pe care merită să le urmărești.

Premiera: 12 iunie 2026

6. Toy Story 5

Cu siguranță unul dintre cele mai așteptate filme de animație ale acestui an! Buzz, Woody și Jessie sunt puși la grea încercare după ce intră în lumea care îi obsedează pe copiii de astăzi: electronicele. Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack își împrumută vocea personajelor din această peliculă.

Premiera: 19 iunie 2026

7. Leonora in the Morning Light

În Parisul anilor 1930, pictorița rebelă Leonora Carrington se alătură suprarealiștilor Breton și Dalí. Relația ei cu Max Ernst o obligă să-și înfrunte propriile frământări interioare. O dramă emoționantă cu Olivia Vinall, Alexander Scheer, Ryan Gage, Cassandra Ciangherotti în distribuție.

Premiera: 12 iunie 2026

8. The Last Viking

Proaspăt ieșit din închisoare după 20 de ani, Anker e hotărât să recupereze banii pe care i-a furat. Însă fratele și complicele său, Manfred (Mads Mikkelsen), suferă de o tulburare de identitate disociativă: acum se crede John Lennon, iar John nu își amintește unde a îngropat Manfred banii.

Premiera: 26 iunie 2026

9. Minions & Monsters

Simpaticii minions revin pe marile ecrane pentru o aventură pe placul celor mici, dar și a adulților. În anii ’20, trei Minioni pleacă la Hollywood pentru a-și îndeplini visul de a deveni regizori, dar descoperă o misterioasă carte de vrăji și invocă accidental un monstru. Vezi și alte filme de animație, care merită din plin atenția ta.

Premiera: 26 iunie 2026

Citește și:
10 dintre cele mai discutate și controversate seriale, pe care nu trebuie să le ratezi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Părinții tăi sunt intruzivi, iar asta are efecte negative în relația ta de cuplu? Credințe despre familie care te împiedică să le pui limite
Lifestyle
Părinții tăi sunt intruzivi, iar asta are efecte negative în relația ta de cuplu? Credințe despre familie care te împiedică să le pui limite
Actori care au păstrat ținutele personajelor pe care le-au interpretat în filme
Lifestyle
Actori care au păstrat ținutele personajelor pe care le-au interpretat în filme
Consideri că ești o persoană rușinoasă? Cum te afectează asta în cuplu, indiferent în ce etapă e relația
Lifestyle
Consideri că ești o persoană rușinoasă? Cum te afectează asta în cuplu, indiferent în ce etapă e relația
10 seriale dramatice puternice emoțional, pe care merită să le vizionezi
Lifestyle
10 seriale dramatice puternice emoțional, pe care merită să le vizionezi
Te simți singură și petreci foarte mult timp pe telefon? Cum asta adâncește și mai mult trăirile negative
Lifestyle
Te simți singură și petreci foarte mult timp pe telefon? Cum asta adâncește și mai mult trăirile negative
Tipuri de comportamente care sunt jignitoare și îți arată clar că nu veți avea o relație
Lifestyle
Tipuri de comportamente care sunt jignitoare și îți arată clar că nu veți avea o relație
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Fiica lui Ilie Năstase a atras toate privirile la cea mai recentă apariție. Alessia s-a transformat într-o tânără superbă și și-a lansat propria afacere
Fiica lui Ilie Năstase a atras toate privirile la cea mai recentă apariție. Alessia s-a transformat într-o tânără superbă și și-a lansat propria afacere
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Antena 1
Gigi Burger, adevărul despre Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre el după ce a ajuns în România de la Survivor
Gigi Burger, adevărul despre Gabi Tamaș. Ce a putut să spună despre el după ce a ajuns în România de la Survivor
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița
Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița
Fiica lui Jennifer Lopez a renunțat la numele său și a ales unul de băiat. Ce nume și-a ales adolescenta de 18 ani
Fiica lui Jennifer Lopez a renunțat la numele său și a ales unul de băiat. Ce nume și-a ales adolescenta de 18 ani
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Percheziții la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani. Primele informații
Percheziții la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani. Primele informații
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Ți se pare că nu-și asumă niciodată niciun risc? Dovezi că partenerul tău are o teamă cronică de schimbare
Ți se pare că nu-și asumă niciodată niciun risc? Dovezi că partenerul tău are o teamă cronică de schimbare
Lifestyle

Te deranjează teribil și ai senzația că nu avansați cu nimic în viață. Nu e leneș sau neimplicat, partenerul tău are teamă de schimbare.

+ Mai multe
Actrița Ornella Muti, regizorul Ben Wheatley și actorul Sam Riley, invitați speciali la TIFF.25
Actrița Ornella Muti, regizorul Ben Wheatley și actorul Sam Riley, invitați speciali la TIFF.25
Lifestyle

Actrița Ornella Muti, regizorul Ben Wheatley și actorul Sam Riley sunt invitați speciali la Festivalul Internațional de Film Transilvania.

+ Mai multe
Masterclass Kultho în cadrul expoziției "Valori care rezistă timpului": cum a evoluat orologeria în cei 115 ani de relații România–Elveția
Masterclass Kultho în cadrul expoziției "Valori care rezistă timpului": cum a evoluat orologeria în cei 115 ani de relații România–Elveția
Lifestyle

Pasionații de orologerie, design și mecanică fină vor avea ocazia să descopere culisele unei industrii fascinante în cadrul masterclass-ului organizat de Kultho, eveniment care va avea loc în contextul expoziției „Valori care rezistă timpului”, găzduită de Banca Națională a României între 4 și 6 iunie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC