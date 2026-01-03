Elena Vîșcu, dezvăluiri despre partenera lui CRBL, Olga Guțanu: „La mine se termină tot la copil”

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a oferit recent detalii despre perioada care a urmat divorțului și despre cum a influențat noua relație a artistului dinamica familiei. Separarea, anunțată cu ceva timp în urmă, a surprins publicul prin aparenta sa naturalețe, însă rapiditatea cu care CRBL și-a refăcut viața sentimentală a ridicat semne de întrebare, mai ales în ceea ce privește impactul asupra fiicei lor, Alessia.

Elena Vîșcu, despre motivul pentru care Alessia nu a cunoscut-o pe partenera lui CRBL

Elena Vîșcu a explicat că, deși divorțul a fost amiabil, a ales să protejeze stabilitatea emoțională a fiicei, acordând prioritate bunăstării ei, chiar dacă asta însemna să limiteze contactul Alessiei cu noua parteneră a tatălui.

„Nu am nicio problemă, sunt ok. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea, și domnișoara este majoră, e ok, toată lumea poate să facă ce vrea. Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea, pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus, au fost mult prea multe într-un timp foarte scurt și dacă era un pic mai decalat probabil ar fi fost mai ușor pentru Alessia”, a declarat Elena, într-un interviu pentru Viața fără filtru.

În ceea ce privește întâlnirea dintre fiica sa și noua parteneră a lui CRBL, Elena a subliniat că aceasta nu a avut loc și că lucrurile vor rămâne sub controlul ei:

„Nu, nu s-au cunoscut. Trebuie să treacă de mine mai întâi. Sunt eu cu chipul acesta foarte.. zână, dar până la copil. La mine se termină tot la copil.”

Elena Vîșcu, despre schimbările de după divorț

Divorțul de CRBL a marcat pentru Elena Vîșcu începutul unei etape complet noi în viața ei. După mai bine de un an de la despărțire, fosta soție a cântărețului pare să fi găsit echilibrul și libertatea pe care le căuta.

Mutarea în Republica Moldova, alături de fiica lor, Alessia, i-a oferit un spațiu de reconectare cu rădăcinile și cu sine însăși. Deși adolescența fiicei sale aduce provocări, Elena pare să le gestioneze cu bucurie și calm, iar zâmbetul ei spune mai mult decât orice cuvinte.

Pentru Elena, experiențele trecute au fost lecții prețioase. Ea a învățat să nu mai trăiască cu frică și fără așteptări de la cei din jur, iar libertatea dobândită se reflectă în fiecare gest și în fiecare decizie pe care o ia.

Pe Instagram, ea a descris această renaștere emoțională:

„Vara aceasta am învățat să fiu eu. Am lăsat fricile jos. Am renunțat la vină, la așteptări, la zgomotul din jur. Am ales să trăiesc ușor. Am alergat pe străzi cu muzica în suflet, am dansat cu vântul, am învățat să respir fără teamă. Libertatea nu este o destinație, este o decizie. Este despre curajul de a te ridica, de a-ți întinde aripile chiar și când tremuri. Astăzi mă simt vie. Mă simt liberă. Și știu că viața mea abia începe.”

