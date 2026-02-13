Ce părere are Kanye West despre relația fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton: „Este extrem de gelos”

Kanye West ar privi cu reticență noua relație a fostei sale soții, Kim Kardashian, cu Lewis Hamilton. Cei trei se cunosc de mai bine de zece ani, iar de-a lungul timpului au apărut împreună în diverse ipostaze.

O sursă apropiată acestora a declarat pentru Daily Mail că „Ye este extrem de gelos” pe pilotul de Formula 1. „Pentru el este ciudat. Întotdeauna este ciudat pentru el să-și vadă fosta soție cu alt bărbat. A fost ciudat cu Pete Davidson și acum este ciudat cu Lewis Hamilton”.

Aceeași sursă susține că nu a ajutat nici faptul că Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost văzuți într-o ipostază apropiată la Super Bowl. În plus, în cursul acestei săptămâni, pilotul britanic în vârstă de 41 de ani ar fi părut deja integrat în cercul familial al vedetei. Vocea lui s-a auzit într-un videoclip filmat de Kim alături de surorile sale, Khloe Kardashian și Kylie Jenner, publicat pe Instagram.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

„Aceea era familia lui Ye, iar acum Lewis este acolo, e greu să vezi asta”, a mai spus sursa pentru Daily Mail. Totuși, West și-a refăcut viața și s-a căsătorit cu Bianca Censori în decembrie 2022. Potrivit aceleiași surse, mariajul lor este „stabil”, iar artistul ar avea în prezent o relație bună atât cu Kim Kardashian, cât și cu cei patru copii ai lor.

De altfel, Kim a afirmat recent, în podcastul lui Khloe Kardashian, Khloe In Wonder Land, că relația cu fostul soț s-a îmbunătățit și că între ei există acum raporturi amicale.

Relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu pornește de la zero. Cei doi sunt prieteni de mulți ani și au fost fotografiați încă din 2014, la GQ Men of the Year Awards din Londra, alături de partenerii lor de atunci, Kanye West și Nicole Scherzinger.

Potrivit Daily Mail, în 2015, West l-a invitat pe Hamilton să petreacă Paștele alături de familia sa, declarând: „Lewis Hamilton e la mine acasă și cântăm muzică în studioul meu”.

Rapperul povestea atunci:

„Avem un brunch de Paște și toată familia e acolo, familia soției mele, prietenii mei, toată lumea. Și toți întreabă: «Ce e muzica asta?» Iar eu spun: «Este muzica lui Lewis Hamilton.» Ei zic: «Doamne, e chiar bună.»”.

Conform aceleiași publicații, Hamilton s-a aflat ulterior în zona VIP alături de Kim Kardashian și familia ei când West a fost cap de afiș la Glastonbury. La un an după acel moment, pilotul declara pentru CityAM: „M-am dus să-l văd pe Kanye la el acasă și mi-a spus: «Știi, eu și tu semănăm foarte mult.»”.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au apărut împreună și la Wall Street Journal Innovator Awards 2021, unde, conform Daily Mail, au declarat: „Este o onoare să fim recunoscuți printre un grup de talente atât de remarcabile”.

Pilotul publica atunci o fotografie cu Kim în culise și scria:

„Felul în care Kim Kardashian și Kim Jones au colaborat pentru Skims, modul în care Lil Nas X transformă industria muzicală și abordarea revoluționară a artistei Maya Lin.”

Cei doi au fost văzuți recent împreună după petrecerea de Revelion organizată de Kate Hudson în Aspen. Potrivit Daily Mail, Kim ar fi zburat în Marea Britanie săptămâna trecută pentru a petrece un weekend romantic cu Hamilton. Escapada ar fi inclus o cină intimă și un masaj de cuplu într-o destinație exclusivistă din Cotswolds.

În plan sentimental, Hamilton a avut mai multe relații mediatizate, cea mai cunoscută fiind cea cu Nicole Scherzinger, între 2007 și 2015. Ulterior, numele său a fost asociat cu modelul Ashley Moore și cu artista britanică Raye.

Foto: Hepta, Instagram

