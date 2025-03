Alexia Eram, surprinsă în ipostaze romantice alături de noul ei partenerul. Cei doi au petrecut într-un club din Capitală

Alexia Eram pare să își fi găsit din nou fericirea pe plan sentimental. După despărțirea de Mario Fresh, fiica Andreei Esca a fost văzută în compania unui nou partener, alături de care se bucură de momente de relaxare, în ciuda programului încărcat de zi cu zi.

Deși nu a oferit declarații oficiale despre noua sa relație, surse din presă susțin că acesta este un tânăr antreprenor din industria modei, cu propria afacere în domeniu. Alexia preferă să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor, dar acest lucru nu a împiedicat speculațiile despre povestea ei de dragoste să apară.

Recent, cei doi au fost surprinși într-un club din București, într-o atmosferă relaxată. Potrivit Cancan, Alexia și iubitul ei au optat pentru ținute în tonuri închise – el purtând un tricou simplu, iar ea un blazer elegant. Pe parcursul serii, cei doi au fost extrem de apropiați, iar la un moment dat, el a fost văzut îmbrățișând-o de la spate, în timp ce Alexia zâmbea.

Vezi imaginile AICI

Aceeași sursă mai menționează că, de când este singură, influencerița se simte mult mai degajată la evenimente și petreceri.

Dincolo de viața sentimentală, Alexia Eram are motive de satisfacție și pe plan profesional. Anul trecut, și-a lansat propriul brand de haine, un proiect în care a investit nu doar resurse financiare, ci și multă dedicare. Fie că este vorba de carieră sau de viața personală, Alexia pare să fie într-o perioadă plină de schimbări, trăindu-și fiecare moment cu entuziasm.

Alexia Eram a studiat moda în Londra, așa că nu este tocmai o surpriză faptul că s-a orientat către o afacere care îmbină și pasiunea ei pentru fashion. În cadrul unui interviu acordat recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că brand-ul ei este de succes deja, deși este lansat de puțin timp, iar părerile oamenilor despre articolele vestimentare pe care le vinde sunt foarte bune.

„Sunt pasionată de modă, am terminat facultatea de modă în Londra și era păcat să nu fac și ceva în zona asta, întotdeauna am vrut să fac ceva creativ și în zona de fashion, pur și simplu acum a fost momentul. Am vrut să folosesc al doilea nume al meu, Margot, în altceva decât în partea de social media și m-am gândit că pot să fac un brand pentru toată lumea, așa cum îmi doresc eu și cum aș purta eu hainele. Chiar am review-uri foarte bune, merge foarte bine. Nu mă așteptăm ca toți să își personalizeze tricourile dar chiar avem foarte multe comenzi și un feedback bun din partea oamenilor”, a declarat Alexia Eram pentru Click!