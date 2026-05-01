Filme și seriale noi de văzut în luna mai 2026 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Berlin and the Lady with an Ermine

Berlin și Damián adună din nou banda, de data asta în Sevilla, pentru a pune la cale un jaf magistral: să pretindă că fură Dama cu Hermină. Doar să pretindă? De ce? Pentru că adevărata lor țintă sunt Ducele de Málaga și soția lui, un cuplu convins că îl poate șantaja pe Berlin. Ceea ce nu știu ei este că această provocare îi va trezi lui Berlin latura cea mai întunecată, dar și setea de răzbunare. Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández fac parte din distribuția acestui serial.

Premiera: 15 mai 2026

The Boroughs

În întinderea scăldată în soare a deșertului din New Mexico se află The Boroughs, o comunitate pitorească de pensionari care le promite rezidenților cea mai frumoasă perioadă a vieții. Dar pentru nou-venitul, Sam Cooper, paradisul pare mai degrabă o închisoare. Totul se schimbă când o întâlnire nocturnă terifiantă dezvăluie ceva monstruos care pândește pe străzile impecabile. Ignorat de autorități ca fiind doar un alt bătrân confuz, Sam găsește aliați surprinzători într-o gașcă de neadaptați din cartier: un fost jurnalist perspicace, un căutător spiritual, un impresar muzical cinic și un medic genial rămas fără opțiuni. Trecuți cu vederea și subestimați, acești eroi improbabili trebuie să-și unească forțele pentru a desluși adevărul întunecat din inima comunității The Boroughs, înainte să le expire timpul. Bill Pullman, Geena Davis, Jena Malone, Alfred Molina, Denis O’Hare, Alfre Woodard, Clarke Peters, Alice Kremelberg, Seth Numrich, Carlos Miranda și Alex Knight fac parte din distribuția acestui serial.

Premiera: 21 mai 2026

Rafa

Serialul documentar Rafa reconstituie parcursul remarcabil al lui Nadal printr-o perspectivă cinematografică, îmbinând mărturii ale celor care îl cunosc cel mai bine, pe teren și în afara lui, cu momente inedite care dezvăluie ce se ascunde în spatele legendei. De la începuturile sale în tenis, la doar trei ani, până la revenirea în competiție în 2024, documentarul nu prezintă doar evoluția unui campion, ci și amprenta fizică și emoțională care i-a marcat drumul, în timp ce acesta se confruntă repetat cu cel mai constant rival al lui Nadal: propriul corp.

Rafa surprinde lumea unui superstar sincer și vulnerabil, iar fiecare episod depășește granițele tenisului pentru a explora viața, povestea și moștenirea acestui jucător legendar fără egal. Serialul îi reunește și pe unii dintre cei mai importanți reprezentanți ai tenisului mondial, precum Roger Federer, Novak Djokovic și John McEnroe, alături de mărturiile echipei, ale familiei și ale apropiaților săi, oferind o perspectivă detaliată și fără precedent asupra lui Nadal, a impactului său asupra sportului și a influenței sale în afara terenului.

Premiera: 29 mai 2026

Countdown: Rousey vs. Carano

Intră în tabăra de antrenament alături de legendele MMA Ronda Rousey și Gina Carano înainte ca acestea să revină în cușcă pentru lupta lor de neratat, aflată în pregătire de ani de zile.

Premiera: 6 mai 2026

Legends

În Marea Britanie a anilor ’90, drogurile inundă străzile. O echipă de funcționari e trimisă sub acoperire să distrugă bandele. Inspirat dintr-o poveste reală.

Premiera: 7 mai 2026

The Chestnut Man: Hide and Seek

După dispariția unei femei, poliția din Copenhaga caută o hărțuitoare care-și chinuie victimele cu o poezie înfiorătoare pentru copii. După romanul „Hide and Seek”.

Premiera: 7 mai 2026

USA 94: Brazil’s Return to Glory

Acest documentar rememorează parcursul Braziliei la Cupa Mondială din 1994, prezentând interviuri și imagini inedite filmate chiar de jucători.

Premiera: 7 mai 2026

Remarkably Bright Creatures

O văduvă care lucrează noaptea la un acvariu dintr-un orășel se apropie de o caracatiță inteligentă și de un tânăr confuz, în această dramă după bestsellerul omonim.

Premiera: 8 mai 2026

Thank You, Next – Sezonul 3

Revenindu-și după o suferință cruntă, Leyla trebuie să găsească curajul să-și deslușească emoțiile și să decidă cine vrea să fie cu adevărat, în dragoste și în viață.

Premiera: 8 mai 2026

Pop Culture Jeopardy!

Muzica, televiziunea și filmul sunt doar începutul când echipele se întrec pentru marele premiu de 300.000 USD în acest concurs de cultură pop prezentat de Colin Jost.

Premiera: 11 mai 2026

The Roast of Kevin Hart

Artistul comediei și maestrul roast-urilor, Kevin Hart, va fi ținta glumelor în direct de la The Kia Forum, în cadrul Netflix Is A Joke Fest din Los Angeles, pe 11 mai. Comediantul superstar Shane Gillis va fi gazda serii.

Premiera: 11 mai 2026

Marty, Life Is Short

Martin Short rememorează o viață animată de bucurie în acest documentar cu secvențe clasice, interviuri noi și filme de familie inedite, pline de vedete.

Premiera: 12 mai 2026

Roosters – Sezonul 2

Cei patru amici revin transformați, hotărâți să fie mai buni ca niciodată, dar când viața se complică, încep să se întrebe dacă lumea e pregătită pentru ei.

Premiera: 13 mai 2026

Nemesis

Un polițist tenace din LAPD devine obsedat de ideea de a-l prinde pe hoțul din spatele unei serii de jafuri îndrăznețe, dar numai unul dintre ei poate ieși învingător.

Premiera: 14 mai 2026

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Legendele MMA Ronda Rousey și Gina Carano revin în arenă pentru o super-luptă mult așteptată de la Most Valuable Promotions.

Premiera: 17 mai 2026

Wanda Sykes: Legacy

Wanda Sykes revine la universitatea absolvită cu un atac curajos și plin de umor al unor subiecte precum starea lumii sau conflictul cultural creat de mănușile de duș.

Premiera: 19 mai 2026

Ladies First

Un seducător notoriu primește o adevărată lecție atunci când se trezește într‑o lume paralelă, dominată de femei, unde ajunge față în față cu apriga sa variantă feminină, care îi transformă viața într‑o provocare dificilă.

Premiera: 22 mai 2026

Untold UK: Vinnie Jones

Povestea ascensiunii, decăderii și revenirii lui Vinnie Jones, în ciuda obstacolelor și cartonașelor roșii, de la un dur notoriu al fotbalului la câștigător al FA Cup.

Premiera: 26 mai 2026

A Good Girl’s Guide to Murder – Sezonul 2

După ce a elucidat un caz vechi, Pip așteaptă acum procesul. Însă dispariția unui prieten o obligă pe fata cuminte, devenită detectiv, să dezlege un alt mister.

Premiera: 27 mai 2026

The Four Seasons – Sezonul 2

Prietenii se reunesc pentru patru noi întâlniri de sezon și încearcă să se împace cu o pierdere personală și să accepte regretele și reinventările vârstei mijlocii.

Premiera: 28 mai 2026

Citește și:

10 miniserii pe care nu trebuie să le ratezi dacă vrei acțiune și suspans

