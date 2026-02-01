Operațiunea Dulapul cu Nicole Cherry

Artista Nicole Cherry are un stil casual la care adoră, însă, să adauge o notă glamour și piese statement.

Nicole poartă cămașă Zara, jeanși, H&M, pantofi Amina Muaddi.
Nicole Cherry m-a invitat în apartamentul ei cu accente glam, aceleași accente pe care le-am descoperit ulterior și în garderoba ei. Piesele statement, precum gențile Jacquemus sau pantofii semnați Amina Muaddi, sunt vizibile și spectaculoase, iar Nicole le mixează cu piese minimaliste, astfel încât să nu fie niciodată too much.

„Lucrurile se schimbă atunci când vine vorba despre ținutele de scenă sau outfit-urile din videoclipuri și ședințe foto, când îmi place să îndrăznesc, să mă joc, să mă transform.”, îmi spune Nicole.

Artista îmi mai spune și că și-a schimbat stilul dramatic: „Cred că dacă am da timpul înapoi cu 10 ani și am compara-o pe Nicole de la 14 ani cu cea de la 24 de ani, schimbarea stilului vestimentar este destul de mare. Dar dacă am privi evoluția de la an la an, aș spune că, de fapt, a fost o schimbare firească, naturală, corespunzătoare vârstei.”

Nicole Cherry crede că stilul vine din interior și admiră persoanele cu un stil echilibrat și cu un aspect îngrijit. Nicole nu e de părere că stilul are directă legătură cu bugetul pe care îl cheltuiești pe haine: „Cred că poți fi inclus în categoria bine îmbrăcat și cu un buget limitat, dacă piesele sunt simple și de calitate.”

Protagonista noastră mai spune că bijuteriile sunt esențiale în ținuta unei femei.

O accesorizare incorectă poate transforma o ținută bună într-un eșec. Cu bijuteriile potrivite, un outfit simplu poate deveni spectaculos, aparte.”

Pentru Nicole Cherry, Daniel Roseberry de la Schiaparelli este designerul momentului: „Cred că a reușit să ducă mai departe ceea ce Elsa Schiaparelli a vrut să transmită femeilor și colecțiile sale se situează la limita dintre modă și artă, lucru pe care îl ador.”

Fashion quiz:

  • Tocuri sau flats? Tocuri.
  • Alb/negru sau curcubeu? Alb/negru.
  • Online sau shopping clasic? Acum online, din lipsă de timp, dar îmi place mult shopping-ul clasic.
  • Feminin sau masculin? Feminin.
  • Street style sau couture? Street style pentru viața de zi cu zi, couture pentru ținutele de scenă sau ședințe foto, în funcție de concept, de mood.

Fashion advice:

  • Urmați tendințele în care vă regăsiți, evitați să respectați trend-urile cu orice preț. Dacă este la modă nu înseamnă că ni se potrivește tuturor. Și, foarte important: nu uitați că simplitatea ne salvează de fiecare dată!

