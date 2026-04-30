Alessandra Stoicescu, mesaj special din partea soțului ei, Sergiu Constantinescu. Prezentatoarea TV a împlinit 50 de ani: „Emoții uriașe”

Alessandra Stoicescu și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie.

Alessandra Stoicescu și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Prezentatoarea de știri de la Observator a împlinit 50 de ani pe data de 28 aprilie, iar soțul ei, Sergiu Constantinescu, i-a făcut o declarație publică de dragoste. 

Alessandra Stoicescu a împlinit 50 de ani

Pe Instagram, Sergiu Constantinescu i-a făcut o superbă declarație de dragoste soției sale, Alessandra Stoicescu, cu ocazia aniversării. 

„Jumătate de secol de zâmbete…
Cum să nu te îndrăgostești de ea în fiecare zi?
La mulți ani!”, a scris Sergiu Constantinescu.

De asemenea, Alessandra Stoicescu și-a împărtășit cu fanii ei o parte dintre gândurile pe care le-a avut cu prilejul zilei ei de naștere. 

„În fiecare an, de ziua mea, trec prin același ritual: emoții uriașe, gânduri care se înghesuie unele peste altele, un nod în gât pe care nu îl pot explica nimănui. Și apoi… vine valul. Un val imens, ca un tsunami de iubire, pe care nu îl poți opri și nici nu vrei să îl oprești. Urări, gânduri bune, prietenie, DRAGOSTE. De la colaboratori, colegi, prieteni dragi și, mai presus de orice, de la familia mea frumoasă.
Vreți adevărul? Sunt un om fericit. Și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru asta.
Întorc înzecit tot ce mi-ați trimis voi. Fiecare gând bun, fiecare cuvânt cald, fiecare energie frumoasă. Voi sunteți motivul pentru care ziua mea e, an de an, cea mai frumoasă zi.
Vă IUBESC!”

Alessandra Stoicescu, declarații despre viața de familie

Alessandra Stoicescu formează un cuplu alături de Sergiu Constantinescu. Cei doi s-au căsătorit civil pe 21 iunie 2013. Pe 5 octombrie 2013 s-au căsătorit religios. Pe 29 iulie 2019 au devenit părinți, atunci când a venit pe lume Sara Maria Francesca. Soțul prezentatoarei TV mai are o fiică, pe nume Bianca Andreea, dintr-o relație anterioară. 

În cadrul unui interviu acordat acordat acum ceva timp, Alessandra Stoicescu a vorbit cu emoție despre fiica ei, Sara Maria Francesca.

„Sara este bucuria noastră și, de fapt, ea e cea care ne dă energie în fiecare zi. Ne motivează fantastic, mergem peste tot împreună încă de când s-a născut și ne distrăm foarte bine în trei. Tot timpul petrecut cu ea este un cadou prețios de la viață pentru care sunt extrem de recunoscătoare și de fericită”, a declarat Alessandra Stoicescu pentru OK! Magazine.

Alessandra Stoicescu a mai mărturisit că fiica ei, Sara Maria Francesca, are o personalitate extrem de puternică. Ea și soțul ei, Sergiu Constantinescu, încearcă să nu o răsfețe foarte mult și îi ofere acesteia o educație echilibrată și armonioasă.

„E șefă peste tot, în primul rând în casă, desigur, unde noi ne străduim să nu îi facem toate poftele și să o educăm cât mai echilibrat posibil, dar și în grupurile ei de prieteni. Are o personalitate foarte puternică și mă bucură mult asta, sper să rămână așa și să aibă parte în viață de oameni care să susțină modul ei de a fi pe toate planurile. Îmi amintesc de o vacanță, Sara nu avea nici trei ani, iar pe partea de insulă unde eram nu prea erau copii, cei mai apropiați, la distanță de câteva căsuțe, fiind doi băieți mai mari cu familia lor. M-am și gândit că zece zile Sara se va juca doar singură și cu noi, fără copii, deoarece cei doi băieți mai mari nu credeam că o vor băga în seamă. Ce crezi? În primele ore i-a cucerit, iar a doua zi deja erau după ea, mergeau în șir indian, nu ne venea să credem, ea le făcea programul.”

