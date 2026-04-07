Conflict de proporții la Survivor România între Gabi Tamaș și Aris Eram. Cei doi au avut un schimb de replici tăios și s-ar fi ajuns la altercații fizice

Tribul Faimoșilor de la Survivor 2026 este marcat de un scandal de proporții.

  Andreea Ilie
Treisprezece etape aproape încheiate. Peste trei luni de competiție. Tot mai dure, mai apăsătoare și mai provocatoare.

Cu fiecare moment depășit, concurenții au demonstrat că merită să fie în cel mai dur format de televiziune, însă presiunea de a fi departe de casă și dorința de a câștiga încep să își spună cuvântul.

Tribul Faimoșilor a fost marcat de una dintre cele mai dure discuții de până la acest moment și l-a avut în centru pe Cristian Boureanu. Accidentat în urmă cu două zile, la recompensa câștigată de trib, acesta a fost dorit la eliminare.

După ce Ceanu Zheng a fost eliminat de la Survivor în urma voturilor din partea celorlalți participanți, fiul Andreei Esca l-a acuzat pe Gabi Tamaș că ar fi încercat să influențeze aceste voturi pentru a-l elimina.

Aris Eram: Bravo Gabi. I-a ieșit planul lui Gabi să-l dea afară pe Ceanu. Mă așteptam la asta, a corupt-o și pe Andreea. Îl felicit!
Gabi Tamaș: Presupun că el a avut un plan și nu i-a ieșit. I-am spus doar să nu se joace cu focul că se arde. I-am arătat că sunt mai multe strategii la mijloc, trebuie să gândești mai departe. Poate dacă înțelegea ce i-am spus, nu mai încerca să corupă alți membri ai grupului.
Aris Eram: Cristi a votat din capul lui, nu?
Gabi Tamaș: A votat că i-am dat totemul de imunitate.
Aris Eram: Deci a fost schema ta. Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?
Gabi Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie”, a încheiat Gabi discuția.

Lucrurile ar fi degenerat după această discuție în contradictoriu. Conform Cancan, între cei doi concurenți a fost un scandal de proporții. În urma jignirilor și tensiunilor dintre ei, câștigătorul Asia Express l-ar fi agresat fizic pe Aris Eram, lăsându-i pe toți într-o stare de șoc. În urma acestui incident, fiul Andreei Esca a decis să părăsească emisiunea.

Ce crede Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, participă la Survivor România 2026.

Aris Eram, fiul Andreei Esca, a acceptat provocarea de a participa în emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1. Concurentul face parte din echipa Faimoșilor, iar prezentatoarea TV a spus ce părere are despre prezența băiatului ei în competiția de la Antena 1.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a făcut mărturisiri despre cum privește participarea fiului ei, Aris, la Survivor România 2026.

„Eu am o părere despre fiul meu, punct. E fiul meu și atât pentru mine, ceea ce e foarte mult. Și despre el și despre Alexia, cred că sunt doi copii de care nu pot să fiu decât foarte mândră. Cred că am reușit să le așezăm cumva principiile pe care mi-am dorit să le insuflăm și acum sunt niște adulți care merg în viață cu ce am plantat noi ca părinți în copilărie și în adolescența lor”, a spus Andreea Esca pentru Paginademedia.ro

Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: „Am avut senzația că nu fac suficient'

