Actori care și-au ieșit din zona de confort datorită interpretării unui personaj

Unele personaje, câteva chiar iconice, le-au dat prilejul actorilor să experimenteze lucruri pe care până atunci le considerau necunoscute.

1. Sam Reid

Sam Reid a jucat rolul unui vampir francez în serialul Interview with the Vampire. Iar pentru a intra în pielea personajului, actorul a trebuit să învețe atât limba franceză, cât și să cânte la pian. „Este cel mai important serial la care am lucrat vreodată și nu am avut niciodată șansa de a juca un rol atât de complicat, care are atât de multe informații de absorbit”, a declarat Sam Reid pentru Syndey Morning Herald.

2. Rachel Weisz

Rachel Weisz a avut de interpretat un rol complex în filmul The Brothers Bloom, pentru care a trebuit să învețe karate și să cânte la mai multe instrumente muzicale, printre care vioară, pian și chitară. Pe lângă acestea, a mai trebuit să lucreze pentru a învăța și memora un truc cu cărți de la un expert. „Înainte de a începe, nici măcar nu puteam amesteca un pachet, așa că aveam întotdeauna cu mine un pachet de cărți și trebuia să exersez în fiecare zi”, a mărturisit actrița pentru The Scotsman.

3. Kate Winslet

Kate Winslet a trebuit să își țină respirația sub apă timp de câteva minute pentru rolul din Avatar: The Way of Water. Actrița nu era la primă experiență de felul acesta, iar cu ocazia asta și-a depășit o limită. Ea a dezvăluit pentru Total Film faptul că: „Am vrut să-mi dobor propriul record, care era de 6 minute și 14 secunde.”

4. Angelina Jolie

Pentru rolul impresionantei Maria Callas, Angelina Jolie a trebuit să învețe să cânte operă. Actrița a lucrat foarte mult pentru a-și îmbunătăți abilitățile de a cânta. În cadrul unei conferințe de presă de la Festivalul de Film de la Veneția din 2024, Angelina Jolie a dezvăluit cât a durat pregătirea pentru interpretarea acestui personaj. „Am petrecut aproape șapte luni antrenându-mă, pentru că atunci când lucrezi cu Pablo [regizorul Pablo Larraín] nu poți face nimic pe jumătate.”

5. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence a jucat o balerină devenită spioană în filmul Red Sparrow regizat de Francis Lawrence. Actrița a trebuit să învețe balet și s-a antrenat cinci zile pe săptămână, timp de patru ore, cu un fost membru al unui grup de balet. În toată acea perioadă, Jennifer Lawrence a lucrat la o coregrafie pe care a învățat-o pe toată.

6. Jenna Ortega

Jenna Ortega a învățat să cânte la violoncel pentru interpretarea personajului principal din serialul Wednesday. S-a apucat să ia lecții cu două luni înainte de a începe filmările și, după cum s-a văzut în serial, s-a descurcat foarte bine. „Am un respect imens pentru oricine cântă la violoncel. Cred că este un instrument atât de încântător”, a declarat Jenna Ortega pentru Wired.

7. Debbie Reynolds

Debbie Reynolds a făcut repetiții serioase pentru dans ca să o joace pe Kathy Selden în celebrul film Singin’ in the Rain. Actrița a avut atunci la dispoziție trei luni pentru a învăța dans și timp de opt ore pe zi a repetat intens.

8. Ed Harris

Ed Harris l-a jucat pe pictorul Jackson Pollock în filmul biografic Pollock din 2000. Pentru a contura cât mai bine rolul, actorul a învățat să picteze și și-a creat acasă un studio, unde a tot exersat și a încercat să se apropie cât mai mult de stilul pictorului.

9. Danai Gurira

Danai Gurira a trebuit să lucreze alături de un antrenor pentru a învăța cum să mânuiască o sabie pentru rolul din serialul The Walking Dead. Actrița a urmat câteva antrenamente înainte de începerea filmărilor. „A fost extrem de intens la început. Nu știam că acești mușchi sunt în corp. M-a durut și a fost obositor”, a povestit Danai Gurira pentru Chicago Tribune, făcând referire la pregătirile pentru personaj.

10. Will Smith

În filmul The Pursuit of Happyness, Will Smith l-a interpretat pe Chris Gardner. Pentru a juca acest personaj, actorul a trebuit să învețe cum să rezolve un cub Rubik. Iat pentru a face asta, Will Smith a luat lecții de la nimeni altul decât Tyson Mao, co-fondatorul World Cube Association, organizația care se ocupă cu planificarea evenimentelor dedicate rezolvării unui cub Rubik: „După 10 ore, Will Smith a reușit să rezolve de unul singur Cubul Rubik. Nu doar să învețe procesul, ci și să-l memoreze”, a spus Tyson Mao pentru Chicago Tribune.

Foto: PR

