Brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, din nou în centrul atenției. Noi detalii despre stocurile As ever

O parte dintre produsele brand-ului de lifestyle As ever, lansat de Meghan Markle, se află în prezent în birourile Netflix din Los Angeles și ar fi oferite gratuit angajaților, potrivit unui material publicat de Page Six. Informațiile apar într-un context mai larg legat de evoluția comercială a companiei și de planurile sale de extindere.

Potrivit Page Six, care citează surse din interiorul companiei, în sediile Netflix ar exista spații dedicate depozitării produselor As ever.

„Se pare că există două camere de depozitare pline cu produse As ever„, a spus o sursă pentru publicație. Aceeași sursă a adăugat: „Le dau literalmente angajaților, un angajat a plecat cu 10 produse gratuite”.

Conform Page Six, în aceste spații s-ar afla borcane de gem, lumânări, vin și petale de flori comestibile, produse asociate brand-ului lansat de Meghan Markle. O a doua sursă citată de publicație a confirmat existența unui surplus de stoc. Totuși, alte surse au precizat pentru Page Six că inventarul principal nu este păstrat la sediul Netflix, fiind mutat de mai mult timp într-un depozit separat. Sursele spun că produsele rămase în birouri sunt folosite pentru cadouri și testare, nu pentru vânzare, de aici și distribuirea lor către angajați.

Page Six mai notează că, luna trecută, apropiați ai lui Meghan Markle au respins speculațiile potrivit cărora afacerea ar întâmpina dificultăți, după ce o eroare tehnică a site-ului ar fi făcut vizibile date privind un stoc nevândut de aproximativ 650.000 de articole. Printre acestea s-ar fi numărat circa 220.000 de borcane de gem, 30.000 de borcane de miere, 90.000 de lumânări, 80.000 de cutii de petale de flori și aproximativ 70.000 de sticle de vin. Situația tehnică a fost ulterior remediată.

Brand-ul As ever comercializează gemuri la 14 dolari borcanul, ceai la 14 dolari cutia, miere la 32 de dolari borcanul și lumânări la 64 de dolari, potrivit datelor citate de Page Six.

În paralel, surse apropiate afacerii susțin că strategia actuală vizează extinderea internațională și nu indică o încetinire a vânzărilor. O sursă a declarat pentru People: „Deși este normal ca o afacere să nu discute public datele de vânzări, cred că este corect să spunem că eroarea care a dus la dezvăluirea acestor date indică o afacere care nu este doar de succes, produsele se vând literalmente de pe rafturi”.

Evoluția brand-ului este strâns legată de colaborarea dintre Meghan Markle și Netflix. După cum amintește Page Six, Ducesa a lucrat cu platforma pentru dezvoltarea gamei sale lifestyle.

Proiectul a fost conectat și la seria Netflix With Love, Meghan, unde produsele au fost integrate în zona de promovare. Totuși, potrivit Page Six, emisiunea nu va avea un al treilea sezon, în contextul unor audiențe modeste. Datele Netflix „What We Watched”, citate de publicație, arată că sezonul doi a înregistrat aproximativ două milioane de vizionări în ultimele patru luni ale anului și s-a clasat pe locul 1.217 în topul titlurilor urmărite în a doua jumătate a anului. Specialul With Love, Meghan: Holiday Celebration a ajuns la 2,4 milioane de vizionări și la poziția 1.015.

Într-o apariție din august pe podcastul „The Circuit with Emily Chang”, Meghan Markle a vorbit despre dinamica vânzărilor fără a oferi cifre concrete. Ea a subliniat ritmul rapid de epuizare a stocurilor inițiale.

„Când se vinde atât de repede, este o sabie cu două tăișuri, pentru că este un lucru extraordinar pentru orice mică afacere și orice startup, dar în același timp nu obții aceleași date și învățăminte despre ce produse sunt cele mai dorite, pentru că totul dispare imediat”, a declarat ea.

Referindu-se la etapele următoare ale businessului, Markle a explicat: „Eram siguri că va dura cel puțin câteva săptămâni. S-a epuizat în câteva ore. Și, dintr-odată, conversația trece de la a vorbi despre câteva mii de borcane și capace la ‘trebuie să plasăm o comandă de un milion’. Iar acesta este un salt uriaș în doar câteva luni de la startul unei afaceri”.

Întrebată dacă se gândește la extinderea globală a brandului, Meghan Markle a răspuns simplu: „Da, absolut”.

