Alessandra Stoicescu, reguli stricte pentru fiica ei, Sara. De ce refuză să îi dea acces la telefonul mobil: „Nu sunt de acord”

Alessandra Stoicescu a vorbit recent despre modul în care își limitează accesul fiicei sale, Sara Maria Francesca, la tehnologie. Prezentatoarea TV în vârstă de 49 de ani a subliniat că refuză ca micuța să își petreacă timpul în fața ecranelor și nu consideră telefonul un „ajutor” pentru părinți atunci când copiii se plictisesc. Ea crede că pauzele sunt, de fapt, momente ideale pentru a stimula creativitatea celor mici.

Alessandra Stoicescu își ferește fiica de ecranul telefonului

Alessandra Stoicescu a oferit un exemplu concret dintr-o zi în care Sara a așteptat-o în culisele unui eveniment important. În timp ce ea prezenta lansarea de carte a chef-ului Richard Abou Zaki, Alessandra a ales să nu îi ofere telefonul fiicei sale pentru a o ține ocupată, ci a apelat la metode mai clasice pentru a-i capta atenția.

„Această fotografie este făcută într-o duminică, în ziua în care eu prezentam lansarea de carte a Chef Richard Abou Zaki. Sara nu putea să stea lângă mine pe scenă. A trebuit să mă aștepte. Desigur, cel mai simplu ar fi fost să-i dau telefonul, să se joace în liniște. Dar eu nu sunt de acord cu asta. Cred că un copil poate să se joace cu o jucărie, cât de mică, cu un creion, cu o foaie de hârtie. Nu spun că tehnologia este rea, dar principiul meu rămâne același: nu vreau să fie soluția la orice moment de așteptare”, a transmis Alessandra Stoicescu pe Instagram.

Alessandra Stoicescu, declarații emoționante despre viața de familie

Alături de soțul ei, Sergiu Constantinescu, cu care este căsătorită din 2013, prezentatoarea TV trăiește o poveste de dragoste discretă, dar solidă. Într-un interviu anterior, Alessandra a vorbit cu sinceritate despre relația lor:

„Nu e mult timp în doi, dar îl prețuim pentru că, până la urmă, amintirile frumoase formează unul dintre ingredientele care stau la baza unei relații de durată. Și nouă ne și place să facem colecție de amintiri plăcute. Apoi, desigur, contează enorm și munca în echipă pentru tot ce avem, respectul, admirația, dar toate acestea fără iubirea profundă pe care o avem unul pentru celălalt n-ar face să funcționeze căsnicia atât de bine.”, a spus ea pentru Libertatea.

Sergiu Constantinescu mai are o fiică dintr-o relație anterioară, iar viața de familie pe care o împărtășește astăzi cu Alessandra și Sara pare să le aducă echilibru și împlinire.

Alessandra Stoicescu și-a surprins recent urmăritorii de pe Instagram după ce a împărtășit cu aceștia o serie de imagini adorabile alături de fiica ei. Prezentatoarea TV a fotografiat-o pe Sara Maria Francesca împreună cu tatăl ei, Sergiu Constantinescu.

„Dragostea care-i dă aripi”, a fost mesajul transmis de Alessandra Stoicescu alături de imaginile cu soțul ei, Sergiu Constantinescu, și fiica lor, Sara Maria Francesca.

În cadrul unui interviu acordat acordat acum ceva timp, Alessandra Stoicescu a vorbit cu emoție despre fiica ei, Sara Maria Francesca.

„Sara este bucuria noastră și, de fapt, ea e cea care ne dă energie în fiecare zi. Ne motivează fantastic, mergem peste tot împreună încă de când s-a născut și ne distrăm foarte bine în trei. Tot timpul petrecut cu ea este un cadou prețios de la viață pentru care sunt extrem de recunoscătoare și de fericită”, a declarat Alessandra Stoicescu pentru OK! Magazine.

Foto: Instagram

