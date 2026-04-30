Alexandru Ciucu îi da replica fostei soții după declarațiile recente făcute de Alina Sorescu: „Nu le-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar…”

După trei ani de procese, divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-a finalizat în luna ianuarie a anului 2025.

Alexandru Ciucu, reproșuri la adresa fostei soții, Alina Sorescu

După încheierea acestor procese, Alina Sorescu a vorbit cu foarte multă deschidere despre comportamentul nepotrivit al fostului ei soț, despre abuzul emoțional suferit în căsnicie din partea acestuia, dar și despre trauma prin care au trecut fiicele lor, Carolina și Raisa, ca urmare a acestei despărțiri.

Deși au trecut mai bine de trei ani de la separare și sunt oficial divorțați, conflictele dintre Alina Sorescu și fostul ei soț, designerul Alexandru Ciucu, par departe de a se fi încheiat. Cei doi îți aduc diverse acuzații în interviurile pe care le acordă și scot la iveală aspecte neplăcute din timpul căsniciei.

„Nu înțeleg acest nou atac. Nu am vorbit urât despre nimeni, nu am zis nimic nimănui. Încerc să mă bucur de viață, de copii, de părinți și de pace. Sunt însă un om educat, iar copiii noștri trebuie să aibă și un exemplu despre cum poți răspunde cu demnitate și cu bun-simț unor declarații defăimătoare. Îmi iubesc copiii până la Dumnezeu și nu i-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar nici de tatăl lor nu le poate desparți nimeni”, a declarat Alexandru Ciucu pentruClick.

Acesta a ținut să precizeze că programul de vizită ale celor două fetițe pe care le are cu artista nu este unul pe placul lui, considerându-l inegal .

„Avem un program de vizită inegal. Atât de inegal, încât fetele stau cu mine, adunat, aproximativ o lună, din primele șase luni ale acestui an. În celelalte 5 luni, stau cu mama lor. Iar distanțarea asta se simte”.

El a vorbit și despre pensia alimentară pe care o plătește lunar, susținând că fetițele sunt sfătuite să nu pară fericite atunci când sunt în compania lui.

„Plătesc lunar o pensie de întreținere de 7.500 de lei, începând din februarie 2022, și mă ocup cu drag de creșterea fetelor, atunci când sunt la mine. Le răsfăț cât pot, dar în limitele bunului-simț. Când sunt la mine, mă dedic exclusiv lor și activităților pe care le avem de făcut împreună. Postez ocazional cu Rai și Caro, pentru că le iubesc și sunt mândru de ele. Sunt sfătuite, însă, să nu zâmbească în poze, ca lumea să nu vadă că ele sunt fericite și când sunt la mine”, a mai spus el pentru sursa citată.

Ce declarase Alina Sorescu

Alina Sorescu, care va împlini în curând 40 de ani, pare hotărâtă să închidă definitiv capitolul dificil din viața ei personală și să lase în urmă tensiunile care au marcat-o o perioadă îndelungată. Artista a făcut recent unele declarații care sugerează dorința de a ajunge la un echilibru și, poate, la o relație mai pașnică cu fostul partener.

Într-un interviu acordat recent, Alina Sorescu a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul ei soț, Alexandru Ciucu.

„Noi urmăm un program stabilit de instanță așa cum tatăl a cerut în instanță la un moment dat, așa că urmăm exact indicațiile de acolo. Nu aș vrea să mai discut acum pentru că nu fac decât să hrănesc nevoia celeilalte părți de atenție și atunci povestea nu o să se termine niciodată. Noi am fost într-un proces trei ani, proces care s-a terminat de un an și jumătate, viața trebuie să meargă mai departe. Vom vedea în timp dacă această soluție este cea mai bună pentru fetițe”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Artista a mărturisit că momentan se concentrează pe viața profesională și creșterea celor două fetițe și nu ia în calcul o relație amoroasă.

„Nu îmi pun problema unei viitoare relații momentan, dar clar aș fi în orice aș întreprinde, că este relație profesională sau de altă natură, voi fi mult mai atentă de la primele semnale pe care le văd. (…) a fost o perioadă destul de complicată, cu multă suferință pentru mine și pentru fetițe, nu e ușor”, a mai spus ea pentru sursa citată.

