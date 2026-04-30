Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre rolul de mamă. Ce îi aduce cea mai mare bucurie: „Am trăit cu teama că nu voi fi în stare”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Teo Trandafir, în vârstă de 57 de ani, are o legătură specială cu fiica ei, Maia, care a împlinit 21 de ani. Relațiile din viața sa personală și profesională îi aduc împlinire, iar vedeta vorbește deschis despre parcursul său ca mamă și lucrul care îi aduce cea mai mare bucurie.

Teo Trandafir, noi detalii despre fiica sa

Prezentatoarea TV privește acum cu satisfacție la evoluția fiicei sale și consideră că, în ciuda emoțiilor și nesiguranțelor pe care le-a avut de-a lungul timpului, a reușit să ia decizii corecte în ceea ce o privește pe Maia.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Teo Trandafir a mărturisit cum se simte în prezent și cât de recunoscătoare este pentru tot ceea ce trăiește acum. Întrebată care este primul gând care îi vine în minte atunci când se raportează la rolul de mamă, Teo a răspuns sincer:

„‘Mulțumescu-ți Ție, Doamne!’. Am trăit cu teama că nu voi fi în stare, că nu voi fi mama care mi-aș dori să fiu sau că voi greși abordarea. Se pare că n-am făcut o treabă atât de rea”, a spus Teo Trandafir.

Vedeta a vorbit și despre principiul esențial care îi ghidează viața și fără de care nu s-ar putea imagina trăind:

„Disciplina. Mi se pare înnebunitor să trăiești haotic, pentru că nu înțelegi nimic din viața ta, trece ziua fără să înțelegi nimic din ea. Eu am ore fixe la care fac lucruri fixe. Munca face parte din rutina asta și mă liniștește.”, a mai spus vedeta.

Teo Trandafir, confesiuni despre fiica ei

În cadrul unui interviu acordat acum ceva vreme, Teo Trandafir a făcut declarații despre relația din prezent cu Maia, care a decis să se mute de acasă.

„Nu s-a schimbat nimic între noi. Maia este un om matur acum, avem o relație cât se poate de firească, între doi adulți normali care se respect”, a spus Teo Trandafir pentru Libertatea.

Teo Trandafir, despre plecarea de acasă a fiicei sale, Maia

Într-un interviu recent, Teo Trandafir a vorbit deschis despre cum a resimțit plecarea de acasă a fiicei sale. Întrebată dacă resimte singurătatea de când Maia nu mai locuiește cu ea, prezentatoarea TV a răspuns cu sinceritate că nu este cazul, având în vedere că fiica ei se întoarce des.

„Nu am momente în care să mă simt singură, pentru că Maia se întoarce. Nu e ca și cum ne-am fi despărțit definitiv. Ea are propriul ei drum și înțeleg perfect asta. Consider că este nesănătos pentru un copil să nu aibă libertatea de a pleca atunci când simte că este momentul. Maia știe că întotdeauna poate reveni, ușa este deschisă, iar tot ce trebuie să facă este să mă sune”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!

Astfel, Teo Trandafir și fiica ei, Maia, se întâlnesc destul de des și mențin o comunicare cât se poate de deschisă.

„Ne întâlnim ori de câte ori reușim să ne sincronizăm programul. Dacă eu am podcast, ea știe, iar când ea are de învățat, o înțeleg. Totuși, găsim mereu momente să ne vedem.”

Citește și:

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro