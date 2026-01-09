Jennifer Aniston, susținătoare înfocată a iubitului ei, Jim Curtis, la evenimentul de lansare a cărții lui. Cum au fost surprinși cei doi

Jennifer Aniston i-a fost alături iubitului ei, Jim Curtis, la evenimentul de lansare a cărții sale, organizat sâmbătă, 3 ianuarie, la librăria Godmother’s din Summerland, California.

Jennifer Aniston, alături de partenerul ei

Actrița și Jim Curtis, în vârstă de 50 de ani, au fost fotografiați în librărie, unde hipnoterapeutul a susținut evenimentul intitulat „A Deep Reset for the New Year” („Un reset profund pentru noul an”).

Pentru această apariție, Kim Curtis a purtat un tricou negru, un cardigan gri și pantaloni în carouri, în timp ce Jennifer Aniston s-a protejat de frig cu un pulover verde și blugi. Primele zvonuri despre o relație între cei doi au apărut în luna iulie, când au fost surprinși împreună pe un iaht.

Fosta vedetă din serialul „Friends” și-a oficializat relația pe Instagram în noiembrie, când a publicat un mesaj dedicat aniversării de 50 de ani a lui Curtis. Recent, marcând finalul anului 2025, Curtis a postat pe Instagram o fotografie tandră în care apare alături de Aniston, surprinși împreună în mașină.

„S-au întâmplat lucruri extraordinare anul acesta, dar, până la urmă, oamenii sunt cei care fac diferența”, a scris el în descrierea imaginii.

La rândul ei, Jennifer Aniston a distribuit un Reel pe Instagram care includea o imagine cu Jim Curtis în timp ce îmbrățișa unul dintre câinii ei. „PA-PA, 2025”, a scris actrița în descrierea clipului. O sursă apropiată lui Aniston a declarat recent pentru publicația PEOPLE că relația dintre ea și Curtis este rezultatul a „luni întregi” de conversații și de cunoaștere reciprocă, înainte de a face pasul următor.

„Jen a prețuit foarte mult prietenia lor la începutul anului', a declarat sursa. „Când lucrurile au evoluat spre ceva mai romantic, a fost prudentă la început. Acum, este încântată că a avut curajul să se lase dusă de sentimente.” Aceeași sursă a mai precizat că relația lui Aniston cu Curtis „pare predestinată” și că actrița „îl iubește cu adevărat. El a adus atât de multe lucruri bune în viața ei”, a mai spus apropiatul, referindu-se la Curtis.

Relația este tot mai serioasă

Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis devine tot mai serioasă. Recent, actrița din Friends a dezvăluit un clip video în care apare alături de partenerul ei. În imagini, Aniston îi aranjează părul lui Curtis folosind produse Lolavie, brand-ul ei de îngrijire a părului, pe care îl promovează frecvent în mediul online.

În timp ce combina două dintre produsele sale și le aplica pe părul partenerului, Curtis îi zâmbește cu afecțiune. Postarea a fost însoțită de descrierea: „Puțin din asta… puțin din cealaltă… puțin drăgălaș”, un detaliu care a atras rapid reacții, inclusiv un like din partea lui Reese Witherspoon.

La finalul videoclipului, Jennifer Aniston îl complimentează pe Curtis, numindu-l „drăguț”, un moment care a alimentat și mai mult interesul fanilor pentru dinamica dintre cei doi.

Întrebată despre noul ei iubit, hipnoterapeutul Jim Curtis, într-un interviu acordat revistei ELLE, Jennifer Aniston a vorbit despre ceea ce a atras-o la partenerul ei: „Hipnoza este doar unul dintre multele lucruri pe care le face”.

Foto: Arhiva ELLE

