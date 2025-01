10 drame romantice pe care nu trebuie să le ocolești

În ciuda faptului că aceste filme au în centrul lor povești triste și dramatice, pe undeva tot mai există o urmă de speranță și de iubire.

1. Luckiest Girl Alive

Filmul Luckiest Girl Alive regizat de Mike Barker și scris de Jessica Knoll o aduce în rolul principal pe Mila Kunis. Ea este redactoră la o revistă și pare că viața ei decurge într-un ritm perfect. Dar, totul se schimbă dramatic în momentul în care un incident traumatizant din trecut este readus la suprafață.

2. Safe Haven

Filmul Safe Haven este adaptat după romanul lui Nicholas Sparks și o surprinde pe Katie, care pleacă din orașul ei natal în speranța că va avea parte de un loc mult mai liniștit. Se stabilește în Southport, Carolina de Nord, acolo unde își găsește de lucru, închiriază o casă și își face noi prieteni. Se îndrăgostește de Alex, un bărbat văduv cu doi copii. Noua relație o forțează pe Katie să își reevalueze trecutul ei misterios.

3. The Broken Circle Breakdown

În filmul The Broken Circle Breakdown, cei doi protagoniști, Elise și Didier, au parte de o poveste fulgerătoare de dragoste care ia naștere din prima clipă în care se întâlnesc. Pasiunea pe care o împărtășesc pentru muzică îi aduce împreună, însă diferențele dintre ei par să reprezinte un obstacol important în relația lor.

4. The Bridges of Madison County

The Bridges Of Madison County este un film care are la bază cartea scrisă de Robert James Waller și îi are în rolurile principale pe Meryl Streep și Clint Eastwood. Robert Kincaid o întâlnește pe Fancesca Johnson la ferma la care locuiește. Cei doi încep o aventură care durează patru zile, în timp ce soțul și copiii ei sunt plecați. Francesca își amintește tot timpul de această poveste de dragoste matură, care aduce un alt sens vieții ei.

5. Where the Crawdads Sing

Actrița Daisy Edgar-Jones are rolul principal în filmul Where the Crawdads Sing, care are la bază romanul scris de Delia Owens. Ea o joacă pe Kya, o fată abandonată de părinții ei și de frații ei mai mari la începutul anilor 1950, care învață să supraviețuiască singură într-o mlaștină din Carolina de Nord. Kya devine principala suspectă într-un caz de crimă după ce un tânăr, pe nume Chase, cu care a avut o relație, este găsit mort.

6. The Last Letter from Your Lover

Filmul The Last Letter from Your Lover o prezintă pe jurnalista Ellie Haworth care descoperă mai multe scrisori de dragoste secrete din 1965, moment în care decide să rezolve misterul aventurii interzise din centrul lor. Pe măsură ce află despre povestea despre Jennifer Stirling și Anthony OHare, Ellie devine protagonista unei alte povești, care se desfășoară prin intermediul unui arhivist, care îi oferă sprijinul pentru a urmări mai multe scrisori.

7. The Bodyguard

The Bodyguard este un film clasic, cu Whitney Houston și Kevin Costner în rolurile principale. Actorul interpretează rolul unui bodyguard care trebuie să protejeze o artistă după ce a fost amenințată. Cei doi petrec foarte mult timp împreună, iar astfel se înfiripă și o poveste pasională.

8. Sweet November

Charlize Theron și Keanu Reeves au avut o chimie electrizantă în filmul Sweet November regizat de Pat O’Connor. În ciuda faptului că au stiluri de viață total diferite, un director de publicitate și o femeie extravagantă acceptă să se aventureze într-o poveste pasională care să dureze toată luna noiembrie.

9. The Choice

În filmul The Choice, Gabby și Travis se cunosc în calitate de vecini, dar nu trece mult timp până când încep să aibă o relație secretă. Dar povestea lor amoroasă este umbrită și pusă la grea încercare de o decizie drastică pe care trebuie să o facă Gabby în privința viitorului ei.

10. My Blueberry Nights

Kar-Wai Wong a regizat My Blueberry Nights, un film cu Norah Jones, Jude Law și Natalie Portman în distribuție. Elizabeth se împacă cu gândul că iubitul ei s-a despărțit de ea după cinci ani de relație în timp ce se apropie tot mai mult de proprietarul unei cafenele.

