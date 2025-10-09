Reacția Ramonei Olaru după ce Flavia Mihășan a primit rolul de asistentă la „Neatza cu Răzvan și Dani”: „Foarte bine au făcut”

Ramona Olaru a vorbit recent despre experiența sa la castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a pierdut rolul în fața Flaviei Mihășan, și despre parcursul său profesional de după acel moment.

Ramona Olaru, despre casting-ul la „Neatza cu Răzvan și Dani”

Ramona Olaru a dezvăluit recent cum a trăit experiența din 2014, când a dorit să apară pe micul ecran în emisiunea de la Antena 1. Din păcate, casting-ul a fost luat de Flavia Mihășan, însă nu s-a lăsat descurajată:

„Am văzut că își căutau o fată și zic ‘asta e șansa mea, aici eu mă duc’. Și m-am dus, ce crezi? M-am dus așa țărăncuță cum eram, că nu eram prea șlefuită, fie vorba între noi. Rămăsesem doar eu cu Flavia la vremea respectivă. Au ales-o pe Flavia. Și foarte bine au făcut! Flavia era fata frumoasă, dansa, știa domeniul foarte bine. Eu eram o țărăncuță cu dinții strâmbi, aveam dinții foarte strâmbi la vremea respectivă. Au ales-o și am zis foarte bine, nicio problemă,” a spus Ramona Olaru în emisiunea Fresh by Unica.

Deși nu a obținut atunci locul dorit, Ramona a primit ulterior propunerea de a lucra la „Superbingo Metropolis”. Această colaborare a venit înainte ca ea să se căsătorească cu Bogdan Olaru, de care s-a despărțit în 2019:

„Oamenii profesioniști în domeniu își dau seama cu cine pot lucra pe moment sau mai târziu. M-au contactat când au avut nevoie de mine într-un alt format făcut de ei, Superbingo Metropolis. Am lucrat cu ei acolo până s-a terminat și proiectul respectiv. După aceea m-am căsătorit. Am zis gata, m-am așezat la casa mea, acum sunt salvată. (…) Am mai stat vreun an și ceva până iar am fost contactată pentru Prietenii de la 11”, a povestit Ramona.

Între „Superbingo Metropolis” și „Prietenii de la 11”, matinalul prezentat de Diana Munteanu și Florin Ristei, care a fost difuzat între 2017 și 2019, Ramona Olaru a continuat să se dezvolte profesional:

„În toți acești ani eu practic m-am aranjat, m-am șlefuit, m-am emancipat, strălucesc. Sunt femeie, nu mai sunt o puștoaică care o arde aiurea și vorbește nepotrivit. Sunt lucruri care înseamnă evoluție și eu sunt mândră de treaba asta în continuare și o vreau din ce în ce mai mult. (…) Evoluția asta m-a adus în punctul în care am fost perfectă pentru locul de la Neatza. Când s-a încheiat Prietenii de la 11, Flavia era însărcinată, trebuia să plece și s-a nimerit la fix. Astăzi s-a terminat Prietenii de la 11, mâine mi-au zis vii la Neatza”.

Ramona Olaru nu se gândește la o relație

Ramona a abordat deschis subiecte sensibile. A vorbit despre legăturile amoroase care i-au lăsat urme adânci în suflet, despre experiențele toxice și despre alegerea de a nu-și condiționa fericirea de prezența unui partener.

„Sunt singură, dar sunt foarte bine. Eu limita asta de fericire, împlinire și liniște n-am avut-o niciodată în viața mea. (…) De ce trebuie neapărat să avem, stai că nu susțin să nu avem un iubit, dacă îl găsim pe acela care trebuie, e ok, dar de ce trebuie să ne ducem viața, liniștea, fericirea doar cu cineva? Se poate și fără, mai ales în ziua de astăzi când, eu repet, nu putem să fim două prințese într-o casă. Adică eu vreau să fiu femeia și în ultimii ani, întâlnești specimene și n-aș putea să accept asta doar ca să mulțumesc pe altcineva și să știe cineva și toată lumea că eu am un om acolo, dar eu sunt moartă pe interior”, a mărturisit Ramona pentru Unica.ro.

