Alessandra Stoicescu, mesaj special din partea soțului ei, Sergiu Constantinescu. Prezentatoarea TV a împlinit 50 de ani: „Emoții uriașe”

Alessandra Stoicescu și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Prezentatoarea de știri de la Observator a împlinit 50 de ani pe data de 28 aprilie, iar soțul ei, Sergiu Constantinescu, i-a făcut o declarație publică de dragoste.

Pe Instagram, Sergiu Constantinescu i-a făcut o superbă declarație de dragoste soției sale, Alessandra Stoicescu, cu ocazia aniversării.

„Jumătate de secol de zâmbete…

Cum să nu te îndrăgostești de ea în fiecare zi?

La mulți ani!”, a scris Sergiu Constantinescu.

De asemenea, Alessandra Stoicescu și-a împărtășit cu fanii ei o parte dintre gândurile pe care le-a avut cu prilejul zilei ei de naștere.

„În fiecare an, de ziua mea, trec prin același ritual: emoții uriașe, gânduri care se înghesuie unele peste altele, un nod în gât pe care nu îl pot explica nimănui. Și apoi… vine valul. Un val imens, ca un tsunami de iubire, pe care nu îl poți opri și nici nu vrei să îl oprești. Urări, gânduri bune, prietenie, DRAGOSTE. De la colaboratori, colegi, prieteni dragi și, mai presus de orice, de la familia mea frumoasă.

Vreți adevărul? Sunt un om fericit. Și mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru asta.

Întorc înzecit tot ce mi-ați trimis voi. Fiecare gând bun, fiecare cuvânt cald, fiecare energie frumoasă. Voi sunteți motivul pentru care ziua mea e, an de an, cea mai frumoasă zi.

Vă IUBESC!”

Alessandra Stoicescu, declarații despre viața de familie

Alessandra Stoicescu formează un cuplu alături de Sergiu Constantinescu. Cei doi s-au căsătorit civil pe 21 iunie 2013. Pe 5 octombrie 2013 s-au căsătorit religios. Pe 29 iulie 2019 au devenit părinți, atunci când a venit pe lume Sara Maria Francesca. Soțul prezentatoarei TV mai are o fiică, pe nume Bianca Andreea, dintr-o relație anterioară.

În cadrul unui interviu acordat acordat acum ceva timp, Alessandra Stoicescu a vorbit cu emoție despre fiica ei, Sara Maria Francesca.

„Sara este bucuria noastră și, de fapt, ea e cea care ne dă energie în fiecare zi. Ne motivează fantastic, mergem peste tot împreună încă de când s-a născut și ne distrăm foarte bine în trei. Tot timpul petrecut cu ea este un cadou prețios de la viață pentru care sunt extrem de recunoscătoare și de fericită”, a declarat Alessandra Stoicescu pentru OK! Magazine.

Alessandra Stoicescu a mai mărturisit că fiica ei, Sara Maria Francesca, are o personalitate extrem de puternică. Ea și soțul ei, Sergiu Constantinescu, încearcă să nu o răsfețe foarte mult și îi ofere acesteia o educație echilibrată și armonioasă.

„E șefă peste tot, în primul rând în casă, desigur, unde noi ne străduim să nu îi facem toate poftele și să o educăm cât mai echilibrat posibil, dar și în grupurile ei de prieteni. Are o personalitate foarte puternică și mă bucură mult asta, sper să rămână așa și să aibă parte în viață de oameni care să susțină modul ei de a fi pe toate planurile. Îmi amintesc de o vacanță, Sara nu avea nici trei ani, iar pe partea de insulă unde eram nu prea erau copii, cei mai apropiați, la distanță de câteva căsuțe, fiind doi băieți mai mari cu familia lor. M-am și gândit că zece zile Sara se va juca doar singură și cu noi, fără copii, deoarece cei doi băieți mai mari nu credeam că o vor băga în seamă. Ce crezi? În primele ore i-a cucerit, iar a doua zi deja erau după ea, mergeau în șir indian, nu ne venea să credem, ea le făcea programul.”

