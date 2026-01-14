Meghan Markle își extinde brand-ul As ever cu un produs conceput chiar de ea. Despre ce este vorba

Meghan Markle continuă să își extindă brand-ul de lifestyle, As ever. Pe 13 ianuarie, Ducesa de Sussex a lansat un semn de carte din piele, în ediție limitată, conceput chiar de ea, alături de un set special intitulat „Moment to Unwind”. Este prima lansare de produse din acest an, după o perioadă de transformări interne atât pentru brand, cât și pentru structura mai amplă a afacerii sale.

Semnul de carte are inscripționat, cu auriu, mesajul „Fell asleep here”, reprodus după scrisul de mână al lui Meghan. Realizat manual din piele tăbăcită vegetal, provenită din surse sustenabile, accesoriul este produs în Marea Britanie și are un preț de 18 dolari. Detaliul locului de fabricație trimite discret la o etapă importantă din viața Ducelui și Ducesei de Sussex, înainte ca cei doi să renunțe la rolurile regale în 2020. Conform publicației, semnul de carte s-a epuizat în aproximativ 10 minute de la apariția pe site-ul As ever.

Brand-ul As ever a fost lansat în 2025 ca o colecție atent curatoriată de produse alimentare neperisabile. De atunci, portofoliul s-a extins și include vinuri, lumânări și colaborări speciale. Conform publicației People, noul obiect reflectă una dintre pasiunile constante ale lui Meghan, caligrafia, o abilitate pe care a practicat-o inclusiv profesional, și include logo-ul brand-ului, descris anterior de ea drept un simbol personal, legat de relația cu Prințul Harry.

Tot pe 13 ianuarie a fost lansat și setul „Moment to Unwind”, disponibil la prețul de 64 de dolari, care include, pe lângă semnul de carte, ceai de mentă și miere de salvie cu fagure. Pachetul este prezentat drept o propunere de „quiet luxury”, inspirată de „viziunea lui Meghan despre cum să începi corect noul an”.

Imaginile promoționale prezintă semnul de carte introdus într-un exemplar din The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, volumul semnat de autorul britanic Charlie Mackesy. Înainte de apariția produsului, Meghan a sugerat această direcție într-o postare pe Instagram: „Pentru capitolele pe care vrei să le savurezi cel mai mult”.

Meghan Markle, declarații surprinzătoare despre situația sa financiară

În luna mai a anului trecut, Meghan Markle a făcut o declarație surprinzătoare despre situația sa financiară. Ducesa de Sussex a vorbit deschis cu Sara Blakely, în cadrul podcastului Confessions of a Female Founder, despre modul în care se raportează la bani și avere. Aceasta a subliniat că „mai ales femeile” sunt „învățate să nu vorbească deloc despre situația lor financiară”.

„Există o mentalitate încărcată de vinovăție legată de ideea de a avea mult. Și, în același timp, o mentalitate a lipsei. E ușor să te agăți de ideea că nu voi avea niciodată suficienți bani”, a spus fosta actriță din Suits, adăugând că și-ar dori să aibă o relație mai sănătoasă cu banii.

Potrivit Page Six, Meghan Markle și soțul ei, Prințul Harry, au o avere estimată la 60 de milioane de dolari. În septembrie 2024, The London Times a relatat că Ducele de Sussex, în vârstă de 40 de ani, și fratele său, Prințul William, au moștenit fiecare peste 10 milioane de dolari de la Regina Elisabeta a II-a.

Harry și Meghan locuiesc într-un conac de 14 milioane de dolari în Montecito, California, alături de cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 3 ani.

Anul trecut, o sursă a declarat pentru Page Six că cei doi obișnuiesc să folosească avioanele private și reședințele prietenilor lor celebri, menționând că „nu le place să își cheltuiască propriii bani”. Aceeași sursă a adăugat: „Sunt întotdeauna banii altora”.

Meghan Markle a demarat recent o serie de inițiative antreprenoriale. În cadrul podcastului, ea a mărturisit că a lucra pe cont propriu a fost „incredibil de singuratic”, dar și „eliberator”, înainte de a începe colaborarea cu Netflix pentru brand-ul ei de lifestyle, As ever.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

