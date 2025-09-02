Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown a publicat pe Instagram prima fotografie cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul său, Jake Bongiovi. În imaginea postată luni, Bongiovi apare alături de micuța lor, în timp ce se pregăteau să urce într-un avion privat.

Millie Bobby Brown a împărtășit și alte fotografii din viața de zi cu zi: un moment de afecțiune alături de Jake Bongiovi, un selfie în oglindă și câteva cadre surprinse la țară.

Această postare personală vine la doar câteva zile după ce cuplul a anunțat, pe 21 august, că și-a mărit familia.

„Vara aceasta am primit-o pe fetița noastră dulce prin adopție. Suntem extrem de încântați să începem acest frumos capitol al vieții de părinte, atât în pace, cât și în intimitate”, au transmis Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi pe Instagram.

Millie Bobby Brown, despre dorința de a deveni mamă

Millie Bobby Brown nu a ascuns faptul că își dorește să devină mamă. În cadrul podcast-ului Smartless, actrița a dezvăluit că vrea să aibă un copil și să îmbrățișeze rolul de părinte.

„Mama mea a avut primul copil la 21 de ani, iar tata avea 19. (…) Jake știe cât de important este pentru mine și, bineînțeles, vreau să mă concentrez pe a mă impune ca actriță și ca producătoare, dar consider, de asemenea, că este foarte important să întemeiez o familie. Este un lucru enorm. Jake a spus: nu putem face asta până nu ne căsătorim. Deci asta era chestia lui. Și ideea mea a fost că îmi doresc foarte mult o familie. Îmi doresc foarte mult o familie numeroasă.”

Millie Bobby Brown, declarații rare despre relația cu soțul său

Într-un nou interviu acordat publicației Vanity Fair, Millie Bobby Brown a vorbit extrem de deschis despre relația cu soțul său, Jake Bongiovi, explicând de ce a luat decizia de a se căsători la o vârstă atât de fragedă. Actrița din Stranger Things și Jake, fiul lui Jon Bon Jovi, aveau 20 de ani, respectiv 22 de ani, când și-au unit destinele.

„Am discutat despre viziunile noastre politice, despre ce fel de familie vrem să construim, despre tipul de casă în care ne dorim să locuim, despre ce fel de relație căutăm și despre carierele pe care ni le dorim”, a explicat Millie Bobby Brown în interviul pentru Vanity Fair.

„Este o decizie atât de importantă și am vrut să ne asigurăm că o luăm pe cea corectă”, a continuat Millie Bobby Brown. „Știam că este. Întotdeauna a părut potrivit alături de el.”

Actrița a vorbit, de asemenea, despre ceea ce a învățat până acum despre căsnicie, spunând pentru Vanity Fair că „a iubi pe cineva și a fi îndrăgostit sunt două lucruri diferite.”

„Cred că am iubit multe persoane cu care am fost, așa cum îmi iubesc prietenii. Dar el este primul bărbat pe care l-am iubit și de care am fost îndrăgostită”, a spus Millie Bobby Brown despre soțul ei, Jake Bongiovi. „Dacă nu suntem pe deplin implicați, atunci care mai e rostul? Trebuie să fim, și mereu am fost.”

Primele zvonuri conform cărora Millie Bobby Brown, actrița cunoscută pentru rolul său din serialul Stranger Things, și Jake Bongiovi, fiul celebrului muzician Jon Bon Jovi, formează un cuplu au apărut în iunie 2021. În acel an, cei doi au confirmat oficial că sunt într-o relație, iar în 2023 s-au logodit. În mai 2024, actrița și actorul s-au căsătorit în secret, în cadrul unei ceremonii discrete la Villa Cetinale din Italia. A doua lor nuntă a avut loc în Toscana, în septembrie 2024.

