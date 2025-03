Millie Bobby Brown, mesaj dur pentru cei care i-au criticat aspectul fizic, acuzând-o că arată „bătrână”: „Refuz să-mi cer scuze pentru că am crescut”

După premiera filmului Electric State, Millie Bobby Brown a devenit ținta unui șir întreg de critici, atât din partea presei, cât și a fanilor săi. Au existat o sumedenie de comentarii la adresa aspectului său fizic, mulți considerând că actrița de 21 de ani arată mult prea „bătrână' pentru vârsta ei. Într-un videoclip postat pe Instagram la începutul acestei săptămâni, Millie le-a transmis un mesaj dur celor care au criticat-o, spunând că refuză să își ceară scuze pentru simplul fapt că a crescut.

„Vreau să iau un moment pentru a aborda ceva ce cred că este mai important decât mine, ceva ce afectează fiecare tânără care crește sub atenția publicului. Am intrat în această industrie la 10 ani. Am crescut în fața întregii lumi și, dintr-un motiv sau altul, oamenii par incapabili să crească odată cu mine.”