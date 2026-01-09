Virgin Radio România: LA MULȚI ANI 9 ȘI VOUĂ! 

Virgin Radio România împlinește 9 ani. De 9 ani, revoluția se trăiește ON AIR! 9 ani cu cea mai tare muzică! 9 ani alături de cei mai cool ascultători! 9 ani de momente frumoase alături de cea mai FRESH echipă de DJ!  

Acum 9 ani, radioul s-a schimbat pentru totdeauna! Acum 9 ani, peisajul radiofonic din România primea primul „electroșoc” de energie. Brand-ul legendar creat de Sir Richard Branson debarca la București, transformând frecvențele într-un spațiu dedicat nonconformismului, hit-urilor globale și unei conexiuni autentice cu Generația Z și Millennials. Astăzi, Virgin Radio România sărbătorește 9 ani – aproape un deceniu în care radioul nu a fost doar o sursă de muzică, ci un stil de viață.

Dincolo de butoane, Virgin Radio a adus o estetică nouă: îndrăzneață în cel mai bun sens al cuvântului. Într-o lume dominată de algoritmi de streaming, Virgin Radio a demonstrat că personalitatea și autenticitatea radio-ului încă mai contează.

În ultimii 9 ani, Virgin Radio a fost rampa de lansare pentru mulți artiști locali care astăzi domină topurile, oferindu-le o platformă internațională prin rețeaua sa globală. 

9 ani de când echipa Virgin radio a înțeles rapid că radioul modern se ascultă și pe telefon, se vede pe Instagram, devenind unul dintre cele mai relevante brand-uri media în mediul online.

Ceea ce face ca Virgin Radio să fie special la această aniversare este comunitatea. În acești 9 ani, am crescut împreună. Elevii care ascultau matinalul în drum spre liceu acum 9 ani sunt astăzi tinerii profesioniști care își încep ziua cu aceleași voci în boxe. La 9 ani, Virgin Radio România este în plină maturitate creativă, dar cu același spirit adolescentin.

„Azi aniversăm 9 ani de momente epice. Virgin Radio e o comunitate care a crescut sub semnul curajului și al muzicii bune. Suntem foarte fericiți să fim echipa de dimineață care vă transformă drumul spre muncă sau școală într-un show live, cu cele mai neașteptate provocări.”, au declarat Oana Paraschiv și Andreas Petrescu – matinalii Virgin Radio Breakfast, care se ascultă de luni până vineri, de la 6:30 la 10:00. 

„Am rămas fideli misiunii noastre de a-ți aduce cele mai noi hit-uri internaționale și de a susține artiștii locali care au ceva de spus. Mulțumim că faci parte din familia noastră! Fără voi, ascultătorii noștri, butoanele noastre ar fi doar niște piese de plastic. Voi sunteți energia care ne ține în emisie 24/7.”, a declarat Oana Tache, realizatoarea emisiunii Tic Talk, de luni până vineri de la 10:00 la 13:00 și în fiecare duminică, de la 12:00 la Virgin Radio Dance Floor Chart.   

„Experiențe, nu doar concursuri: de la bilete în primul rând la cele mai mari festivaluri din lume, până la experiențe care ‘nu se pot cumpăra cu bani’, am vrut mereu să-ți oferim mai mult decât sunet.”, a spus Valeriu Șerban, care se aude de la 13:00 la 16:00 la Fix Ce Trebuie. 

„Dacă primii 9 ani au fost o aventură, ce urmează va fi de-a dreptul legendar. Ne pregătim să trecem la nivelul următor, cu mai mult conținut care să te pună pe gânduri și, bineînțeles, evenimentele pe care le iubești.”, a declarat Silviu Andrei – realizatorul Drive Time, de luni până vineri, de la 16:00 la 19:00.

„Virgin Radio România e mai mult decât muzică: e o stare de spirit! Mă bucur să fiu parte din echipa asta care dă libertatea de a fi autentic”, a declarat Alina Chinie, pe care o asculți de la 19:00 la 21:00.

„La 9 ani, suntem în acea etapă în care știm exact cine suntem: vocea celor care nu se tem să fie diferiți. Virgin Radio România este despre energia aia care te face să cânți la volan chiar și când ești blocat în trafic, despre curajul de a spune ce gândești și despre bucuria de a descoperi piesa aia care îți schimbă starea în 3 minute.”, a spus Cristi Stanciu, director de programe și realizatorul Virgin Radio HOT 30, în fiecare sâmbătă, de la 12:00.

Foto: PR

