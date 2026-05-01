Kris Jenner, reacționează după ce s-a spus că este „furioasă” din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari care „nu a ținut”

Kris Jenner a respins categoric zvonurile potrivit cărora ar fi nemulțumită de liftingul facial în valoare de 100.000 de dolari, despre care s-a speculat că nu ar mai avea efect la un an de la intervenție, calificând informațiile drept o „minciună sfruntată”.

Vedeta de reality show, care a avut una dintre cele mai controversate petreceri aniversare din showbiz, a criticat titlurile „dezamăgitoare” apărute în presă, în cadrul unui episod difuzat miercuri din podcastul fiicei sale, Khloé Kardashian. Ea a insistat că relatările recente „nu ar putea fi mai departe de adevăr” și a subliniat că îl apreciază enorm pe medicul său estetician, Dr. Steven Levine, despre care spune că este „obsedată” de talentul lui.

După ce le-a spus ascultătorilor podcastului „Khloé in Wonderland” că medicul este un adevărat „artist”, Kris Jenner a adăugat: „Aș putea să vă dau o listă doar cu persoanele pe care le cunosc, nu aș face asta niciodată, dar gândiți-vă la toți cei pe care i-a operat”.

Ea a continuat, explicând de ce a ales să reacționeze public: „Sunt supărată că oamenii… dau vina pe el. Singurul motiv pentru care vorbesc despre asta este pentru că afectează cu adevărat pe altcineva”.

Declarațiile vin la câteva zile după ce vedeta, în vârstă de 70 de ani, a fost fotografiată la un spa din Los Angeles, purtând ochelari de soare supradimensionați și fără machiaj.

La începutul lunii au apărut informații potrivit cărora Kris Jenner ar fi nemulțumită de rezultatul intervenției estetice, la aproape un an de la operație. O sursă declara pentru RadarOnline că aceasta ar lua în calcul o „revizie' a procedurii, după ce și-ar fi comparat aspectul cu cel al altor celebrități.

„Liftingul facial al lui Kris Jenner deja începe să cedeze. Nu este mulțumită de rezultate și își dorește cu disperare o intervenție de corecție', susținea sursa, adăugând că vedeta „simte că efectul nu a rezistat așa cum se aștepta”. Aceeași sursă afirma că Jenner este „extrem de supărată că Denise Richards și Lori Loughlin arată atât de bine” și consideră că aspectul ei „începe deja să pălească prin comparație”.

Anterior, publicația Page Six a dezvăluit că intervenția a fost realizată de Dr. Steven Levine, supranumit „maestrul liftingului facial”.

Kris Jenner și-a afișat pentru prima dată rezultatele operației în mai 2025, când a atras atenția în mediul online după ce fanii au confundat-o cu fiica sa, Kim Kardashian, în timpul unei apariții la Paris.

Ulterior, Kim Kardashian a reacționat pe rețelele sociale, distribuind o imagine cu stilistul său, Chris Appleton, care purta un tricou cu mesajul „Vreau să am ce are Kris Jenner”. „@chrisappleton1 și eu, babe!!!”, a scris fondatoarea SKIMS.

În august 2025, Kris Jenner a vorbit deschis pentru prima dată despre intervenția sa, într-un interviu acordat publicației Vogue Arabia:

„Am făcut un lifting facial acum aproximativ 15 ani, așa că era momentul pentru o reîmprospătare. Am decis să fac această intervenție pentru că vreau să fiu cea mai bună versiune a mea, iar asta mă face fericită”.

Vedeta a subliniat că înaintarea în vârstă nu înseamnă renunțarea la propria imagine: „Faptul că îmbătrânești nu înseamnă că trebuie să renunți la tine. Dacă te simți bine în pielea ta și vrei să îmbătrânești natural, fără intervenții, atunci fă asta. Dar pentru mine, aceasta este varianta mea de a îmbătrâni frumos”.

foto: Arhiva ELLE

