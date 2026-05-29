Aris Eram, noi declarații după eliminarea de la Survivor. Ce dezvăluie despre competiție: „Nu sunt un om care nu spune ce are pe suflet”

La scurt timp după eliminarea din competiția „Survivor România”, Aris Eram a vorbit despre perioada petrecută în Republica Dominicană și despre revenirea la viața de zi cu zi. Fiul Andreei Esca a acordat un interviu recent, în care a dezvăluit cum a gestionat întoarcerea în țară, ce relații a păstrat după show și cât de importantă este familia pentru el.

Cum s-a adaptat după întoarcerea din Republica Dominicană

Deși mulți dintre foștii concurenți au recunoscut că au avut nevoie de timp pentru a se acomoda din nou cu rutina de acasă, Aris Eram spune că pentru el lucrurile au decurs mult mai simplu.

„Chiar dacă mulți colegi de la Survivor îmi spun că le este greu cu adaptarea înapoi la realitate, pentru mine a fost o tranziție destul de rapidă. După câteva zile, deja, uitasem de competiție și mi-am reluat viața de zi cu zi.”, a spus Aris Eram pentru VIVA!

Aris Eram a vorbit și despre relațiile pe care le-a avut în competiție, mărturisind că au existat și câteva momente tensionate cu Gabi Tamaș, însă acestea nu au afectat legăturile construite în cadrul show-ului.

„Gabi este o persoană destul de vulcanică, iar eu nu sunt un om care nu spune ce are pe suflet ca să le facă pe plac altora, astfel că am avut câteva neînțelegeri, dar au fost puține. Noi ne-am înțeles extraordinar și chiar am legat o prietenie bună!”

Cu cine a rămas prieten după Survivor

Participarea la Survivor i-a oferit lui Aris ocazia de a lega relații apropiate cu mai mulți concurenți. Totuși, dintre toți colegii de aventură, o singură prietenie a continuat la fel de puternic și după încheierea competiției: „Cel mai bine m-am înțeles cu Ceanu și cu el chiar am păstrat o legătură strânsă de prietenie.”

Relația specială cu sora sa, Alexia Eram

Unul dintre cele mai emoționante momente după eliminare a fost apelul telefonic pe care Aris l-a dat imediat după ce a părăsit competiția. Prima persoană pe care a căutat-o a fost sora lui, Alexia Eram, semn al legăturii foarte apropiate dintre cei doi. Aris spune că relația lor s-a consolidat considerabil în ultimii ani.

„Relația cu sora mea a înflorit foarte frumos de când am crescut. Totul a început cu America Express, unde ne-am descoperit și ca adulți, iar în prezent lucrăm împreună și ne-am mutat unul lângă celălalt.”

De la ce apar conflictele dintre Aris și Alexia

Chiar dacă sunt foarte apropiați, cei doi frați nu sunt ocoliți de micile neînțelegeri care apar în orice familie. Aris recunoaște însă că de multe ori el este cel care provoacă situațiile tensionate, din simpla plăcere de a-și tachina sora.

„Conflictele între mine și Alexia pornesc, de obicei, pentru că am un guilty pleasure pentru a o enerva. (râde) Totuși, îmi dau seama repede că nu se lasă bătută așa ușor! (…) Alexia este foarte importantă pentru mine. Îi pot spune orice, știind că nu o să mă judece. Mereu îmi va da sfaturi pentru binele meu!”

Revederea cu familia după Survivor

După săptămânile petrecute departe de cei dragi, întoarcerea acasă a fost un moment plin de emoție. Aris a aflat cu surprindere că inclusiv bunicii săi au urmărit cu atenție fiecare etapă a aventurii sale din Republica Dominicană. Prima masă în familie după revenirea în țară s-a transformat într-o adevărată sesiune de povești și întrebări despre experiența Survivor.

„Chiar am fost plăcut surprins atunci când am aflat că și bunicii mei m-au urmărit cu atenție. Prima masă a fost plină de întrebări, dar și de râsete.”

Câți bani ar fi câștigat Aris Eram pentru participarea la Survivor

Aris Eram a rezistat câteva luni bune în competiția difuzată de Antena 1. Acest lucru a dus și la o recompensă financiară pe măsură, așa cum era de așteptat, pe lângă un plus de capital de imagine și un număr considerabil de noi fani.

Conform presei mondene, pentru fiecare etapă petrecută în competiție, Aris Eram a fost remunerat cu 2.500 de euro, ceea ce duce suma totală la aproximativ 47.500 de euro după cele 19 săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

Foto: Arhiva ELLE

