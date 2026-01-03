UADFASHION x ELLE: Cabaret Voltaire

Un nou proiect, devenit deja tradiție – UADFASHION x ELLE România! Descoperă noile perspective asupra modei prin lentila absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. Fii parte din viitorul acestei industrii!
Fotografii: Christian Tudose
Realizator: Maurice Munteanu
Coafura: Bogdan Cîrdei.
Machiaj: Ioana Mălai.
Locație: MINA Cluj-Napoca.
Mulțumiri echipelor Asociației Departamentului Creativ, Vodnar Beauty Lounge, Radisson Blu.
UADFASHION a fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și Consiliului local.
Coordonatori ai colecțiilor de Licență: Conf. univ. dr. Lucian Broscățean, Lect. univ. dr. Alina-Magdalena Andreica, Lect. univ. dr. Anca-Luiza Zaharia.
Coordonatori ai colecțiilor de Disertație: Prof. univ. dr. Ioana Antoniu, Conf. univ. dr. Lucian Broscățean, Lect. univ. dr.Alina-Magdalena Andreica.