Recomandari
Speak și Ștefania au împlinit 9 ani de relație. Ce mesaj a transmis public artista: "La nesfârșit…"
People
Speak și Ștefania au împlinit 9 ani de relație. Ce mesaj a transmis public artista: "La nesfârșit…"
Anghel Damian, ipostază neașteptată la concertul Rosaliei. Theo Rose a surprins momentul: "Nici nu am apucat să mă dezmeticesc, că..."
People
Anghel Damian, ipostază neașteptată la concertul Rosaliei. Theo Rose a surprins momentul: "Nici nu am apucat să mă dezmeticesc, că..."
Dakota Johnson, în ipostaze tandre alături de noul ei iubit, Role Model. Cum au fost surprinși cei doi
People
Dakota Johnson, în ipostaze tandre alături de noul ei iubit, Role Model. Cum au fost surprinși cei doi
Anca Țurcașiu, noi detalii despre rolul de bunică. De ce nu a rămas încă singură cu nepoțica ei, Zoe: "Nu vor să..."
People
Anca Țurcașiu, noi detalii despre rolul de bunică. De ce nu a rămas încă singură cu nepoțica ei, Zoe: "Nu vor să..."
Candice King, din serialul "The Vampire Diaries", și Steven Krueger, din "The Originals", s-au căsătorit. Cuplul așteaptă primul copil împreună
People
Candice King, din serialul "The Vampire Diaries", și Steven Krueger, din "The Originals", s-au căsătorit. Cuplul așteaptă primul copil împreună
Eugenia Șerban, confesiuni după ce a învins două tipuri de cancer. Ce are în plan actrița, pornind de la experiența ei cu boala: "Nu este un tratament foarte ușor"
People
Eugenia Șerban, confesiuni după ce a învins două tipuri de cancer. Ce are în plan actrița, pornind de la experiența ei cu boala: "Nu este un tratament foarte ușor"
Libertatea
ANM anunță vreme prea rece de Paște și prea caldă de 1 Mai. Prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 3 mai 2026
ANM anunță vreme prea rece de Paște și prea caldă de 1 Mai. Prognoza meteo pentru perioada 6 aprilie – 3 mai 2026
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Cât plătește în plus o șoferiță de TIR pentru un plin de motorină după scumpirea carburanților, în Germania: „Prețurile ne ruinează”
Cât plătește în plus o șoferiță de TIR pentru un plin de motorină după scumpirea carburanților, în Germania: „Prețurile ne ruinează”
Ego.ro
Cozonac reușit, în doar 5 PAȘI! Ce trebuie să știi
Cozonac reușit, în doar 5 PAȘI! Ce trebuie să știi
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
Simona Butură de la Insula Iubirii s-a căsătorit civil. Primele imagini de la marele eveniment. Ce rochie superbă a purtat
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Mesajul transmis de nora lui Mircea Lucescu în timp ce fostul selecționer se află internat în stare gravă la spital
Mesajul transmis de nora lui Mircea Lucescu în timp ce fostul selecționer se află internat în stare gravă la spital
Când se spală hainele în Săptămâna Mare. Zilele în care este interzis să faci treburi gospodărești în Săptămâna Patimilor
Când se spală hainele în Săptămâna Mare. Zilele în care este interzis să faci treburi gospodărești în Săptămâna Patimilor
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Anunțul momentului de la Spitalul Universitar. Ce au decis medicii lui Mircea Lucescu
Anunțul momentului de la Spitalul Universitar. Ce au decis medicii lui Mircea Lucescu
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow! Abia acum a spus secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow! Abia acum a spus secretul noii sale siluete
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Shiloh, asemănare izbitoare cu Angelina Jolie. Imaginile cu fiica actriței într-un videoclip muzical au ajuns virale
Shiloh, asemănare izbitoare cu Angelina Jolie. Imaginile cu fiica actriței într-un videoclip muzical au ajuns virale
People

Shiloh a fost comparată recent cu mama ei, după ce a apărut într-un videoclip muzical în care asemănarea nu poate fi trecută cu vederea.

+ Mai multe
Ioana Ginghină, un nou reproș la adresa lui Alexandru Papadopol. Ce a dezvăluit actrița despre fostul ei soț: "Trebuie să fie implicat"
Ioana Ginghină, un nou reproș la adresa lui Alexandru Papadopol. Ce a dezvăluit actrița despre fostul ei soț: "Trebuie să fie implicat"
People

Ioana Ginghină continuă să fie deranjată de atitudinea fostului ei soț, Alexandru Papadopol.

+ Mai multe
Gigi Hadid rupe tăcerea după ce numele ei a fost menționat în dosarele Epstein: "Acel individ dezgustător..."
Gigi Hadid rupe tăcerea după ce numele ei a fost menționat în dosarele Epstein: "Acel individ dezgustător..."
People

Gigi Hadid a răspuns direct acuațiilor legate de numele ei care apare în dosarele Epstein.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

