Anghel Damian, dezvăluiri sincere despre viața de familie. Cum l-a schimbat rolul de tată: „Există o percepție publică asupra noastră”

Anghel Damian a vorbit sincer despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată.

Anghel Damian a vorbit sincer despre schimbările pe care le-a adus în viața sa rolul de tată, dar și despre relația cu Theo Rose. Invitat în cadrul unei emisiuni, regizorul a explicat că viața reală este foarte diferită de imaginea pe care publicul o vede în online.

Cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată

Anghel Damian spune că venirea pe lume a copilului său i-a schimbat complet prioritățile și modul în care privește viața. Dacă înainte era concentrat mai mult asupra propriei persoane și a echilibrului personal, acum totul gravitează în jurul familiei.

„Dintr-o dată există o ființă față de care grija, iubirea, atenția, toate sunt mai mari decât au fost vizavi de tine”, a mărturisit Anghel Damian la Fresh by Unica.

Acesta recunoaște că experiența paternității vine cu o transformare profundă și cu o schimbare emoțională pe care nu o poți înțelege cu adevărat până nu o trăiești. În cadrul interviului, regizorul a vorbit și despre felul în care este percepută relația lui cu Theo Rose. El consideră că oamenii tind să își creeze anumite imagini despre persoanele publice, fără să știe cum sunt acestea în realitate, departe de camere și social media.

„Dar să ne înțelegem… Există o percepție publică asupra noastră. Evident că oamenii își imaginează că Theo e într-un fel și că eu sunt într-un fel. Și aici mai e un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă: oamenii sunt în multe feluri. Ei sunt într-un fel din perspectiva publică, dar sunt într-un alt fel și în intimitate. Şi noi la fel. Adică eu cu Theo semănăm din multe aspecte. Adică eu, de exemplu, sunt un om serios. Eu, de fapt, în intimitate, pentru că așa funcționez eu, am gradul meu de ludism.”, a spus el.

Theo Rose și Anghel Damian, în mijlocul unei situații neașteptate

Theo Rose a mărturisit că un sunet bizar pe care l-a auzit în toiul nopții nu a mai lăsat-o să doarmă. Artista a cercetat situația, pentru a afla de unde provine acel zgomot. Cântăreața s-a gândit că nu ar fi tocmai normal acel sunet, iar în urma mai multor căutări, a aflat că acel sunet vine de la mașina de spălat. Însă, cu ocazia asta, vedeta a descoperit și o inundație în bucătărie. 

„Să vă zic cum funcționează intuiția mea. Eu sunt într-o luptă, ascult în cele din urmă, dar, mai întâi mă lupt, mă pun împotriva ei. Acum două nopți, ora două și ceva, supărată că nu mă ia somnul și se anunța o zi plină, trebuia să mă trezesc devreme a doua zi, urechile mele încep să perceapă un țiuit, ca un cântecel, dacă știți cum e cântecelul de la finalul de program de la mașina de spălat. Dar, se auzea atât de încet încât am spus că o fi ceasul lui bărbată-miu, hai că se oprește dacă e ceasul. Nu s-a oprit. Zic: „Opa, nu am închis ușa de la frigider.' Dar dacă nu mă duc să o închid, ce se întâmplă? Și așa nu am mare mâncare, maxim nu mai răcește. Nu se mai oprea și am zis că mă duc totuși să închid ușa de la frigider. Când ajung în bucătărie, bucătăria era inundată, oameni buni. Apa de pe jos ca apa de jos, era caldă, se ducea așa frumos, o luase în stânga spre terasă. Mașina de spălat vase scoatea acel sunet, pe care eu nu o folosisem cu o zi înainte, nu am deschis-o, mi-am spălat vasele la mână. Avea o eroare, făcea urât”, a povestit Theo Rose pe Instagram. 

Theo Rose nu a dorit să îl trezească pe soțul ei, Anghel Damian, așa că a apelat la o altă metodă. 

„Eu, ca să nu îl trezesc pe bărbată-miu, am zis că cu ChatGPT am rezolvat multe chestii când am fost singură acasă, îi dau o poză cu eroarea și mi-o zice el ce e.

I-am trimis, mi-a zis pe ce să apăs, să o restartez, cum să o închid altfel că nu mergea pe buton. Prima dată am încercat să o închid eu, vă dați seama. În fine, nu se oprea mașina de spălat vase, tot dădea erorile alea. Ceva se întâmpla cu ea, o luase razna. Zici că eram într-un coșmar, începuseră să vorbească electrocasnicele din casă.”

Cadoul extravagant pe care Ben Affleck i l-a făcut fostei soții, Jennifer Lopez, după finalizarea divorțului

Andreea Marin s-a afișat fără machiaj și a transmis un mesaj despre naturalețe: "Fiecare rid e un semn al zâmbetelor"
