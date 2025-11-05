Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume…”

Ramona Olaru a făcut o serie de mărturisiri sincere și dureroase despre viața ei amoroasă.

  de  Andreea Ilie
Ramona Olaru
Ramona Olaru este una dintre cele mai populare și iubite asistente TV din România, reușind să-și câștige un număr impresionant de fani de-a lungul timpului. Aceasta este extrem de activă și pe rețelele de socializare, unde menține o legătură constantă cu comunitatea sa de fani, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a trăit povești de dragoste intens mediatizate. După divorțul din 2019 de Bogdan, a avut relații cu nume cunoscute, precum Cuza de la „Noaptea Târziu” sau Cătălin Cazacu. Deși părea că unele dintre aceste legături se îndreaptă spre un final fericit, lucrurile nu au funcționat, iar ea spune că a tras concluzii clare din acele experiențe. Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune, Ramona Olaru mărturisește că nu mai vrea să repete greșelile trecutului.

Invitată recent în podcastul lui Jorge, Ramona a făcut o serie de mărturisiri sincere și dureroase despre viața ei amoroasă.

„Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta îmi dau seama acum… Când eram în relaţii simţeam nevoia de a sta acolo, credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume, voiam să simt anumite lucruri. Dar nimeni nu m-a cunoscut cu adevărat… Nu m-a văzut niciun bărbat aşa cum sunt într-adevăr. Am mai avut momente mai intense cu unii, anumite sentimente, dar nimic pe termen lung. Au fost doar apropieri, doar chimie de moment. Deci nu m-am simţit apreciată şi iubită la adevărata mea valoare. Am atât de multă iubire de dat, încât îmi deschid inima să mi-o vadă, să i-o dau. Sunt capabilă de ceva ce nu mai există. Sunt extraordinar de plină de iubire, de lucruri bune de oferit”, a povestit Ramona.

Asistenta TV a mai vorbit și despre tipul de bărbat pe care și l-ar dori alături, recunoscând că vrea un partener puternic, care să o facă să se simtă protejată.

„Prefer un bărbat periculos, nu un băiat bun. Am mai avut băieţi buni şi au fost mai mult prinţese lângă mine. Vreau să cred că poate să mă protejeze, vreau să mă simt femeie, vreau să mă simt protejată, să fiu finuţă. Dacă trebuie să am lângă mine un bărbat, vreau să aibă el puterea, eu am fost destul timp puternică, nu mai vreau. El poate să fie râvnit, dar important e ce râvneşte el. Şi eu sunt râvnita, dar dacă sunt într-o relaţie nu mă mai uit la nimeni”, a mai declarat Ramona.

Ramona Olaru se lansează în afaceri

Ramona Olaru a decis să intre în lumea afacerilor cu un brand de modă. Vedeta își dorește ca prin intermediul pieselor vestimentare care poartă semnătura ei să aducă în fața publicului o estetică în care senzualitatea se intersectează cu eleganța. În cadrul unui eveniment de tip pop-up sale, Ramona Olaru intenționează ca oamenii să descopere mai mult din conceptul brandului și să admire articolele vestimentare create din materiale precum tafta, dantelă sau satin. 

„Sitara a fost lansat în vară, online, dar acesta este primul moment în care îl aduc aproape de oameni. E mai mult decât un pop-up sale, este un eveniment de cunoaștere, de dialog. Vreau să văd cum percep oamenii Sitara, cum simt hainele, cum le poartă. Pentru mine, e prima dată când vorbesc despre acest proiect în mod direct și prima dată când fiecare piesă de pe umeraș poartă semnătura mea. Până acum am fost imaginea altor branduri, dar Sitara este povestea mea. Iar acest eveniment marchează momentul în care o împărtășesc cu publicul. (…) Despre haine care nu concurează cu personalitatea femeii care le poartă, ci o completează. Este o estetică a controlului, a clarității și a prezenței”, a spus Ramona Olaru, potrivit a1.ro

Citește și:
Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică împreună în calitate de cuplu. Unde au fost fotografiați cei doi

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Mai multe articole