Citește și:
Heidi Klum și fiica ei, Leni, au purtat ținute asortate la Festivalul de Film de la Veneția

Foto: instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Prin ce situații extreme și inedite au trecut vedetele care au participat la Asia Express 2025: "Cultură, emoție, tensiune și descoperire..."
People
Prin ce situații extreme și inedite au trecut vedetele care au participat la Asia Express 2025: "Cultură, emoție, tensiune și descoperire..."
Motivul pentru care Theo Rose nu a mai avut alte roluri după serialul "Clanul" de la PRO TV: "Am refuzat câteva propuneri"
People
Motivul pentru care Theo Rose nu a mai avut alte roluri după serialul "Clanul" de la PRO TV: "Am refuzat câteva propuneri"
Cum arată acum celebra actriță Kim Novak. La 92 de ani a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
People
Cum arată acum celebra actriță Kim Novak. La 92 de ani a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film de la Veneția
Tily Niculae explică de ce păstrează discreția asupra divorțului. Ce spune despre zvonurile de infidelitate: "Să fie clar pentru toată lumea"
People
Tily Niculae explică de ce păstrează discreția asupra divorțului. Ce spune despre zvonurile de infidelitate: "Să fie clar pentru toată lumea"
Oana Radu și partenerul ei, Șerban Balaban, au ales o destinație romantică pentru nuntă: "Mă căsătoresc pe 4 septembrie"
People
Oana Radu și partenerul ei, Șerban Balaban, au ales o destinație romantică pentru nuntă: "Mă căsătoresc pe 4 septembrie"
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: "Cel mai important este să ne simțim bine..."
People
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: "Cel mai important este să ne simțim bine..."
Libertatea
Tudor Chirilă, critici la adresa lui Nicușor Dan. „Dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”
Tudor Chirilă, critici la adresa lui Nicușor Dan. „Dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”
Raluca Bădulescu și-a enervat foarte tare fostul soț la Asia Express 2025. „Acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap”
Raluca Bădulescu și-a enervat foarte tare fostul soț la Asia Express 2025. „Acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap”
Imaginea inedită cu Archie și Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Ea i-a arătat cu ocazia sezonului doi al serialului ei de pe Netflix
Imaginea inedită cu Archie și Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle. Ea i-a arătat cu ocazia sezonului doi al serialului ei de pe Netflix
Imagini cu Mădălina Ghenea pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A fost lăudată de presa din Italia
Imagini cu Mădălina Ghenea pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A fost lăudată de presa din Italia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
„N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?!” Dana Budeanu, atac dur la adresa soției lui Dan Șucu, Diana. A făcut-o praf pe nevasta celebrului afacerist! De la ce a pornit totul
„N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?!” Dana Budeanu, atac dur la adresa soției lui Dan Șucu, Diana. A făcut-o praf pe nevasta celebrului afacerist! De la ce a pornit totul
Wow, ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! Concurenta a rămas și cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă, și fără ispită!
Wow, ce a putut să-i facă Teo Ellei după Insula Iubirii e incredibil! Abia acum s-au aflat toate detaliile! Concurenta a rămas și cu ochii-n soare, și fără iubit, și fără nuntă, și fără ispită!
catine.ro
Ce gustare de toamnă ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce gustare de toamnă ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025. Capricornii se tem de relații amoroase. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 septembrie 2025. Capricornii se tem de relații amoroase. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mergi pe jos după fiecare masă. Ce arată specialiștii
De ce ar trebui să mergi pe jos după fiecare masă. Ce arată specialiștii
5 legume pe care ar trebui să le consumi pentru a reduce grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor
5 legume pe care ar trebui să le consumi pentru a reduce grăsimea viscerală, potrivit nutriționiștilor
Mai multe din people
Actrița Chloë Grace Moretz și modelul Kate Harrison s-au căsătorit după 7 ani de relație
Actrița Chloë Grace Moretz și modelul Kate Harrison s-au căsătorit după 7 ani de relație
People

Chloë Grace Moretz și modelul Kate Harrison s-au căsătorit după 7 ani de relație în cadrul unei ceremonii emoționante.

+ Mai multe
Ce decizie surprinzătoare au luat Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, după Asia Express: "Ne-am dat spațiu"
Ce decizie surprinzătoare au luat Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, după Asia Express: "Ne-am dat spațiu"
People

Emil Rengle și Alejandro au vorbit despre experiența Asia Express și cum le-a schimbat viața emisiunea de la Antena 1.

+ Mai multe
Ce decizii neașteptate iau Ella și Andrei de la Insula Iubirii, chiar la ultimul bonfire. Fanii emisiunii vor avea parte de surprize
Ce decizii neașteptate iau Ella și Andrei de la Insula Iubirii, chiar la ultimul bonfire. Fanii emisiunii vor avea parte de surprize
People

Ella și Andrei formează unul dintre cele mai controversate cupluri din acest sezon al emisiunii Insula Iubirii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC