Cum a ajuns relația dintre Meghan Markle și Anna Wintour de la admirație la „ură”. Ce au dezvăluit apropiații despre comportamentul Ducesei

Dacă în urmă cu câțiva ani, Anna Wintour vorbea în termeni admirativi despre Meghan Markle și stilul acesteia, lucrurile s-au schimbat radical în prezent.

Anna Wintour și Meghan Markle, de la admirațue la ură

O sursă apropiată susține că relația dintre fosta redactoră-șefă Vogue, Anna Wintour, și Meghan Markle s-a deteriorat până la punctul de „ură” în ultimii ani.

Potrivit acesteia, începutul sfârșitului prieteniei lor, cândva înfloritoare, a avut loc în 2019, când Meghan a colaborat cu editorul de atunci al British Vogue, Edward Enninful, la un număr al revistei intitulat „Forces for Change”.

„Meghan și-a declarat loialitatea față de Enninful, ceea ce a enervat-o pe Anna,” a declarat sursa pentru Daily Mail, adăugând: „Anna o urăște. Meghan nu vrea să plătească și nu returnează niciodată lucrurile”.

„De asemenea, Anna iubește Familia Regală. Este Dame. Anna a detestat modul în care ei [ducii de Sussex] au gestionat ieșirea lor din Firmă.”

Sursa a continuat susținând că Meghan ar fi „în derivă”, pe măsură ce cuplul continuă să se îndepărteze de prietenii lor celebri.

„Chiar au pierdut complet direcția. Aud că ea e foarte afectată, pentru că știe că nimic nu funcționează. Întreaga poveste despre cum produsele ei [As Ever] s-ar vinde imediat nu mai este adevărată. Nu cred că niciunul dintre ei nu este fericit,” a adăugat sursa.

De altfel, se pare că parte dintre produsele brand-ului de lifestyle As ever, lansat de Meghan Markle, se află în prezent în birourile Netflix din Los Angeles și ar fi oferite gratuit angajaților, potrivit unui material publicat de Page Six. Informațiile apar într-un context mai larg legat de evoluția comercială a companiei și de planurile sale de extindere.

În aceste spații s-ar afla borcane de gem, lumânări, vin și petale de flori comestibile, produse asociate brand-ului lansat de Meghan Markle. O a doua sursă citată de publicație a confirmat existența unui surplus de stoc. Totuși, alte surse au precizat pentru Page Six că inventarul principal nu este păstrat la sediul Netflix, fiind mutat de mai mult timp într-un depozit separat. Sursele spun că produsele rămase în birouri sunt folosite pentru cadouri și testare, nu pentru vânzare, de aici și distribuirea lor către angajați.

În 2025, Anna Wintour a fost decorată cu titlul de Companion of Honour de către Regele Charles al III-lea. Distincția Companion of Honour este acordată celor care au adus o contribuție excepțională vieții naționale, iar numărul beneficiarilor acestui titlu este limitat la doar 65 de persoane.

Pe de altă parte, Anna Wintour a fost distinsă cu titlul de Dame Commander de către regretata Regină Elisabeta, în cadrul unei ceremonii din 2017, ca recunoaștere a contribuției sale în domeniul modei și jurnalismului.

Ce spunea Anna Wintour despre Meghan Markle în 2019

Anna Wintour, care a anunțat în iunie 2025, că demisionează din funcția de redactoră-șefă Vogue după 37 de ani, a vorbit despre Meghan Markle în cadrul apariției la 2019 Women of the World Summit al Tinei Brown. Întrebată de părerea pe care o are despre Ducesa de Sussex, aceasta preciza că o admiră pe Meghan pentru că a readus modernitatea în familia regală.

„Aduce modernitatea în familia regală într-un mod absolut inspirațional. Cred că imaginea pe care o am în minte… Ducesa de Sussex mergând la altar singură, aceea, pentru mine, a fost imaginea reprezentativă pentru o femeie modernă”, a explicat Anna.

Anna Wintour a discutat atunci și despre stilul semnătură pe care ea îl adoptă deja de ani buni și cum ia în calcul o schimbare, pornind de la stilul lui Meghan Markle.

„Cred că este o decizie personală în întregime… Este, probabil, o decizie mai ușoară să porți același lucru în fiecare zi și să nu fi nevoită să-ți faci griji. Poate că este puțin plictisitor și a venit timpul să schimb ceva. Mă gândesc mult în ultima vreme la costume, așa că… îi mulțumesc Ducesei de Sussex!”.

Foto: Arhiva ELLE

