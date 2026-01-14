Cum i-a spus Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, fiicei lor, despre relația dintre artist și noua iubită a acestuia, Olga Guțanu: „M-am blocat și am început să mă gândesc cum…”

În urmă cu un an și jumătate, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie, dezvăluind acest lucru pe rețelele de socializare. Cuplul nu a dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor a venit după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Cei doi au o fetiță împreună, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor.

Elena Vîșcu, despre momentul în care a aflat că CRBL are o nouă iubită

După divorțul de soția lui, alături de care are și un copil, CRBL și-a refăcut viața sentimentală. În prezent, artistul formează un cuplu împreună cu Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât ei.

Divorțul de CRBL a marcat pentru Elena Vîșcu începutul unei etape complet noi în viața ei. După mai bine de un an de la despărțire, fosta soție a cântărețului pare să fi găsit echilibrul și libertatea pe care le căuta și are un nou partener.

Elena a vorbit deschis despre perioada divorțului în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu” și despre momentul în care a aflat despre relația dintre artist și noua iubită a acestuia, Olga Guțanu.

„Primul moment a fost… am înțeles foarte multe lucruri. Și doi: m-am blocat și am început să mă gândesc cum să vorbesc cu Alessia. Țin minte și acum, eram în mașină dacă nu mă înșel, nu eram lângă ea. Știu că avea colegi ‘drăguți’ care îi trimiteau instantaneu informațiile, doar am sunat-o și i-am spus: nu iei telefonul până nu ajung acasă.”

Elena a recunoscut că cel mai greu moment a fost să îi explice fiicei sale ce se întâmplă.

„Am ajuns acasă și am avut o discuție. Asta era în capul meu. Am înțeles anumite aspecte din viața mea și am încercat să mă gândesc cum fac mai ușor de digerat pentru copil. Asta a fost. Atât. Și seara am mers la o petrecere de botez. De-aia țin minte data. Prietena mea cea mai bună din Chișinău avea petrecerea și eram toți la party.”, a spus ea.

Întrebată dacă a deranjat-o faptul că CRBL are o relație cu o femeie mult mai tânără, Elena a fost discretă.

„Nu contează vârsta. În ziua de azi, vârsta e doar un număr”, a mai adăugat Elena.

CRBL, confesiuni despre relația cu iubita lui, Olga Guțanu

CRBL și partenera lui deja au fost surprinși împreună cu mai multe ocazii de paparazzi. CRBL și Olga Guțanu au început să fie tot mai activi pe TikTok, acolo unde publicat mai multe clipuri împreună, iar urmăritorii i-au putut vedea în ipostaze amuzante.

Într-un interviu acordat recent, CRBL a fost întrebat dacă se gândește la o posibilă căsătorie cu Olga, cei doi formând un cuplu de aproape un an.

Artistul a mărturisit că nu ia în calcul această variantă și nici partenera lui de cuplu nu își dorește momentan să facă acest pas.

„Asta cu însurătoarea e foarte… eu nu știu să răspund la întrebarea asta! Dar nu mai e despre mine! (…) Nu! (n.red. – nu a cerut-o de soție). (…) A trecut un an în care am trecut peste, suntem bine așa cum suntem. (…) Mergem înainte, ea nu are nicio grabă să facă pași atât de importanți în viața ei deocamdată, să își termine facultatea, că e în ultimul an la Master”, a declarat CRBL în podcastul Gând la gând cu Teo.

Citește și:

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, despre provocările cu care se confruntă în relația cu cei doi copii: „Sunt mici discuții din punctul ăsta de vedere, dar…'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro