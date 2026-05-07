Alexandra Căpitănescu, lansare spectaculoasă înainte de Eurovision Song Contest 2026

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, va urca pe scenă în a doua semifinală, de pe 14 mai, având numărul 03.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, surprinde publicul internațional cu lansarea unei versiuni live metal-rock speciale a piesei sale, într-un concept vizual impresionant filmat în inima Bucureștiului.

Interpretarea a fost realizată alături de trupa sa, Bogdan (chitara), Matei (bass), Luca (tobe) și Thomas (clapă) pe acoperișul unei clădiri emblematice din capitală, într-un decor urban cinematic, cu celebra clădire a Palatului Parlamentului — cea mai mare clădire administrativă din Europa — dominând fundalul. Atmosfera intensă, energia rock și elementele metal moderne oferă o nouă dimensiune piesei cu care Alexandra va reprezenta România pe scena Eurovision 2026.

Noua versiune live evidențiază forța vocală a Alexandrei și direcția artistică autentică pe care artista o construiește înaintea competiției internaționale. Materialul îmbină influențe alternative, metal și cinematic rock, transformând piesa într-o experiență vizuală și sonoră puternică.

„Ne-am dorit să arătăm o altă latură a piesei și a personalității mele artistice — una mai intensă, mai liberă și mai apropiată de energia pe care o simțim live împreună cu trupa. Bucureștiul și Palatul Parlamentului au oferit cadrul perfect pentru această reinterpretare”, declară Alexandra Căpitănescu.

Lansarea face parte din seria de materiale promo pregătite de delegația României înainte de Eurovision Song Contest 2026 și marchează o nouă etapă în promovarea internațională a artistei.

România a urcat luni, pe 4 mai, pentru prima oară pe scena Eurovision Song Contest 2026, la Viena, odată cu desfășurarea repetiției oficiale a reprezentantei noastre, Alexandra Căpitănescu, marcând astfel debutul pregătirilor tehnice și artistice pentru semifinala a doua a concursului, programată pe 14 mai.

„A fost bine! Prima repetiție și prima apariție pe scena Eurovision au fost de vis, m-am simțit foarte bine. Mă bucur că trăiesc această experiență alături de colegii și prietenii mei, Bogdan, Matei, Luca și Thomas. Sincer, am avut și câteva emoții, dar am avut alături de noi oameni profesioniști care ne-au ajutat să punem în aplicare ceea ce am gândit și exersat în ultimele două luni. Mai sunt și câteva detalii care trebuie modificate, dar încercăm să lucrăm la tot ce ține de noi, astfel încât la a doua repetiție, de pe 8 mai, să fim cât mai aproape de ceea ce ne-am imaginat și am construit”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Reprezentanta României a oferit și detalii suplimentare despre conceptual scenic:

„Repetițiile s-au desfășurat cu full look, cu butaforia și scenografia la care am lucrat. Nu mai este niciun secret că suntem șase persoane pe scenă și că lucrurile s-au întâmplat conform planului. Încercăm, pe cât posibil, să ne simțim bine, să învățăm cât de mult putem din această experiență și să ne concentrăm pe o reprezentare cât mai bună a României. Programul din 4 mai a început la ora 6 dimineața, cu machiajul și coafura, urmate de probe de sunet, de lumini și de grafică, precum și de trei interpretări live, una după alta. A fost intens, dar plăcut! Abia așteptăm următoarele repetiții și programul care va urma. Stați cu ochii și urechile pe noi și, dacă o să vă placă momentul nostru, nu uitați să ne votați pe 14 mai, la indicativul 03. Vă mulțumim!”

Organizatorii competiției au făcut publice și primele imagini oficiale ale României din timpul repetiției, oferind publicului o primă perspectivă asupra direcției vizuale și a universului scenic al momentului artistic. Totodată, imediat după repetiție, aceștia au publicat pe platforma Reddit și o scurtă descriere a momentului, remarcând nivelul ridicat de pregătire al delegației României.

Potrivit acestora, prestația Alexandrei Căpitănescu a depășit așteptările unei prime repetiții, fiind pregătită la nivelul unei transmisii în direct încă din această etapă. Descrierea oficială subliniază și conceptul scenic al piesei „Choke Me”, construit în jurul unei respirații intense, simbolice, care generează și susține tensiunea întregului moment până la punctul culminant. De asemenea, este evidențiată dinamica scenică și prezența celor șase artiști pe scenă, precum și energia și impactul vizual al interpretării, descrisă drept „electrizantă.”

Următoarea repetiție a artiștilor români, Alexandra Căpitănescu și trupa sa, este programată pentru vineri, 8 mai, când toate elementele momentului vor fi calibrate și aduse mai aproape de forma finală, în pregătirea apariției din semifinala a doua.

