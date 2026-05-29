Aris Eram, noi declarații după eliminarea de la Survivor. Ce dezvăluie despre competiție: „Nu sunt un om care nu spune ce are pe suflet”

La scurt timp după eliminarea de la „Survivor România”, Aris Eram a vorbit despre experiența trăită în Republica Dominicană, relațiile pe care le-a legat în competiție și revederea cu familia. Fiul Andreei Esca a făcut și dezvăluiri despre legătura specială pe care o are cu sora sa, Alexia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Aris Eram, noi declarații după eliminarea de la Survivor. Ce dezvăluie despre competiție: "Nu sunt un om care nu spune ce are pe suflet"

La scurt timp după eliminarea din competiția „Survivor România”, Aris Eram a vorbit despre perioada petrecută în Republica Dominicană și despre revenirea la viața de zi cu zi. Fiul Andreei Esca a acordat un interviu recent, în care a dezvăluit cum a gestionat întoarcerea în țară, ce relații a păstrat după show și cât de importantă este familia pentru el.

Cum s-a adaptat după întoarcerea din Republica Dominicană

Deși mulți dintre foștii concurenți au recunoscut că au avut nevoie de timp pentru a se acomoda din nou cu rutina de acasă, Aris Eram spune că pentru el lucrurile au decurs mult mai simplu.

„Chiar dacă mulți colegi de la Survivor îmi spun că le este greu cu adaptarea înapoi la realitate, pentru mine a fost o tranziție destul de rapidă. După câteva zile, deja, uitasem de competiție și mi-am reluat viața de zi cu zi.”, a spus Aris Eram pentru VIVA!

Aris Eram a vorbit și despre relațiile pe care le-a avut în competiție, mărturisind că au existat și câteva momente tensionate cu Gabi Tamaș, însă acestea nu au afectat legăturile construite în cadrul show-ului.

„Gabi este o persoană destul de vulcanică, iar eu nu sunt un om care nu spune ce are pe suflet ca să le facă pe plac altora, astfel că am avut câteva neînțelegeri, dar au fost puține. Noi ne-am înțeles extraordinar și chiar am legat o prietenie bună!”

Cu cine a rămas prieten după Survivor

Participarea la Survivor i-a oferit lui Aris ocazia de a lega relații apropiate cu mai mulți concurenți. Totuși, dintre toți colegii de aventură, o singură prietenie a continuat la fel de puternic și după încheierea competiției: „Cel mai bine m-am înțeles cu Ceanu și cu el chiar am păstrat o legătură strânsă de prietenie.”

Relația specială cu sora sa, Alexia Eram

Unul dintre cele mai emoționante momente după eliminare a fost apelul telefonic pe care Aris l-a dat imediat după ce a părăsit competiția. Prima persoană pe care a căutat-o a fost sora lui, Alexia Eram, semn al legăturii foarte apropiate dintre cei doi. Aris spune că relația lor s-a consolidat considerabil în ultimii ani.

„Relația cu sora mea a înflorit foarte frumos de când am crescut. Totul a început cu America Express, unde ne-am descoperit și ca adulți, iar în prezent lucrăm împreună și ne-am mutat unul lângă celălalt.”

De la ce apar conflictele dintre Aris și Alexia

Chiar dacă sunt foarte apropiați, cei doi frați nu sunt ocoliți de micile neînțelegeri care apar în orice familie. Aris recunoaște însă că de multe ori el este cel care provoacă situațiile tensionate, din simpla plăcere de a-și tachina sora.

„Conflictele între mine și Alexia pornesc, de obicei, pentru că am un guilty pleasure pentru a o enerva. (râde) Totuși, îmi dau seama repede că nu se lasă bătută așa ușor! (…) Alexia este foarte importantă pentru mine. Îi pot spune orice, știind că nu o să mă judece. Mereu îmi va da sfaturi pentru binele meu!”

Revederea cu familia după Survivor

După săptămânile petrecute departe de cei dragi, întoarcerea acasă a fost un moment plin de emoție. Aris a aflat cu surprindere că inclusiv bunicii săi au urmărit cu atenție fiecare etapă a aventurii sale din Republica Dominicană. Prima masă în familie după revenirea în țară s-a transformat într-o adevărată sesiune de povești și întrebări despre experiența Survivor.

„Chiar am fost plăcut surprins atunci când am aflat că și bunicii mei m-au urmărit cu atenție. Prima masă a fost plină de întrebări, dar și de râsete.”

Câți bani ar fi câștigat Aris Eram pentru participarea la Survivor

Aris Eram a rezistat câteva luni bune în competiția difuzată de Antena 1. Acest lucru a dus și la o recompensă financiară pe măsură, așa cum era de așteptat, pe lângă un plus de capital de imagine și un număr considerabil de noi fani.

