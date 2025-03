Ilinca Vandici, noi dezvăluiri despre divorțul de Andrei Neacșu, la doi ani de la separare: „M-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor”

Ilinca Vandici și fostul ei soț, Andrei Neacșu, alături de care are un fiu, pe nume Zian, s-au despărțit în urmă cu doi ani. Vedeta TV a fost rezervată în declarații, însă de fiecare dată când a avut ocazia a spus că ea și fostul partener se ocupă împreună de creșterea băiatului lor.

Ilinca Vandici prezintă la Kanal D emisiunea „Follow Us” alături de Teo Trandafir, iar într-una dintre ediții prezentatoarea a făcut câteva declarații rare despre divorțul de Andrei Neacșu.

Declarațiile sale au venit în contextul unei discuții despre bărbații care aleg să își înșele partenerele cu care au o relație de durată și copii.

„Fix asta am zis: ‘N-am cum să cad acum, am un copil de crescut, merg înainte orice ar fi.’ Dar asta nu a însemnat că eu am fost bine, că am fost vindecată, că am avut o energie bună și am plutit pe un norișor. M-am măcinat și m-am consumat și m-am distrus pe interior în tăcere, zâmbind la televizor”, a declarat Ilinca, în cadrul emisiunii sale de la Kanal D.