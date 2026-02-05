Lewis Hamilton s-a apropiat discret de Kim Kardashian, după ani de relații cu familia ei. Ce au dezvăluit surse apropiate pilotului de Formula 1

Lewis Hamilton a atras atenția în weekend, după ce în presa internațională au apărut informații potrivit cărora ar fi început o relație discretă cu Kim Kardashian.

Pilotul de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, ar fi petrecut câteva zile în Cotswolds alături de vedeta de reality show, de 45 de ani. Potrivit surselor, cei doi s-au bucurat de un sejur exclusivist, care a inclus un masaj de cuplu și o cină într-un salon privat, departe de ochii curioșilor.

Deși zvonurile i-au surprins pe mulți, apropierea dintre Lewis Hamilton și familia Kardashian nu este una recentă. Cei doi s-au cunoscut în 2014, la gala GQ Men of the Year Awards, într-o perioadă în care Kim era căsătorită cu Kanye West, iar Lewis avea o relație cu Nicole Scherzinger.

În anii următori, Hamilton a devenit tot mai prezent în cercul familiei Kardashian, legând o prietenie strânsă cu Kanye West, dar și cu Kris și Kendall Jenner. Acum, potrivit apropiaților, relația dintre Lewis și Kim ar fi evoluat dincolo de stadiul de prietenie.

Interesant este că, încă din 2015, Lewis descria public femeia ideală într-un mod care pare să o reflecte pe Kim Kardashian. Deși spunea atunci că este fericit să fie singur, știa clar ce își dorește de la viitoarea parteneră.

„Cineva care să fie distractiv, la fel de sociabil ca mine”, declara el pentru revista Life. „Trebuie să fie spontană și crescută cu valori solide.”

Prin „valori solide”, Lewis explica că se referă la cineva „bun cu copiii, modest, empatic și iubitor, cineva care este mai frumos pe interior decât pe exterior”.

„Îmi doresc o familie și copii, deși nu știu când se va întâmpla asta”, mai spunea pilotul, precizând că, la acel moment, era concentrat pe cariera sa din Formula 1.

Tot în 2015, Lewis a avut ocazia să vadă îndeaproape valorile de familie ale lui Kim, petrecând Paștele alături de ea, Kanye și copiii lor. Kanye West a povestit ulterior acel moment, amintind că Hamilton se afla în casa lor, ascultând muzică în studio, în timp ce familia era adunată la brunchul de Paște.

Relația lui Lewis cu Kanye a continuat și după aceea. Pilotul a fost prezent alături de Kim și familie în zona VIP la festivalul Glastonbury, unde Kanye a fost cap de afiș. Un an mai târziu, Hamilton vorbea despre legătura lor, explicând că rapperul l-a încurajat să își urmeze pasiunile, indiferent de așteptările publicului.

Kanye și Kim și-au anunțat despărțirea în 2021 și au divorțat oficial un an mai târziu. De atunci, Kim a avut relații cu Pete Davidson și Odell Beckham Jr.

La rândul său, Lewis Hamilton a fost asociat, de-a lungul anilor, cu mai multe femei celebre, după despărțirea de Nicole Scherzinger în 2015, după opt ani de relație. Printre numele vehiculate s-au numărat Rita Ora, Winnie Harlow, Nicki Minaj și Sofia Richie.

O altă legătură cu familia Kardashian a apărut în 2023, când Lewis ar fi avut o scurtă relație cu Juliana Nalu, fostul model asociat cu Kanye West. În trecut, pilotul a fost chiar zvonit într-o posibilă relație cu Kendall Jenner, zvonuri pe care le-a infirmat rapid, subliniind că sunt doar prieteni.

Kendall și mama ei, Kris Jenner, au fost însă frecvent văzute alături de Lewis la evenimente mondene. În 2015, presa scria chiar că și Kris și-ar fi dorit ca Hamilton să devină ginerele ei.

Acum, se pare că dorința lui Kris s-a împlinit parțial. Potrivit presei britanice, Kim Kardashian ar fi zburat în Marea Britanie cu avionul său privat, evaluat la aproximativ 100 de milioane de lire sterline, pentru a petrece doar 24 de ore alături de Lewis la exclusivistul Estelle Manor. Cei doi ar fi fost însoțiți de bodyguarzi, însă au încercat să rămână discreți.

foto: Instagram

