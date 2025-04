Alexia Eram, mărturisiri sincere despre viața personală, după declarația făcută de Mario Fresh despre despărțirea lor: „Sunt bine, nu mă vezi?”

După ce Mario Fresh a vorbit deschis despre suferința prin care a trecut după despărțirea lor, Alexia Eram a ales să rămână rezervată în privința vieții sale personale. Fiica Andreei Esca preferă să se concentreze pe carieră și proiectele sale profesionale, evitând să ofere prea multe detalii despre noua sa relație.

Recent, Mario Fresh a surprins publicul cu declarațiile sale în timpul unui concert, mărturisind că ruptura de Alexia l-a inspirat să scrie mai multe piese.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău?”. Ulterior, el a zis cât de mult i-a influențat muzica despărțirea de Alexia Eram. „Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a mai spus cântărețul.