Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică împreună în calitate de cuplu. Unde au fost fotografiați cei doi

Katy Perry și Justin Trudeau și-au făcut debutul public în calitate de cuplu pentru a sărbători ziua de naștere a actriței.

Katy Perry și Justin Trudeau, prima apariție publică împreună în calitate de cuplu. Unde au fost fotografiați cei doi

Katy Perry și Justin Trudeau, un cuplu tot mai unit! Artista pop în vârstă de 41 de ani și fostul prim-ministru al Canadei, în vârstă de 53 de ani, și-au făcut prima apariție publică împreună ca și cuplu sâmbătă, 25 octombrie.

Katy Perry și Justin Trudeau, apariție oficială de cuplu

Potrivit publicației TMZ, cei doi au fost surprinși la spectacolul de cabaret Crazy Horse din Paris, eveniment organizat cu ocazia zilei de naștere a interpretei hitului „Dark Horse”.

În fotografiile publicate, Perry și Trudeau pot fi văzuți ieșind din teatru ținându-se de mână și zâmbind. Pentru această ieșire romantică la Paris, Katy a purtat o rochie roșie vibrantă, în timp ce Trudeau a optat pentru o ținută lejeră, complet neagră.

Relația celor doi a intrat în atenția publicului în vară, când au fost văzuți pentru prima dată împreună la o cină în Montreal, Canada. La momentul respectiv, Perry se despărțise recent, în luna iunie, de fostul logodnic, actorul Orlando Bloom, în timp ce Trudeau se separase în 2023 de soția sa, Sophie Grégoire, după 18 ani de căsnicie.

După o perioadă în care nu au mai fost văzuți împreună, paparazzi i-au surprins din nou în septembrie, îmbrățișați și sărutându-se pe un iaht, în largul coastei Santa Barbara.

O sursă citată de revista People a dezvăluit că Trudeau „a fost cel care a curtat-o” pe cântăreață încă din timpul întâlnirilor lor de la Montreal.

„A zburat până în California ca să o vadă în pauza dintre concerte. Între ei există o conexiune naturală. Ea îl consideră atrăgător, iar el s-a purtat foarte respectuos”, a declarat persoana apropiată cuplului.

În prezent, Katy Perry se află în plin turneu mondial, Lifetimes Tour, pentru promovarea celui mai nou album al său, intitulat 143. Seria de concerte a început în luna aprilie, la Ciudad de México, iar de atunci artista a susținut spectacole în Statele Unite, Canada și Australia, continuând acum cu o serie de opriri internaționale.

Justin Trudeau a fost văzut și la concertul sold-out al lui Perry de la Bell Centre din Montreal, semn că își susține noua parteneră și profesional.

Cu ocazia zilei sale de naștere, pe 25 octombrie, Katy a distribuit pe Instagram Stories o postare amuzantă de pe platforma X (fostul Twitter), în care glumea că mama ei, Mary Perry, „a lansat-o pe Katy Perry” în lume exact cum artista lansează un nou proiect muzical. Cu câteva zile înainte, cântăreața sărbătorise și intrarea în zodia Scorpion, scriind pe Instagram: „Am intrat oficial în sezonul Scorpionilor”.

Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică

Și actorul Orlando Bloom ar fi început să iasă din nou la întâlniri, la doar patru luni după ce s-a despărțit de Katy Perry. Potrivit presei, starul în vârstă de 48 de ani a fost văzut la barul elegant The Rex Rooms, de pe Kings Road din Chelsea, în compania unei femei misterioase, de care a părut foarte apropiat în local, potrivit DailyMail.

Despărțirea dintre Orlando Bloom și Katy Perry, după o relație de nouă ani, a fost una amiabilă, iar potrivit unei surse citate de The Sun: „Orlando și Katy s-au despărțit în termeni foarte buni și își doresc doar ce e mai bun unul pentru celălalt. În acest moment, el ține lucrurile la nivel casual.” Reprezentanții actorului nu au comentat informațiile.

Katy Perry, care are o fiică de cinci ani, Daisy Dove Bloom, s-a despărțit de Orlando Bloom la începutul acestui an. Anterior, artista a fost căsătorită cu comedianul Russell Brand, între 2010 și 2012.

Citește și:
Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi

foto: Arhiva ELLE

