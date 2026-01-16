Elon Musk și Ashley St. Clair, din nou în conflict. Miliardarul cere custodia completă a fiului lor de un an

Elon Musk a declarat că intenționează să depună o cerere pentru custodia completă a fiului său în vârstă de un an, Romulus, pe care îl are cu Ashley St. Clair. Anunțul a fost făcut pe platforma X ca reacție la un mesaj al unui utilizator care afirma că miliardarul „are nevoie de custodie completă”, în urma poziționărilor recente ale lui St. Clair privind comunitatea transgender, potrivit Page Six.

Răspunsul lui Musk a fost tranșant: „Voi depune astăzi cererea pentru custodie completă, având în vedere declarațiile ei care sugerează că ar putea încerca să schimbe genul unui băiat de un an”.

Nu este clar la ce afirmații face referire Musk, iar reprezentanții celor doi nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de Page Six.

În weekend, Ashley St. Clair a publicat pe X un mesaj de scuze adresat comunității transgender, în care a vorbit deschis despre pozițiile sale din trecut. Întrebată despre „transfobia sa evidentă”, aceasta a scris:

„Simt o vinovăție imensă pentru rolul meu. … [Nu știu cu adevărat] cum să repar multe dintre aceste lucruri, dar am încercat din răsputeri, în privat, să învăț și să susțin persoanele din comunitatea trans pe care le-am rănit”.

Ea a menționat-o în mod special pe Vivian, fiica transgender a lui Musk din căsnicia acestuia cu Justine Wilson. În același mesaj, Ashley St. Clair a anticipat reacțiile polarizante: scuzele ei ar putea genera „isterie de dreapta” sau, din perspectiva opusă, ar putea fi considerate „nesincere”. Concluzia a fost simplă: „Dar, da, îmi pare rău. Spuneți-mi cum pot ajuta”.

Relația lui Elon Musk cu Vivian este de ani buni tensionată. În 2022, el declara pentru Financial Times că „nu le poți câștiga pe toate”. Ulterior, a continuat să se refere la fiica lui folosind numele său de dinainte de tranziție și a susținut în 2024 că aceasta a fost „ucisă de virusul minții woke”.

Ashley St. Clair, mărturisiri oneste despre conflictul cu Elon Musk

Ashley St. Clair a intrat în atenția publicului anul trecut, după ce l-a numit pe Elon Musk drept tatăl copilului ei, paternitatea fiind confirmată ulterior. Musk mai are alți 13 copii, șase cu Justine Wilson, patru cu Shivon Zilis și trei cu Grimes.

În luna august a anului trecut, Ashley St. Clair a lansat primul episod al podcastului Bad Advice, difuzat pe platforma X a miliardarului. La începutul episodului, autoarea a descris perioada dificilă prin care a trecut în ultima perioadă.

„Ei bine, după un an de sinucidere profesională neplanificată, multe alegeri de viață discutabile și un gol în profilul meu de LinkedIn care nu poate fi explicat legal, am decis să încep un podcast”, a spus ea.

Tânăra a explicat apoi că a fost determinată să facă acest pas din motive financiare.

„Polymarket mi-a oferit 10.000 de dolari pentru a citi o reclamă. Așa că acoperișul de deasupra capului meu este sponsorizat de Polymarket”, a declarat ea, adăugând că era cât pe ce să fie evacuată din casa sa.

În continuare, Ashley St. Clair a ironizat situația personală în care se află: „Nu pentru că m-a rugat cineva, ci pentru că, statistic vorbind, alternativa era fie să fac asta, fie să mă alătur unei scheme piramidale”.

Ashley St. Clair a ținut să precizeze și diferența față de alți creatori de conținut, explicând că nu își dorește să urmeze modelul unor nume deja consacrate.

„Podcastul meu va fi altfel decât cele ale lui Ben Shapiro sau Megyn Kelly”, a subliniat Ashley St. Clair. „Nu încep asta pentru că aș crede că marile mele idei și microfonul de podcast sunt cel mai mare dar pentru umanitate. De fapt, cred că am cele mai proaste idei, așa că luați tot ce spun ca pe un exemplu de așa nu”.

Potrivit publicației People, relația celor doi a început pe platforma X, după care s-au întâlnit și au lucrat împreună în San Francisco. În februarie 2025, Ashley St. Clair a declarat pentru New York Post că ea și Musk împărtășesc responsabilitatea de a crește un copil împreună. Pe 14 februarie, aceasta a confirmat public, printr-o postare pe X, că este mama unui băiețel pe care îl are cu Musk.

„În urmă cu cinci luni, am adus pe lume un copil. Elon Musk este tatăl. Nu am dezvăluit anterior acest lucru pentru a proteja intimitatea și siguranța copilului nostru, dar în ultimele zile a devenit clar că presa intenționează să facă acest lucru, indiferent de prejudiciile pe care le va provoca”.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro