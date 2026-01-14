Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul pe internet: „Așa dureri nu am știut că există”

Flavia Mihășan a povestit pe internet că se confruntă cu unele probleme de sănătate, care îi cauzează dureri greu de suportat.

  de  Andreea Ilie
Flavia Mihășan, probleme de sănătate
Flavia Mihășan este una dintre cele mai apreciate vedete de la Antena 1, făcând parte de ani buni din echipa emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan

Flavia Mihășan este o prezență foarte activă pe rețelele de socializare și are o legătură strânsă cu fanii care o urmăresc.

Asistenta TV împărtășește cu aceștia momentele importante din viața ei profesională și personală, dezvăluind adesea imagini inedite cu cei doi copii ai ei și cu partenerul ei de cuplu.

Flavia Mihășan a povestit pe internet că se confruntă cu unele probleme de sănătate, care îi cauzează dureri greu de suportat.

„Deși simt că va fi un an bombă, începutul lui m-a prins cu o micuță problemă la spate. Ye. Mai exact, hernie de disc și ce pot să zic este că așa dureri nu am știut că există. De multe ori credem că sănătatea ni se cuvine, nu suntem recunoscători pentru ce avem, iar când ceea ce era ca un dat, ți se ia… atunci abia realizezi că ar trebui să fii prezent și să te bucuri de tot. Pentru că acest tot e un dar. Mâine am program de fizio și kineto… da’ și când mă fac bine…”, a transmis Flavia Mihășan.

De ce Flavia Mihășan refuză să participe la emisiunile reality show de la Antena 1

Într-un interviu acordat recent, Flavia Mihășan a recunoscut că a primit oferte de a participa la mai multe emisiuni de tip reality show care au loc la Antena 1, însă le-a refuzat.

„Am primit oferte, dar eu nu pot să plec departe de copii. Eu sunt foarte atașată de ei, plus că sunt control freak. Eu nu aș putea să știu că plec departe. Nu există așa ceva! Eu mă uit tot timpul la ce are în penar, sunt un pic obsedată. Deci nu există să plec atât de departe. Va trebui să crească ei un pic și dacă nu mă voi ramoli de tot (n.r. râde), poate voi merge. Dar nu, cât sunt ei micuți, nu pot să plec și nu vreau”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

În același interviu, asistenta TV a mărturisit că 2025 a fost un an foarte bun pentru ea, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

„Chiar a fost un an plin din toate punctele de vedere și profesional și personal. Și cu copiii am trecut într-o altă etapă. Carol este în clasa zero la școală, deci foarte important anul acesta și cei care vor urma se pare că vor fi la fel de importanți, tot timpul sunt evenimente pe care le așteptăm. Tudor are 4 ani și jumătate și Carol are 6 ani și jumătate. Acum sunt la instituții diferite, adică fac 4 drumuri pe zi, dus și luat. E bine, e o schimbare foarte mare pentru Carol – clasa zero, deja trebuie să fie responsabil, avem discuții: mami, nu îți mai pierde în fiecare zi căciula, penarul, caietul! Dar suntem pe drumul cel bun”, a mai povestit ea.

Flavia Mihășan, despre cum i s-a schimbat viața de când este într-o relație cu Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu de vedete din showbiz-ul românesc. Asistenta TV și comediantul au confirmat recent că trăiesc o poveste de dragoste.

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. Asistenta TV a împărtășit pe Instagram o parte din schimbările apărute de când este într-o relație. Într-o notă amuzantă, Flavia Mihășan le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum viața ei de când trăiește o nouă poveste de iubire. 

„Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:
1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.
2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.
3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.
4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am.”

Flavia Mihășan și-a păstrat umorul, iar în continuare a povestit despre ce a mai apărut nou în viața ei odată cu implicarea într-o relație.  

„Când eram singură, la mine în frigider, foarte mult spațiu. Aveam doar iaurțele, gustărele, piure de mere și tot ce au nevoie copiii. Brusc, acum am 7 tipuri de brânză, carne pentru grătar, două baxuri de bere, și ca idee, n-am mai mâncat carne de 16 ani, iar bere n-am băut niciodată, dar pentru mine viața este mult mai frumoasă așa, și în plus se pare că nu mai trebuie să duc gunoiul aproape niciodată și nici nu mai trebuie să car toate pungile de la supermarket, și am tot timpul gustări.”

Irina, fiica Dacianei Sârbu, contribuție importantă la afacerea mamei sale. Ce idee a avut adolescenta: „M-a ajutat și m-ajută în continuare'

+ Mai multe
