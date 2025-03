Alexia Eram, detalii neștiute despre apartamentul pe care și l-a cumpărat. Fiica Andreei Esca s-a mutat din locuința roz: „Îmi trebuia mai mult spațiu”

Alexia Eram a dezvăluit că nu mai locuiește în apartamentul pe care și-l achiziționase singură acum câțiva ani. Influencerița s-a mutat într-o altă locuință din București, iar despre vechea sa casă a oferit câteva detalii neștiute.

Alexia Eram și-a cumpărat o altă locuință

Mulți dintre urmăritorii săi au observat că nu mai apare în vechiul său apartament roz, devenit un simbol al stilului său, și au întrebat-o ce s-a întâmplat cu acesta. Într-o sesiune de Q&A pe rețelele de socializare, Alexia a lămurit curiozitatea fanilor, explicând că a schimbat locuința în urmă cu trei ani, iar fostul său apartament este acum închiriat.

„Cred că n-am vorbit niciodată despre acest lucru. Am stat câțiva ani în apartamentul meu roz și m-am mutat. E al treilea an de când nu mai stau acolo. Apartamentul este dat în chirie momentan, pentru că m-am mutat într-un spațiu mult mai mare și în altă zonă, pentru că mă învârt mai mult în zona în care locuiesc acum și îmi e mult mai ușor, logistic vorbind. Îmi trebuia puțin mai mult spațiu”, a explicat Alexia pe rețelele de socializare.

Această schimbare a fost una pozitivă pentru ea, oferindu-i mai mult confort și o locație mai potrivită pentru activitățile sale zilnice. De asemenea, fanii au apreciat decizia sa de a păstra vechea proprietate ca investiție, alegând să o închirieze în loc să o vândă.

Tânăra a împărtășit și cât de mult se bucură că a reușit să își cumpere un apartament al său, un obiectiv important pentru ea.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a spus vedeta.

Tatăl său, Alexandre Eram, a contribuit la amenajarea locuinței, oferindu-i sfaturi despre design. Alexia a optat pentru un decor elegant, în nuanțe de roz, alb și gri.

„M-a inspirat culoarea roz – evident – pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. (…) Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a mai dezvăluit Alexia.

Ce planuri de viitor are creatoarea de conținut

Acum câteva luni, Alexia Eram și-a lansat propriul brand, care poartă cel de-al doilea nume al ei. După o muncă de mai bine de un an, creatoarea de conținut și-a anunțat cu multă bucurie fanii de acest proiect important din viața ei.

Alexia Eram a studiat moda în Londra, așa că nu este tocmai o surpriză faptul că s-a orientat către o afacere care îmbină și pasiunea ei pentru fashion. În cadrul unui interviu acordat recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că brand-ul ei este de succes deja, deși este lansat de puțin timp, iar părerile oamenilor despre articolele vestimentare pe care le vinde sunt foarte bune.

„Sunt pasionată de modă, am terminat facultatea de modă în Londra și era păcat să nu fac și ceva în zona asta, întotdeauna am vrut să fac ceva creativ și în zona de fashion, pur și simplu acum a fost momentul. Am vrut să folosesc al doilea nume al meu, Margot, în altceva decât în partea de social media și m-am gândit că pot să fac un brand pentru toată lumea, așa cum îmi doresc eu și cum aș purta eu hainele. Chiar am review-uri foarte bune, merge foarte bine. Nu mă așteptăm ca toți să își personalizeze tricourile dar chiar avem foarte multe comenzi și un feedback bun din partea oamenilor”, a declarat Alexia Eram pentru Click!