Conform presei mondene, pentru fiecare etapă petrecută în competiție, Aris Eram a fost remunerat cu 2.500 de euro, ceea ce duce suma totală la aproximativ 47.500 de euro după cele 19 săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

Citește și:
Răspunsul dat de Andreea Bălan după ce a fost întrebată de Petrișor Ruge. Cei doi ar fi întrerupt colaborarea după 20 de ani

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 52 47.49 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 66 ARO 240 - Ediția nr. 66 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 65 ARO 240 - Ediția nr. 65 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 64 ARO 240 - Ediția nr. 64 52.9 RON Cumpără acum
ARO 240 - Ediția nr. 63 ARO 240 - Ediția nr. 63 52.9 RON Cumpără acum
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Sutton Foster, partenera lui Hugh Jackman, despre comparațiile cu fosta soție a actorului: "Nu trebuie să fim puse una împotriva celeilalte"
People
Sutton Foster, partenera lui Hugh Jackman, despre comparațiile cu fosta soție a actorului: "Nu trebuie să fim puse una împotriva celeilalte"
Flavia Mihășan, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou însărcinată: "Nimic nu este exclus"
People
Flavia Mihășan, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou însărcinată: "Nimic nu este exclus"
Jessica Alba vorbește deschis despre protejarea relațiilor sale în contextul poveștii cu Danny Ramirez
People
Jessica Alba vorbește deschis despre protejarea relațiilor sale în contextul poveștii cu Danny Ramirez
Carmen Grebenișan, surpriză neplăcută înainte de botezul fiului ei. Ce s-a întâmplat cu rochia pe care a comandat-o: "Dezamăgire"
People
Carmen Grebenișan, surpriză neplăcută înainte de botezul fiului ei. Ce s-a întâmplat cu rochia pe care a comandat-o: "Dezamăgire"
Harry Styles își dorește un copil, după logodna cu Zoë Kravitz. Ce au dezvăluit surse apropiate artistului
People
Harry Styles își dorește un copil, după logodna cu Zoë Kravitz. Ce au dezvăluit surse apropiate artistului
Cum și-au petrecut timpul Irina și Răzvan Fodor după ce prezentatoarea s-a întors de la filmările Asia Express 2026: "L-am găsit pe Fodor la fel de îndrăgostit"
People
Cum și-au petrecut timpul Irina și Răzvan Fodor după ce prezentatoarea s-a întors de la filmările Asia Express 2026: "L-am găsit pe Fodor la fel de îndrăgostit"
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Antena 1
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Ce explicație a dat MApN. De ce nu a doborât-o: „Timpul a fost extrem de scurt”
O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Ce explicație a dat MApN. De ce nu a doborât-o: „Timpul a fost extrem de scurt”
Cea mai puternică rugăciune de Rusalii. În ce zi trebuie să o rostești pentru spor și sănătate în casă și familie
Cea mai puternică rugăciune de Rusalii. În ce zi trebuie să o rostești pentru spor și sănătate în casă și familie
Horoscop zilnic 29 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 29 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„A fost o apropiere...”. Ce a povestit Sile Cămătaru despre relația dintre el și Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile care spuneau că ar fi format un cuplu
„A fost o apropiere...”. Ce a povestit Sile Cămătaru despre relația dintre el și Nicoleta Luciu, la două decenii după zvonurile care spuneau că ar fi format un cuplu
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Carys, fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, calcă pe urmele celebrilor săi părinți. Ce decizie a luat tânăra
Carys, fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, calcă pe urmele celebrilor săi părinți. Ce decizie a luat tânăra
People

Carys Douglas, fiica actorilor Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, face un nou pas important în carieră.

+ Mai multe
Geanina Ilieș, primele declarații despre plecarea de la Antena Stars. De ce a demisionat după doi ani: "Aleg să fiu sinceră mereu"
Geanina Ilieș, primele declarații despre plecarea de la Antena Stars. De ce a demisionat după doi ani: "Aleg să fiu sinceră mereu"
People

Geanina Ilieș a vorbit despre plecarea de la Antena Stars.

+ Mai multe
Scrisoarea Prințesei Diana care schimbă tot ce știai despre debutul căsniciei sale cu Prințul Charles
Scrisoarea Prințesei Diana care schimbă tot ce știai despre debutul căsniciei sale cu Prințul Charles
People

O scrisoare a Prințesei Diana, scoasă la licitație, include dezvăluiri surprinzătoare despre viața acesteia alături de Regele Charles, la începutul căsniciei lor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC