Millie Bobby Brown și-a făcut o schimbare dramatică de look. Cum arată acum actrița

Millie Bobby Brown și-a surprins într-un mod plăcut fanii cu o schimbare de look dramatică. Transformarea actriței nu a trecut deloc neobservată, ba chiar a fost apreciată de foarte mulți fani.

Pe Instagram, Millie Bobby Brown a împărtășit câteva imagini cu noul ei look. Actrița cunoscută pentru rolul din serialul Stranger Things și-a vopsit părul într-o nuanță de blond care îi luminează perfect fața. În fotografiile de pe social media, vedeta are cărarea pe mijloc, iar fanii așteaptă să vadă pe viitor și alte moduri prin care își va stiliza părul. Schimbarea actriței a fost pusă în evidență și de un outfit pe măsură. Millie Bobby Brown a optat pentru o rochie neagră, mulată, cu bretele groase și o pereche de pantofi cu vârf ascuțit. Foarte multe persoane din comentarii au considerat că având acest look, Millie Bobby Brown seamănă extrem de mult cu Britney Spears.

Acum câteva luni, Millie Bobby Brown a fost criticată pentru o serie de postări de pe Instagram, în care își promovează linia de îmbrăcăminte, Florence by Mills.

Astfel, mai mulți fani au declarat că Millie Bobby Brown și-a schimbat înfățișarea, sugerând că actrița ar fi apelat la diverse intervenții estetice. Potrivit publicației Marca, discuțiile pe Reddit au explodat, mai mulți internauți exprimându-și șocul și dezamăgirea față de aspectul ei fizic schimbat.

Comentariile au variat de la îngrijorări precum „Arată deja de parcă ar avea 40 de ani” și până la acuzații de genul „Fața ei pare că este trasă în jos de fillere.”

Acum câteva luni, Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au împărășit imagini inedite de la nunta lor de vis din Italia. Cei doi s-au căsătorit în secret și și-au sărbătorit uniunea la Villa Cetinale din Italia, iar fotografiile surprind momente magice din ziua lor specială.

Millie Bobby Brown a strălucit într-o rochie personalizată de Galia Lahav, în timp ce cuplul și-a rostit jurămintele sub un arc de flori. Un alt detaliu surprinzător din pozele de la nuntă a fost faptul că Matthew Modine, colegul lui Millie din Stranger Things, a fost cel care a oficiat ceremonia.

„Pentru totdeauna și mereu, soția ta”, a scris fondatoarea Florence by Mills în descrierea postării sale. La rândul său, Jake Bongiovi a adăugat „Pentru totdeauna și mereu, soțul tău”, în postarea sa, care includea și un moment emoționant alături de tatăl său, Jon Bon Jovi.

Millie Bobby Brown a impresionat în rochia sa de la Galia Lahav, completată de un voal delicat de la Monvieve, care se asorta perfect cu modelul detaliat al rochiei. Actrița a optat pentru un look simplu, purtând bijuterii minimaliste și machiaj discret, iar pentru petrecerea de seară s-a schimbat într-o elegantă rochie de satin, cu umerii dezgoliți. Jake Bongiovi a purtat un sacou de smoking alb, combinat cu pantaloni negri, o cămașă albă impecabilă și un papion negru, completând un look sofisticat.

