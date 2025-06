10 dintre cele mai bune comedii romantice pe care trebuie să le (re)vezi

De la povești imposibile de iubire, relații care trec dincolo de granițe sau aventuri pasionale, acestea sunt câteva dintre temele pe care le explorează comediile romantice de mai jos.

1. How to Lose a Guy in 10 Days

Andie Anderson, jucată de Kate Hudson, lucrează la o revistă pentru femei și trebuie să scrie un articol despre modul prin care poți alunga un bărbat în 10 zile. Andie își începe documentarea pentru acest articol și nu trece mult până când îl întâlnește pe Ben Barry, interpretat de Matthew McConaughey, care are foarte mare încredere în abilitățile sale de cuceritor.

2. Crazy Rich Asians

Filmul Crazy Rich Asians are ca sursă de inspirație romanul cu același nume. Rachel Chu este o profesoară de origine chineză de la NYU, care s-a născut în America. Ea călătorește alături de iubitul ei, Nick, în Singapore, orașul natal, pentru a participa la nunta celui mai bun prieten. Dar, iese la iveală și secretul pe care Nick spera că Rachel nu îl va afla. Mai exact, familia lui este una dintre cele mai înstărite din Singapore. În plus, are și multe admiratoare, iar Rachel este foarte geloasă.

3. Set It Up

Comedia romantică Set It Up îi are în rolurile principale pe Zoey Deutch și Glen Powell, care îi interpretează pe Harper, respectiv Charlie. Cei doi sunt asistenți în New York, în cadrul unor companii diferite și decid să îi facă pe șefii lor să se întâlnească și să se îndrăgostească unul de celălalt. Și cum iubirea plutește în aer, o situație pare să le pună la încercare planul lor secret.

4. 500 Days of Summer

O altă comedie clasică și de succes este 500 Days Of Summer, cu Zooey Deschanel și Joseph Gordon-Levitt în rolurile principale. Tom este un tânăr al cărui vis este să devină arhitect și își câștigă traiul din scrierea felicitărilor. El o întâlnește pe Summer, de care se îndrăgostește iremediabil. La scurt timp, ei își dau seama că au multe în comun, însă realizează și că perspectivele lor despre iubire sunt complet diferite.

5. To All the Boys I’ve Loved Before

Filmul To All the Boys I’ve Loved Before ne arată cum scrisorile în care Lara își exprimă sentimentele față de toți băieții pe care i-a plăcut sunt scoase la iveală. Deși la început acest lucru pare un dezastru și simte că toate secretele ei sunt acum cunoscute de întreaga lume, lucrurile iau o întorsătură neașteptat de bună pentru ea.

6. Two Weeks Notice

În filmul Two Weeks Notice, Sandra Bullock a interpretat rolul unei avocate, pe nume Lucy Kelson, care acceptă să lucreze în calitate de consilieră juridică pentru o firmă de dezvoltare condusă de un bărbat față de care are o părere îndoielnică. Între cei doi apar tot mai multe tensiuni și neînțelegeri, iar Lucy se îndrăgostește de el, deși se opune sentimentelor sale.

7. 27 Dresses

Jane a acceptat să meargă la nunțile prietenilor ei și a fost domnișoară de onoare de 27 de ori. Se pregătește să participe la încă o nuntă, cea a surorii sale, dar nu îi va fi deloc ușor să facă asta. Iar motivul are legătură cu faptul că e îndrăgostită în secret de bărbatul cu care sora ei urmează să se căsătorească.

8. Nick and Norah’s Infinite Playlist

Kat Dennings și Michael Cera au interpretat rolurile principale în filmul Nick and Norah’s Infinite Playlist. Într-o noapte în New York, doi pasionați de muzică se duc la concertul trupei lor preferate. Însă experiențele amoroase din trecut par să nu le dea pace și să le pună obstacole în calea fericirii lor.

9. Something’s Gotta Give

Something’s Gotta Give este o comedie romantică scrisă și regizată de Nancy Meyers, în care au jucat Diane Keaton, Jack Nicholson, Keanu Reeves și Amanda Peet. Acest film ne arată cam cât de încurcate și complicate pot deveni căile iubirii în momentul în care un triunghi amoros începe să se contureze.

10. Going the Distance

Comedia romantică Going the Distance îi are în rolurile principale pe Drew Barrymore și Justin Long. Erin are la dispoziție șase săptămâni ca internă la New York înainte de a se întoarce în San Francisco. Se întâlnește cu Garret, iar această perioadă are o semnificație cu totul aparte pentru amândoi, motiv pentru care își doresc să fie iubiți și să nu pună capăt relației lor. Un obstacol intervine între ei, și anume distanța, și sunt forțați să decidă dacă se despart sau găsesc o soluție pentru a locui în același oraș.

