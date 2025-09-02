Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown a publicat pe Instagram prima fotografie cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul său, Jake Bongiovi. În imaginea postată luni, Bongiovi apare alături de micuța lor, în timp ce se pregăteau să urce într-un avion privat.

Millie Bobby Brown a împărtășit și alte fotografii din viața de zi cu zi: un moment de afecțiune alături de Jake Bongiovi, un selfie în oglindă și câteva cadre surprinse la țară.

Această postare personală vine la doar câteva zile după ce cuplul a anunțat, pe 21 august, că și-a mărit familia.

„Vara aceasta am primit-o pe fetița noastră dulce prin adopție. Suntem extrem de încântați să începem acest frumos capitol al vieții de părinte, atât în pace, cât și în intimitate”, au transmis Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi pe Instagram.

Millie Bobby Brown, despre dorința de a deveni mamă

Millie Bobby Brown nu a ascuns faptul că își dorește să devină mamă. În cadrul podcast-ului Smartless, actrița a dezvăluit că vrea să aibă un copil și să îmbrățișeze rolul de părinte.

„Mama mea a avut primul copil la 21 de ani, iar tata avea 19. (…) Jake știe cât de important este pentru mine și, bineînțeles, vreau să mă concentrez pe a mă impune ca actriță și ca producătoare, dar consider, de asemenea, că este foarte important să întemeiez o familie. Este un lucru enorm. Jake a spus: nu putem face asta până nu ne căsătorim. Deci asta era chestia lui. Și ideea mea a fost că îmi doresc foarte mult o familie. Îmi doresc foarte mult o familie numeroasă.”

Millie Bobby Brown, declarații rare despre relația cu soțul său

Într-un nou interviu acordat publicației Vanity Fair, Millie Bobby Brown a vorbit extrem de deschis despre relația cu soțul său, Jake Bongiovi, explicând de ce a luat decizia de a se căsători la o vârstă atât de fragedă. Actrița din Stranger Things și Jake, fiul lui Jon Bon Jovi, aveau 20 de ani, respectiv 22 de ani, când și-au unit destinele.

„Am discutat despre viziunile noastre politice, despre ce fel de familie vrem să construim, despre tipul de casă în care ne dorim să locuim, despre ce fel de relație căutăm și despre carierele pe care ni le dorim”, a explicat Millie Bobby Brown în interviul pentru Vanity Fair.

„Este o decizie atât de importantă și am vrut să ne asigurăm că o luăm pe cea corectă”, a continuat Millie Bobby Brown. „Știam că este. Întotdeauna a părut potrivit alături de el.”

Actrița a vorbit, de asemenea, despre ceea ce a învățat până acum despre căsnicie, spunând pentru Vanity Fair că „a iubi pe cineva și a fi îndrăgostit sunt două lucruri diferite.”

„Cred că am iubit multe persoane cu care am fost, așa cum îmi iubesc prietenii. Dar el este primul bărbat pe care l-am iubit și de care am fost îndrăgostită”, a spus Millie Bobby Brown despre soțul ei, Jake Bongiovi. „Dacă nu suntem pe deplin implicați, atunci care mai e rostul? Trebuie să fim, și mereu am fost.”

Primele zvonuri conform cărora Millie Bobby Brown, actrița cunoscută pentru rolul său din serialul Stranger Things, și Jake Bongiovi, fiul celebrului muzician Jon Bon Jovi, formează un cuplu au apărut în iunie 2021. În acel an, cei doi au confirmat oficial că sunt într-o relație, iar în 2023 s-au logodit. În mai 2024, actrița și actorul s-au căsătorit în secret, în cadrul unei ceremonii discrete la Villa Cetinale din Italia. A doua lor nuntă a avut loc în Toscana, în septembrie 2024.

Foto: instagram