Citește și:
Cum se înțelege, de fapt, Paul Ipate cu Achim, fiul pe care Cătălina Grama îl are dintr-o altă relație: „De când este mic tot încercam să…'

Recomandari
Alexandru Ciucu îi da replica fostei soții după declarațiile recente făcute de Alina Sorescu: "Nu le-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar..."
People
Alexandru Ciucu îi da replica fostei soții după declarațiile recente făcute de Alina Sorescu: "Nu le-aș desparți niciodată de mama lor, așa cum susține ea. Dar..."
Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla
People
Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla
Diana Bulimar, despre schimbările din viața ei de când s-a retras din gimnastică. Cu ce se ocupă acum: "Lucrurile se vor schimba un pic..."
People
Diana Bulimar, despre schimbările din viața ei de când s-a retras din gimnastică. Cu ce se ocupă acum: "Lucrurile se vor schimba un pic..."
Kate Middleton și Prințul William au împlinit 15 ani de căsnicie. Fotografia de familie emoționantă
People
Kate Middleton și Prințul William au împlinit 15 ani de căsnicie. Fotografia de familie emoționantă
Carmen Grebenișan, adevărul despre viața de mamă. Cum i s-a schimbat viața de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: "S-a acumulat oboseală"
People
Carmen Grebenișan, adevărul despre viața de mamă. Cum i s-a schimbat viața de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: "S-a acumulat oboseală"
Pepe a dezvăluit o imagine adorabilă cu fetița lui, care s-a născut în urmă cu două săptămâni: "Fără cuvinte"
People
Pepe a dezvăluit o imagine adorabilă cu fetița lui, care s-a născut în urmă cu două săptămâni: "Fără cuvinte"
Libertatea
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Strat de zăpadă în mai multe orașe montane, cu o zi înainte de minivacanța de 1 Mai. Zonele afectate de ninsoare și ger
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Benzina și motorina s-au scumpit ușor, joi, 30 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Doliu în familia lui Nicolae Guță! Fratele cântărețului de manele a murit. Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță
Doliu în familia lui Nicolae Guță! Fratele cântărețului de manele a murit. Ce mesaj dureros a transmis Nicoleta Guță
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Kate Middleton și Prințul William au sărbătorit 15 ani de căsnicie. Prințul și Prințesa de Wales au publicat o fotografie nouă
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce i-a transmis lui Răzvan Bănică: „Îți mulțumesc...”
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce i-a transmis lui Răzvan Bănică: „Îți mulțumesc...”
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ilinca Vandici, dezvăluiri sincere despre creșterea fiului ei și rolul de mamă: "Devine din ce în ce mai responsabil"
Ilinca Vandici, dezvăluiri sincere despre creșterea fiului ei și rolul de mamă: "Devine din ce în ce mai responsabil"
People

Ilinca Vandici a dezvăluit noi detalii despre fiul ei, Zian.

+ Mai multe
Soția lui Matt Damon, Luciana Barroso, a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă pe covorul roșu. De ce apariția ei a fost criticată
Soția lui Matt Damon, Luciana Barroso, a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă pe covorul roșu. De ce apariția ei a fost criticată
People

Luciana Barroso, partenera de viață a lui Matt Damon, a fost în centrul atenției la un eveniment exclusivist organizat luni la San Francisco.

+ Mai multe
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua soțului ei, Răzvan Bănică: "Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești"
Sandra Izbașa, mesaj emoționant de ziua soțului ei, Răzvan Bănică: "Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești"
People

Sandra Izbașa i-a transmis soțului ei, Răzvan Bănică, un mesaj emoționant de ziua lui de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

