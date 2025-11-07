Meghan Markle, imagini de pe platoul de filmare. Ducesa de Sussex a revenit la actorie

Meghan Markle a fost surprinsă pe platourile de filmare ale peliculei „Close Personal Friends”, oferind prima imagine cu Ducesa de Sussex în surprinzătoarea sa revenire la actorie.

Meghan Markle, imagini de pe platourile de filmare

Fosta vedetă din Suits a fost fotografiată de publicația The US Sun zâmbitoare în timp ce urca într-o mașină pe platoul de filmare din Pasadena, California.

Meghan Markle a avut o ținută lejeră: o bluză cu dungi subțiri, pantaloni albi din in și sandale maro. Ducesa de Sussex, care și-a purtat părul desprins în bucle lejere, a preferat un profil discret, ascunzându-și privirea în spatele unor ochelari de soare negri.

Ducesa de Sussex a fost surprinsă făcând cu mâna unui membru al echipei înainte de a filma o scenă la piscină pentru filmul produs de Amazon MGM Studios, care are ca temă viața a două cupluri, unul celebru și celălalt anonim.

Distribuția îi include pe Jack Quaid, Lily Collins și Brie Larson, iar Markle interpretează, în mod notabil, propriul ei rol după mulți ani. Vestea revenirii Ducesei la actorie a apărut miercuri, când revista People a dezvăluit detalii despre prima ei zi pe platou.

„Părea foarte relaxată și fericită”, a declarat o sursă pentru publicație. „S-a prezentat tuturor.” Aceeași persoană a descris-o ca fiind „foarte drăguță și cu picioarele pe pământ.”

Ducesa de Sussex s-a întors la actorie

Ultimul rol al lui Meghan Markle a fost cel al lui Rachel Zane în serialul Suits, în finalul sezonului șapte, difuzat în aprilie 2018, episod în care personajul său se căsătorește și se mută la Seattle. Actrița a părăsit serialul după logodna cu Prințul Harry, în noiembrie 2017, cei doi căsătorindu-se în mai anul următor.

„Nu consider că am renunțat la ceva, ci mai degrabă că este o schimbare. Este un nou capitol. De asemenea, trebuie să ținem cont că am lucrat la acel serial timp de șapte ani. După ce am ajuns la episodul 100, mi-am spus: știi ce? Am bifat această etapă, sunt mândră de ce am realizat acolo și acum este momentul să lucrez, așa cum spunea și Harry, ca parte a unei echipe.”

Ducesa adăuga atunci:

„Cred că partea cea mai interesantă a tranziției este faptul că pot să-mi concentrez energia asupra cauzelor care sunt cu adevărat importante pentru mine. Foarte devreme am conștientizat că am acces la o platformă și la o voce pe care oamenii sunt dispuși să o asculte, iar asta aduce o mare responsabilitate, pe care o iau foarte în serios.”

Totuși, în 2022, într-un interviu acordat revistei Variety, Meghan Markle părea să excludă complet o revenire pe platou. Întrebată dacă s-ar gândi să reia cariera în cinematografie, a răspuns: „Am terminat. Niciodată să nu spui niciodată, dar intenția mea este clar să nu mai joc”.

Meghan și Harry s-au mutat ulterior din Regatul Unit și renunțaseră la rolurile lor regale, locuind în conacul lor din Montecito, California, împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 4 ani.

