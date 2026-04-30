Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre rolul de mamă. Ce îi aduce cea mai mare bucurie: „Am trăit cu teama că nu voi fi în stare"

Teo Trandafir a dezvăluit cum a abordat situațiile dificile din rolul de mamă.

Teo Trandafir și Maia, fiica ei
Teo Trandafir, în vârstă de 57 de ani, are o legătură specială cu fiica ei, Maia, care a împlinit 21 de ani. Relațiile din viața sa personală și profesională îi aduc împlinire, iar vedeta vorbește deschis despre parcursul său ca mamă și lucrul care îi aduce cea mai mare bucurie.

Teo Trandafir, noi detalii despre fiica sa

Prezentatoarea TV privește acum cu satisfacție la evoluția fiicei sale și consideră că, în ciuda emoțiilor și nesiguranțelor pe care le-a avut de-a lungul timpului, a reușit să ia decizii corecte în ceea ce o privește pe Maia.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Teo Trandafir a mărturisit cum se simte în prezent și cât de recunoscătoare este pentru tot ceea ce trăiește acum. Întrebată care este primul gând care îi vine în minte atunci când se raportează la rolul de mamă, Teo a răspuns sincer:

„‘Mulțumescu-ți Ție, Doamne!’. Am trăit cu teama că nu voi fi în stare, că nu voi fi mama care mi-aș dori să fiu sau că voi greși abordarea. Se pare că n-am făcut o treabă atât de rea”, a spus Teo Trandafir.

Vedeta a vorbit și despre principiul esențial care îi ghidează viața și fără de care nu s-ar putea imagina trăind:

„Disciplina. Mi se pare înnebunitor să trăiești haotic, pentru că nu înțelegi nimic din viața ta, trece ziua fără să înțelegi nimic din ea. Eu am ore fixe la care fac lucruri fixe. Munca face parte din rutina asta și mă liniștește.”, a mai spus vedeta.

Teo Trandafir, confesiuni despre fiica ei

În cadrul unui interviu acordat acum ceva vreme, Teo Trandafir a făcut declarații despre relația din prezent cu Maia, care a decis să se mute de acasă.

„Nu s-a schimbat nimic între noi. Maia este un om matur acum, avem o relație cât se poate de firească, între doi adulți normali care se respect”, a spus Teo Trandafir pentru Libertatea.

Teo Trandafir, despre plecarea de acasă a fiicei sale, Maia

Într-un interviu recent, Teo Trandafir a vorbit deschis despre cum a resimțit plecarea de acasă a fiicei sale. Întrebată dacă resimte singurătatea de când Maia nu mai locuiește cu ea, prezentatoarea TV a răspuns cu sinceritate că nu este cazul, având în vedere că fiica ei se întoarce des.

„Nu am momente în care să mă simt singură, pentru că Maia se întoarce. Nu e ca și cum ne-am fi despărțit definitiv. Ea are propriul ei drum și înțeleg perfect asta. Consider că este nesănătos pentru un copil să nu aibă libertatea de a pleca atunci când simte că este momentul. Maia știe că întotdeauna poate reveni, ușa este deschisă, iar tot ce trebuie să facă este să mă sune”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!

Astfel, Teo Trandafir și fiica ei, Maia, se întâlnesc destul de des și mențin o comunicare cât se poate de deschisă. 

„Ne întâlnim ori de câte ori reușim să ne sincronizăm programul. Dacă eu am podcast, ea știe, iar când ea are de învățat, o înțeleg. Totuși, găsim mereu momente să ne vedem.”

Citește și:
Irina Fodor, confesiuni din culisele emisiunii Chefi la cuțite. Ce a dezvăluit prezentatoarea: „Când spiritele se încing, respir adânc și…'

Foto: Instagram

Recomandari
Meryl Streep, noi detalii despre presupusul ei iubit, Martin Short: "Ne gândeam că ar fi distractiv"
People
Meryl Streep, noi detalii despre presupusul ei iubit, Martin Short: "Ne gândeam că ar fi distractiv"
Matthew McConaughey, fotografie rară alături de copiii săi. Cât de mult îi seamănă actorului
People
Matthew McConaughey, fotografie rară alături de copiii săi. Cât de mult îi seamănă actorului
Dorian Popa, noi imagini spectaculoase de la nunta cu Andreea
People
Dorian Popa, noi imagini spectaculoase de la nunta cu Andreea
Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la un eveniment. Ce rochie a ales vedeta să poarte
People
Cum și-a făcut apariția Andreea Marin la un eveniment. Ce rochie a ales vedeta să poarte
Adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada își dezvăluie secretele. Cine este și cu ce se ocupă azi?
People
Adevărata Emily din Diavolul se îmbracă de la Prada își dezvăluie secretele. Cine este și cu ce se ocupă azi?
Cadoul primit de Nadia Comăneci de la soțul ei, Bart Conner, la aniversarea a 30 de ani de căsătorie: "Am avut o surpriză minunată"
People
Cadoul primit de Nadia Comăneci de la soțul ei, Bart Conner, la aniversarea a 30 de ani de căsătorie: "Am avut o surpriză minunată"
Libertatea
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Revoluție pe piața muncii: 92% dintre români vor să fie propriii șefi
Revoluție pe piața muncii: 92% dintre români vor să fie propriii șefi
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Doliu în familia lui Nicolae Guță! Fratele cântărețului de manele a murit. Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță
Doliu în familia lui Nicolae Guță! Fratele cântărețului de manele a murit. Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce i-a transmis lui Răzvan Bănică: „Îți mulțumesc...”
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce i-a transmis lui Răzvan Bănică: „Îți mulțumesc...”
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„Mă ia de umeri și zice: Priviți, stimați telespectatori, ea e deșteaptă și eu sunt frumoasă!” Teo Trandafir a spus adevărul despre relația ei cu Mihaela Rădulescu. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ele
„Mă ia de umeri și zice: Priviți, stimați telespectatori, ea e deșteaptă și eu sunt frumoasă!” Teo Trandafir a spus adevărul despre relația ei cu Mihaela Rădulescu. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ele
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
Adela Popescu a mers în Monaco, acasă la Mihaela Rădulescu, și a făcut dezvăluirea momentului, la 9 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Pentru toți cei care m-ați întrebat, Mihaela...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alexandru Ciucu îi da replica fostei soții după declarațiile recente făcute de Alina Sorescu: "Nu le-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar..."
Alexandru Ciucu îi da replica fostei soții după declarațiile recente făcute de Alina Sorescu: "Nu le-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar..."
People

Alexandru Ciucu a vorbit și despre pensia alimentară pe care o plătește lunar.

+ Mai multe
Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla
Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla
People

Melania Trump a ales un meniu sofisticat și cu semnificație simbolică pentru vizita Regelui Charles și a Reginei Camilla în SUA.

+ Mai multe
Diana Bulimar, despre schimbările din viața ei de când s-a retras din gimnastică. Cu ce se ocupă acum: "Lucrurile se vor schimba un pic..."
Diana Bulimar, despre schimbările din viața ei de când s-a retras din gimnastică. Cu ce se ocupă acum: "Lucrurile se vor schimba un pic..."
People

Diana Bulimar este una dintre sportivele de top ale României, având mai multe titluri europene și olimpice.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

