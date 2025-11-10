Polițiștii, chemați de mai multe ori la petrecerea de 70 de ani a lui Kris Jenner, găzduită de Jeff Bezos. Ce s-a întâmplat

Petrecerea fastuoasă organizată pentru aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner a fost atât de zgomotoasă și extravagantă, încât vecinii din Beverly Hills au sunat de mai multe ori la 911 în aceeași noapte.

Potrivit TMZ, poliția a fost chemată sâmbătă la reședința de 165 de milioane de dolari din Beverly Hills a lui Jeff Bezos și a logodnicei sale, Lauren Sánchez, după ce locuitorii din zonă s-au plâns de muzica dată la maximum la petrecerea plină de vedete.

Surse din interiorul evenimentului au declarat pentru publicație că zgomotul „a depășit orice limită”, în mare parte din cauza recitalului live susținut de Bruno Mars, care a ridicat invitații în picioare.

Conform legislației din California, plângerile legate de zgomot sunt tratate cu seriozitate, mai ales în zonele rezidențiale precum Beverly Hills, unde ordonanțele municipale interzic muzica puternică după ora 22:00. Polițiștii au discutat cu echipa de securitate și au emis un avertisment, însă incidentul nu s-a încheiat acolo.

Mai târziu, în cursul nopții, autoritățile au fost chemate din nou, după ce s-a aflat că în fața proprietății fuseseră amplasate garduri vii decorative de mari dimensiuni, pentru a bloca accesul pe stradă, o măsură care ar fi necesitat o autorizație pe care organizatorii nu o aveau. Vegetația artificială a fost îndepărtată chiar în timp ce zeci de celebrități părăseau petrecerea.

Daily Mail a încercat să obțină un comentariu din partea reprezentanților lui Kris Jenner, însă nu a primit încă un răspuns. Petrecerea grandioasă a fost organizată în cinstea aniversării de 70 de ani a vedetei și a reunit o listă impresionantă de staruri hollywoodiene.

Printre invitați s-au numărat Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Meghan Markle și Prințul Harry, Paris Hilton, Snoop Dogg, Gayle King, Niecy Nash, Sarah Paulson și Naomi Watts, toți îmbrăcați impecabil, în ton cu tema serii inspirată de James Bond.

Ce reguli au avut invitații

Deși invitații au filmat momente de la eveniment, surse citate de People au precizat că filmările pentru reality show nu au fost permise, ceea ce a făcut din aceasta una dintre rarele petreceri Kardashian care nu vor apărea în The Kardashians.

„Totul a fost despre a o sărbători pe Kris”, a declarat o sursă pentru People. „A fost exact așa cum te-ai aștepta de la ea, opulentă, plină de strălucire și de iubire din partea familiei. Se vedea clar că a avut o seară de neuitat.”

O altă sursă a dezvăluit că Kris a fost „extrem de entuziasmată că împlinește 70 de ani”. „Arată minunat, dar ceea ce o definește cu adevărat este energia ei. Are o poftă de viață incredibilă, mereu în mișcare”, a adăugat aceasta. Se pare că la eveniment au fost invitați aproximativ 300 de oaspeți.

Jenner și partenerul ei de lungă durată, Corey Gamble, sunt prieteni apropiați cu Lauren Sánchez și Jeff Bezos. În această vară, Kris și Corey au participat la nunta celor doi, desfășurată la Veneția, iar prieteniile lor sunt adesea vizibile în ieșiri publice și postări de susținere reciprocă.

